Masan Consumer muốn phát hành gần 238 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Thứ nhất, Masan Consumer dự kiến phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ thực hiện 10.000:103 tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 103 cổ phiếu.

Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Thứ hai, MCH dự kiến phát hành 226,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:2.147 tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện cả 2 đợt phát hành nói trên là trong năm 2026. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến được trả lời về công ty trước 17h ngày 27/11/2025.

Masan Consumer muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong bối cảnh đang tiến hành việc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). HoSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MCH vào ngày 5/11/2025.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,067 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 10.676,2 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, cổ phiếu MCH của Masan Consumer bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 05/01/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch niếm yết trên sàn HoSE vốn được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đầu tháng 10/2025, Masan Consumer công bố nghị quyết về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại HoSE trong quý IV/2025 hoặc Quý I-II/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.



