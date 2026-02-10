Masterise Homes khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn tại WeChoice Awards 2025

WeChoice Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh những con người, sự kiện và hành trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đồng thời lan tỏa các câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội. Trong đó, hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" năm nay vinh danh những thương hiệu Việt sở hữu nội lực bền bỉ, tư duy dài hạn và khát vọng hội nhập sâu rộng.

Suốt hơn một thập kỷ, Masterise Homes tiên phong nâng tầm chuẩn sống người Việt thông qua việc xây dựng nên những không gian sống hàng hiệu chất lượng. Không chỉ dừng lại ở những cú bắt tay quốc tế, chất lượng "hàng hiệu" còn hiện diện nhất quán trong mọi phân khúc sản phẩm - từ Masteri Collection, Lumière Series đến các dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu quốc tế, từ quy hoạch – kiến trúc – thiết kế - thi công đến dịch vụ vận hành, dẫn dắt bởi tư duy lấy con người làm trung tâm.

Sự thành công từ các dự án bất động sản mang thương hiệu Masterise Homes là nền tảng vững chắc để thương hiệu định hình và lan toả triết lý "Branded Living – Chất lượng không gian sống hàng hiệu" để tiên phong định hình lại không gian sống của người Việt. Không chỉ dừng lại ở việc "xây và bán", Masterise Homes còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng sự thịnh vượng của Việt Nam khi đầu tư xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện cùng với Masterise Property Management và Masterise Hospitality & Entertainment, thiết lập chuẩn mực mới về quản lý, vận hành và dịch vụ hậu mãi cho thị trường nội địa.

Đối với cư dân, triết lý "Branded Living" kiến tạo một môi trường sống tối ưu, bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng gia tăng theo thời gian. Đối với thị trường, mô hình này góp phần tái định nghĩa bất động sản nhà ở – từ một tài sản đơn lẻ sang một hệ sinh thái sống đồng bộ, với trải nghiệm nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của từng phân khúc khách hàng, qua đó nâng mặt bằng chất lượng và chuẩn mực phát triển của toàn ngành bất động sản Việt Nam.

Chia sẻ về triết lý này, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Marketing Masterise Group – cho biết: "Với Masterise Homes, không gian sống không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng để nuôi dưỡng chất lượng sống lâu dài. Chúng tôi tin rằng một không gian được kiến tạo đúng ngay từ đầu – từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành – sẽ đồng hành cùng con người qua từng giai đoạn cuộc sống, và đó mới là giá trị bền vững mà bất động sản cần hướng tới."

Điều khiến Masterise Homes thực sự truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không nằm ở quy mô dự án hay ngôn ngữ thiết kế, mà ở cách thương hiệu đặt con người và các giá trị cốt lõi của người Việt làm nền tảng cho mọi quyết định phát triển không gian sống.

Tại Grand Marina, Saigon, những lớp ký ức về ụ tàu Ba Son không bị xóa nhòa, mà được chắt lọc và chuyển hóa thành một không gian sống đương đại – nơi lịch sử và tương lai giao thoa trong từng đường nét kiến trúc. Tại Hải Phòng, The Centric kể câu chuyện về "chất sắt giao thương phố Cảng", khơi gợi niềm tự hào địa phương thông qua cảm hứng từ hoa phượng đỏ và Núi Voi hùng vĩ. Mỗi dự án, theo cách riêng, đều trở thành một lát cắt văn hóa được đặt trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thông qua tư duy quy hoạch và thiết kế, Masterise Homes lồng ghép các giá trị văn hóa – cộng đồng – thiên nhiên vào từng dòng sản phẩm, qua đó "viết tiếp câu chuyện Việt Nam" bằng ngôn ngữ sống đương đại, giàu bản sắc. Song song đó, Masterise Homes hướng tới xây dựng những cộng đồng cư dân văn minh, nơi chuẩn mực sống hiện đại hài hòa với các giá trị truyền thống. Thông qua cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise", chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm được triển khai nhằm kết nối cư dân, nâng tầm trải nghiệm sống và lan tỏa giá trị bền vững đến xã hội.

Không dừng lại ở phát triển dự án, Masterise Homes đang từng bước tạo ra tác động dẫn dắt, góp phần định hình chuẩn phát triển mới cho ngành bất động sản Việt Nam – như một câu chuyện về nội lực, bản lĩnh và khát vọng "vươn mình ra biển lớn" của doanh nghiệp Việt trong thời đại hội nhập.

Chiến thắng hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" tại WeChoice Awards 2025 không chỉ bằng năng lực mang đến trải nghiệm sống đương đại giàu bản sắc, Masterise Homes còn khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn. Thương hiệu từng bước tạo ra tác động dẫn dắt, góp phần thay đổi tư duy phát triển trong ngành bất động sản Việt Nam – từ đầu tư sở hữu tài sản sang việc tìm kiếm không gian sống chất lượng – như một câu chuyện về nội lực, bản lĩnh và khát vọng "vươn mình" của doanh nghiệp Việt trong thời đại hội nhập.

Thành tựu của Masterise Homes không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu, mà còn phản ánh năng lực thực thi bài bản và dài hạn của Masterise Group. Với vai trò là tập đoàn kinh tế đa ngành, Masterise Group tiếp tục tham gia phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và hạ tầng trọng điểm, góp phần định hình diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.