Mất 5 triệu đồng vì đòi lại 120 ngàn đồng của shipper

13-11-2025 - 16:10 PM | Sống

Chuyển khoản 120.000 đồng cho một đơn hàng bị nhầm, một người phụ nữ đã cố gắng liên hệ lại để đòi tiền. Tuy nhiên, thay vì lấy lại được tiền, chị đã mất thêm 5 triệu đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Mất 5 triệu đồng chỉ vì cố đòi lại 120 ngàn tiền hàng bị giao nhầm, một người phụ nữ đã sập bẫy "lừa 2 lớp" cực kỳ tinh vi. Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào những người có bình luận đặt hàng công khai trên livestream. Kẻ gian giả làm shipper, gửi link hoàn tiền để chiếm đoạt tài khoản. Đây cũng là hình thức lừa đảo đã được Bộ Công an và Cục An toàn thông tin nhiều lần cảnh báo rộng rãi.

Mất 5 triệu đồng vì đòi lại 120 ngàn đồng của shipper- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, trường hợp điển hình là chị V.T.T. (TP. Đồng Xoài). Khi đang ở nơi làm việc, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn hàng trị giá 120.000 đồng. Do chị không có nhà, người này nói đã để hàng trong sân và yêu cầu chị chuyển khoản thanh toán, đồng thời hứa hẹn nếu chị không vừa ý, có thể yêu cầu hoàn đơn và hoàn tiền.

Nghĩ rằng đó là hàng người thân mua, chị T. đã chuyển khoản. Tuy nhiên, khi về nhà, chị T. phát hiện không có đơn hàng nào và biết mình bị nhầm. Chị lập tức gọi lại cho "shipper" để yêu cầu hoàn lại 120.000 đồng.

Đây chính là lúc "cú lừa thứ hai" bắt đầu. Kẻ gian đã gửi cho chị T. một đường link, nói rằng đây là trang web của đơn vị giao hàng để chị điền thông tin nhận lại tiền. Sau khi chị T. nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP theo hướng dẫn, 5 triệu đồng trong tài khoản của chị đã bị rút mất. Lúc này, "người giao hàng" cũng cắt đứt liên lạc.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Bình Phước) giải thích, đây là thủ đoạn "2 lớp" rất tinh vi, bắt nguồn từ việc kẻ gian theo dõi các buổi livestream bán hàng trên Facebook, TikTok. Chúng thu thập thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, mặt hàng) từ các bình luận, tin nhắn công khai.

Sau khi có thông tin, chúng giả danh nhân viên vận chuyển và cố tình gọi cho nạn nhân vào giờ hành chính khi biết họ không có nhà, tạo áp lực thúc ép chuyển khoản. Với thủ đoạn này, nếu đơn hàng có giá trị cao, chúng sẽ chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc ngay. Tinh vi hơn, nếu đơn hàng giá trị thấp (như 120.000 đồng của chị T.), chúng cố tình chờ nạn nhân gọi lại đòi tiền. Khi đó, chúng mới tung ra 'cú lừa' chính bằng cách gửi link giả mạo của đơn vị giao hàng để yêu cầu nạn nhân nhập thông tin, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn hơn gấp nhiều lần.

Để phòng ngừa, cơ quan công an khuyến nghị người dân khi mua hàng online cần tuyệt đối bảo mật thông tin, hạn chế chia sẻ địa chỉ, số điện thoại công khai trên livestream. Trước khi chuyển khoản thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào, khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người gọi, chủ động xác nhận lại với đơn vị bán hàng chính thức.

Tốt nhất, chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận và kiểm tra hàng, tránh chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không rõ ràng. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết.

Lừa đảo shipper giao hàng ngày càng tinh vi, công an chỉ rõ 5 điều phải nhớ kỹ

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

