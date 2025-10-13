Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trộm 23,5 chỉ vàng của hàng xóm sau nhiều lần sang mượn tiền

13-10-2025 - 23:27 PM | Sống

Nhiều lần sang nhà hàng xóm mượn tiền trả nợ, Võ Thị Toàn biết nơi cất tài sản nên hôm sau lẻn vào nhà trộm sạch số vàng của ân nhân.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ thủ phạm cắt phá cửa, đột nhập vào nhà một phụ nữ ở xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk lấy trộm 23,5 chỉ vàng 9999 trị giá hơn 300 triệu đồng.

Thủ phạm được xác định là Võ Thị Toàn (SN 1980, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk), hàng xóm của nạn nhân.

Trộm 23,5 chỉ vàng của hàng xóm sau nhiều lần sang mượn tiền- Ảnh 1.

Võ Thị Toàn cùng tang vật vụ trộm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 1/10, khi đi làm về, bà N.T.M.T (SN 1973, trú xã Phú Hòa 1) hoảng hốt phát hiện cửa sau nhà bị cạy phá, đồ đạc bị lục tung. Nhiều nhẫn vàng và trang sức dành dụm lâu nay của bà T. đã bị kẻ gian khoắng sạch.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định Võ Thị Toàn, hàng xóm của bà T., là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, trước đây nhiều lần sang nhà bà T. mượn tiền, vàng để trả nợ, giải quyết khó khăn nên để ý, biết được nơi chủ nhà cất giữ tài sản.

Chiều 1/10, thấy bà T. vừa khóa cửa ra đồng, Toàn mang theo kéo sắt, lén đột nhập vào nhà qua cửa sau, cạy bung mái tôn và cửa phòng ngủ, lục lọi lấy trộm 8 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay, tổng cộng khoảng 23,5 chỉ vàng 9999, rồi mang về nhà cất giấu.

Ba ngày sau, khi thấy cơ quan công an tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết hiện trường, tập trung khoanh vùng, ráo riết truy xét thủ phạm, “nữ quái” đã đem toàn bộ tài sản trộm cắp bỏ lại vào nhà bà T. và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Tại đây, Toàn khai nhận động cơ trộm cắp là để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo Nguyễn Gia/VTC News

VTC News

