Mặt bằng bị tái lấn chiếm, Vành đai 2,5 thêm nguy cơ chậm tiến độ

Đoạn Đầm Hồng - QL1 dài 2 km là dự án thành phần cuối cùng để hoàn thành tuyến đường Vành đai 2,5 từ Hồ Tây đi QL1A (đường Giải Phóng).

Dự án khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành vào 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất, tức đã chậm tiến độ 9 năm. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hiện đơn vị thi công mới triển khai được đến đoạn qua phường Định Công.

Hiện trường thi công đoạn qua nút giao với phố Định Công, tiếp đó là công trình hầm chui qua nút giao Giải Phóng (QL1) - Kim Đồng.

Dự án vừa được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương, trong đó có phường Định Công, giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý IV/2025; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh thi công để hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Tuy nhiên, một số đoạn dự án qua phường Định Công được chính quyền cắm mốc, ra quân GPMB, nhưng trong thời gian gần đây người dân đã dừng việc tháo dỡ, thậm chí che hoặc lợp lại mái để trì hoãn bàn giao mặt bằng.

Việc này đã ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án, nhiều máy móc, thiết bị được huy động đến công trường nhưng thi công đến đoạn vướng mặt bằng đã phải dừng lại.

Một công trình xây dựng theo hình thức tạm bợ nằm ngay trên mặt bằng dự án hướng từ phía hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng đi lên.

Việc dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 thi công chậm vừa gây bụi bặm, ô nhiễm, vừa gây ùn tắc giao thông cho các tuyến đường giao cắt với đường dự án, như phố Định Công, Trịnh Đình Cửu, Giải Phóng...

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 trong quý I/2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 có chiều dài 2 km, mặt đường rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng và được thực hiện theo hình thức BT, thời gian thi công theo hợp đồng ban đầu là 2013 - 2016. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong quý I/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm ban hành quyết định chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh kỹ thuật. Với mặt bằng còn vướng, đơn vị đề xuất chỉ đạo phường Định Công tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tình trạng người dân tái lấn chiếm trong đó có khu vực trái tuyến đoạn từ phố Trần Nguyên Đán đến giáp bờ phải sông Lừ và đoạn tiếp giáp với dự án hầm chui qua QL1 (Giải Phóng - Kim Đồng).