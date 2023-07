Mất giá nhanh nhất sau 9 tháng ra mắt, iPhone 14 Pro Max tiếp tục phá đáy tại Việt Nam

Tưởng chừng giá iPhone 14 Pro Max đã chạm đáy sau khoảng 2 tháng “chiến giá”, nhưng sang đầu tháng 7, model này tiếp tục được giảm giá.

Đầu tháng 7, tại các hệ thống như CellphoneS, FPT Shop và TopZone, mức giá của iPhone 14 Pro Max bản 128 GB từ 26,39 – 26,69 triệu đồng (mức khảo sát ngày 1/7). Giữa các đại lý, mức chênh lệch cho phiên bản ít dung lượng nhất này không nhiều.

Di động Việt đang đề mức giá rẻ nhất cho mẫu iPhone 14 Pro Max là 25,79 triệu đồng, giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6. Mức giá hiện tại cho mẫu điện thoại cao cấp của Apple đang giảm hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. So với giá trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, giá bán iPhone 14 Pro Max tại hệ thống này đang rẻ hơn khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Tương tự, phiên bản iPhone 14 Pro Max 256GB và 512GB cũng chỉ còn lần lượt từ 26,69 triệu đồng và 33,19 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone "mất giá" nhanh nhất sau khoảng 9 tháng ra mắt.

iPhone 15 series dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 9 tới đây, cũng như lên kệ chính hãng tại Việt Nam trong tháng 10, đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến các nhà bán lẻ xả kho, giảm giá cho iPhone.

Bên cạnh đó, đại diện Di động Việt cho biết, đợt giảm giá này do Apple trợ giá và hệ thống cũng giảm thêm để kích cầu thị trường vào đầu quý III, dẫn đến mức giá iPhone 14 Pro Max dễ chịu hơn.

“Thông thường Apple giảm giá iPhone vào tháng 6 hằng năm. Nhưng năm nay hãng đã liên tục điều chỉnh giảm sớm hơn dự kiến vào đầu tháng 3 và tiếp tục giảm thêm vào đầu tháng 7. Điều này sẽ giúp chiếc flagship này tăng thêm sức hút và kích cầu mua sắm trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay, nhất là khi Samsung sắp ra dòng flagship mới”, đại diện hệ thống này cho hay.

Mặc dù giá iPhone 14 Pro Max đang khá tốt, nhưng phía đại lý cũng dự liệu chiếc iPhone sẽ khó có thể giảm thêm, thậm chí là tăng lại về mức 26 triệu đồng.

“Mức giá này đã sát với giá nhập, thậm chí một số nơi đã phải chấp nhận bán lỗ để cạnh tranh, thu hút khách hàng khi các ông lớn khơi mào cuộc chiến giá rẻ”, đại lý Di động Việt thông tin.

Ở thị trường hàng lock, iPhone 14 Pro Max đang được một số cửa hàng nhỏ lẻ chào bán với mức giá 19 triệu đồng cho bản 128GB. Trong khi đó, các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus hàng lock có giá 10-12 triệu đồng. Tuy nhiên,

trên thế hệ iPhone 14, việc Apple loại bỏ khe SIM vật lý và thay bằng eSIM được xem là làm khó cho iPhone lock. Cộng với việc bản chính hãng đang được giảm giá, dòng sản phẩm này sẽ khó được người tiêu dùng lựa chọn.

iPhone thế hệ cũ cũng không nằm ngoài cuộc điều chỉnh giá.

Ở các dòng iPhone thế hệ cũ hiện cũng đang có mức giá tốt. Đơn cử, iPhone 11 VN/A chỉ còn từ 10,25 triệu đồng (niêm yết 14,99 triệu đồng), iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 15,79 triệu đồng (niêm yết 23,99 triệu đồng).

MacBook Air M1 cũng chỉ còn 17,99 triệu đồng, giảm thêm 100.000 đồng so trước đó, nâng tổng mức giảm lên hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, iPad Gen 9 đã giảm hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn từ 6,79 triệu đồng.