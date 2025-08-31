Mặt trái của 2,5 tỷ tin nhắn gửi đến ChatGPT mỗi ngày

Phóng viên Clare Duffy của CNN đã có cuộc trao đổi với chuyên gia AI và khí hậu Sasha Luccioni về cách người dùng có thể sử dụng AI một cách bền vững hơn. Cuộc trò chuyện rút ra những ý chính sau.

Tác động môi trường từ AI

Theo thống kê, mỗi ngày có hơn 2,5 tỷ tin nhắn được gửi đến ChatGPT, con số này phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào các công cụ AI. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của các mô hình AI như ChatGPT, các trung tâm dữ liệu phải tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Những cơ sở hạ tầng này không chỉ đòi hỏi điện để vận hành máy chủ mà còn cần hệ thống làm mát phức tạp, góp phần làm tăng lượng khí thải carbon.

Sasha Luccioni, chuyên gia nghiên cứu về AI và môi trường, nhấn mạnh rằng việc sử dụng AI không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn liên quan đến trách nhiệm với môi trường. “Mỗi lần bạn gửi một câu hỏi tới AI, nó tiêu tốn năng lượng để xử lý. Khi hàng tỷ cây hỏi được thực hiện mỗi ngày, tác động cộng gộp là không hề nhỏ,” bà chia sẻ.

Giải pháp cho AI bền vững

Luccioni gợi ý một số cách để giảm thiểu tác động môi trường từ việc sử dụng AI. Đầu tiên, người dùng nên tối ưu hóa các truy vấn của mình, tránh gửi những câu hỏi không cần thiết hoặc lặp lại. Thứ hai, các nhà phát triển AI cần tập trung vào việc cải thiện hiệu suất năng lượng của mô hình, chẳng hạn như sử dụng các thuật toán tiết kiệm tài nguyên hơn. Cuối cùng, việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu cũng là một giải pháp quan trọng.

Tầm nhìn cho tương lai

Sự phát triển của AI là không thể đảo ngược, nhưng việc cân bằng giữa lợi ích công nghệ và bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Các công ty công nghệ lớn như OpenAI, Google hay Microsoft đang đối mặt với áp lực phải minh bạch hơn về lượng khí thải carbon từ hoạt động của họ. Trong khi đó, người dùng cũng được khuyến khích nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng AI để góp phần vào một tương lai bền vững hơn.

Clare Duffy kết luận: “AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng chúng ta cần sử dụng nó một cách thông minh và có trách nhiệm để bảo vệ hành tinh".



