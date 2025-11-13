Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa mua xe 1 ngày thì bị trộm mất khi đang giao hàng, nam shipper ở Đồng Nai bật khóc giữa đường

13-11-2025 - 09:30 AM | Sống

Nam shipper ở Đồng Nai bị trộm lấy mất xe khi đang đi giao hàng cho khách khiến dân mạng xót xa và mong cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm lại tài sản.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm xe máy táo tợn khiến nhiều người xôn xao. Sự việc đo camera an ninh nhà dân ghi lại được vào lúc 13h56 ngày 11/11 trên đường ĐT 741, xã Phú Riềng, Đồng Nai (trước đây là Bù Nho, Bình Phước).

Nguồn: Fanpage Tôi là dân Dĩ An

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe máy trước cửa nhà dân rồi đi vào bên trong nhà giao hàng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện sơ hở đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy.

Phát hiện sự việc nam shipper vội vã chạy ra đuổi theo, lớn tiếng hô "cướp, cướp!" nhưng không kịp. Theo như chia sẻ, chiếc xe máy này nam shipper mới mua được 1 ngày với giá 23 triệu đồng để mưu sinh và chưa lắp biển số.

Vừa mua xe 1 ngày thì bị trộm mất khi đang giao hàng, nam shipper ở Đồng Nai bật khóc giữa đường- Ảnh 1.

Vừa mua xe 1 ngày thì bị trộm mất khi đang giao hàng, nam shipper ở Đồng Nai bật khóc giữa đường- Ảnh 2.

Sau khi bị mất trộm chiếc xe, nạn nhân đã bật khóc rồi nhanh chóng gọi điện cho bố để thông báo sự việc. Vừa quệt ngang nước mắt, nam shipper gấp gáp nói qua điện thoại, "Bố ơi, con vừa bị nó ăn trộm xe. Con vừa quay vô được hai bước chân thì nó chạy vô bẻ cổ khóa rồi chạy mất luôn. Nó chạy xe mới của con đó, hôm qua con mới mua. Không có biển số. Bố chạy vào công an bố báo hộ con với".

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xót xa và đồng cảm với hoàn cảnh của nam shipper. Cộng đồng cũng đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng, truy tìm các đối tượng trộm cắp để trả lại tài sản cho nạn nhân.

Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này

Theo Nam An

Phụ nữ mới

