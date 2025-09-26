Mất 2,5 tỷ đồng vì bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, dụ cài ứng dụng EVN giả mạo

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) đang điều tra vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Lê Đình Thi tại cơ quan điều tra

Theo đó, ngày 3/8, ông L.V.T (55 tuổi, ngụ TPHCM) nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh nhân viên điện lực, hướng dẫn cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”. Sau khi xác thực khuôn mặt, toàn bộ 2,25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của ông bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra cho thấy số tiền được chuyển vào tài khoản của Lê Đình Thi (23 tuổi, quê Gia Lai). Công an đã mời Thi lên làm việc. Thi khai nhận trước đó bị dụ dỗ sang khu vực biên giới làm việc với lời hứa “lương 1.200 USD/tháng”. Tại đây, Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực và tham gia xác thực sinh trắc học phục vụ cho các giao dịch lừa đảo.

PC02 cảnh báo, những chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” thực chất là bẫy lừa đảo xuyên biên giới, lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Công an TPHCM khuyến cáo người dân: Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, sinh trắc học cho người lạ. Không cài đặt ứng dụng, truy cập đường link không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play. Cảnh giác với các lời mời chào việc làm có thu nhập bất thường.

Cảnh báo từ cơ quan công an

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay tại cơ quan công an gần nhất. Các bị hại liên quan vụ việc trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để phối hợp điều tra, xử lý.