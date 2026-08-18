Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mắt xích quan trọng trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam khai gì?

| | Xã hội

Tại phần xét hỏi, Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong đó có liên quan đến hơn 10kg ma túy được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.

Trưa 18/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng, HĐXX TAND TPHCM bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

- Ảnh 1.

Hoàng Sỹ Thắng đang trả lời xét hỏi của HĐXX trưa 18/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Đáng chú ý là phần xét hỏi bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (43 tuổi, quê Nghệ An), người được xác định là một mắt xích trong đường dây ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Trả lời HĐXX, Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng công bố tại phiên tòa.

Clip: Hoàng Sỹ Thắng trả lời xét hỏi HĐXX trưa nay 18/8.

Hoàng Sỹ Thắng là tài xế, được Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, bị xét xử vắng mặt) thuê tham gia nhận, vận chuyển và giao ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ tháng 1/2023 đến ngày 15/3/2023, Thắng được Nậm thuê nhận 8 kiện hàng chứa ma túy từ Pháp chuyển về Việt Nam. Tiền công Thắng được trả từ 6 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau khi nhận hàng theo chỉ đạo của Nậm, Thắng trực tiếp giao ma túy cho người mua hoặc phân công cháu rể là Bùi Văn Ánh thực hiện.

Ngày 15/3/2023, Nậm chỉ đạo Thắng cung cấp số điện thoại và thông tin người nhận giả để phục vụ việc giao ma túy. Sau đó, Nậm thông báo hàng đã về Việt Nam và yêu cầu Thắng chuyển 14 triệu đồng vào tài khoản của một trong 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10.

Theo Viện Kiểm sát, Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.973 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA. Trong số này có hơn 10kg ma túy loại Ketamine và MDMA được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam nhưng chưa kịp giao cho các đối tượng trong đường dây thì bị phát hiện, thu giữ.

Viện Kiểm sát xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng tham gia được phân công vai trò, nhiệm vụ trong từng công đoạn của đường dây. Từ việc nhận hàng, vận chuyển, giao nhận đến tiêu thụ ma túy đều có sự câu kết, phối hợp giữa các đối tượng.

Hoàng Sỹ Thắng đang bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong vụ án, trong đó có quá trình nhận và vận chuyển số ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không.

Tân Châu - Huế Xuân - Nguyễn Tiến

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mà tất cả người đang có tài khoản VNeID cần biết rõ

Thông tin mà tất cả người đang có tài khoản VNeID cần biết rõ Nổi bật

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau Nổi bật

Kiểm tra nhà nghỉ lúc 16 giờ, bắt bà chủ Nguyễn Thị Hậu SN 1983

Kiểm tra nhà nghỉ lúc 16 giờ, bắt bà chủ Nguyễn Thị Hậu SN 1983

15:45 , 18/08/2026
Tân Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu nhận nhiệm vụ

Tân Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu nhận nhiệm vụ

15:20 , 18/08/2026
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

14:59 , 18/08/2026
Tuyên Quang có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Tuyên Quang có tân Giám đốc Sở Nội vụ

14:21 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên