Mẫu điện thoại như "cú tát" vào các flagship: Chip 8 Elite, Màn 165Hz, Pin 7.800mAh, giá chưa đến 10 triệu

7.800mAh: Quái vật pin thực sự

Thị trường smartphone 2025 đang chứng kiến một "kẻ nổi loạn" thực sự. OnePlus Ace 6 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc đã định nghĩa lại hoàn toàn phân khúc tầm trung với mức giá khởi điểm chỉ từ 2.599 NDT (khoảng 9,6 triệu đồng).

Điều gây chấn động là với mức giá này, máy lại sở hữu viên pin 7.800mAh và hiệu năng cao cấp từ chip Snapdragon 8 Elite.

Thiết bị được ví như cú tát trực diện vào chiến lược pin 5.000mAh, vốn đang là tiêu chuẩn gần như bất biến trên các flagship đắt đỏ như Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Trong nhiều năm, người dùng đã phải chấp nhận một thực tế: các flagship Android hàng đầu như Samsung dường như đã "đóng băng" ở mức dung lượng 5.000mAh cho dòng Ultra, trong khi Apple cũng chỉ tăng nhỏ giọt, đạt mức 5.088mAh cho chiếc iPhone 17 Pro Max đắt giá nhất. Con số 5.000mAh trở thành một tiêu chuẩn an toàn đến mức nhàm chán.

OnePlus Ace 6 xuất hiện và phá vỡ quy tắc này với viên pin 7.800mAh. Con số không chỉ lớn hơn đến 55% so với các đối thủ flagship mà thậm chí còn lớn hơn cả "người anh em" cao cấp OnePlus 15 (7.300mAh). Điều này cho thấy Ace 6 được định vị rõ ràng là một smartphone chuyên về thời lượng pin.

Thông thường, viên pin 7.800mAh truyền thống sẽ khiến chiếc điện thoại dày cộp và nặng nề. Tuy nhiên, Ace 6 vẫn giữ được vóc dáng tương đối mỏng nhẹ với trọng lượng 213g và độ dày 8.3mm. Tất cả đều nhờ công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới đang gây tiếng vang gần đây trên các mẫu máy Trung Quốc đời mới.

Các bài đánh giá đầu tiên từ OnePlus Ace 6 nhận định máy có thể đạt 12 giờ sáng màn hình (On-screen time) và sử dụng thoải mái trong 2 ngày.

Đây là con số trong mơ với hầu hết người dùng smartphone. Hãy tưởng tượng việc đi làm từ sáng thứ Hai và đến tối thứ Ba mới cần cắm sạc. Bài thử nghiệm cũng cho thấy sau 1 ngày sử dụng, máy vẫn còn 40% pin dù đã sáng màn hình 8 giờ.

Đối với game thủ, một bài kiểm tra chơi game cho thấy sau 47,5 phút chơi game nặng, máy chỉ tụt 14% pin (từ 100% xuống 81%). Điều này đồng nghĩa với việc máy có thể trụ được khoảng 5,6 giờ chơi game nặng liên tục – một con số vượt xa hầu hết mọi flagship (thường chỉ trụ được 3-4 giờ). OnePlus cũng tuyên bố máy có thể xem video liên tục trong 30 giờ.

Sát thủ flagship đích thực

Một "bình xăng" 7.800mAh sẽ là thảm họa nếu đi kèm sạc 25W hay 45W. OnePlus hiểu điều đó và trang bị cho Ace 6 sạc nhanh có dây 120W.

Dù OnePlus chưa đưa ra con số chính thức cho việc sạc đầy 0-100% viên pin khổng lồ này, GSMArena nhận định đây là "viên pin có tốc độ sạc nhanh nhất trong kích cỡ của nó hoặc tương tự". Có thể chỉ cần 10-15 phút sạc, người dùng đã có đủ pin cho cả một ngày sử dụng.

Để tối đa hóa không gian cho pin Si/C, các kỹ sư OnePlus đã đưa ra một lựa chọn thiết kế có chủ đích: loại bỏ hoàn toàn sạc không dây. Cuộn cảm ứng của sạc không dây chiếm không gian đáng kể. Đây là một sự đánh đổi hợp lý: thà có pin dùng 2 ngày và sạc dây 120W, còn hơn là có sạc không dây nhưng pin chỉ 5.000mAh.

Với mức giá quy đổi chỉ dưới 10 triệu đồng, Ace 6 có thông số kỹ thuật thực sự không ai nghĩ tới. Ngoài viên pin khủng, máy trang bị Chip Snapdragon 8 Elite, con chip flagship của năm 2024, có sức mạnh tương đương với OnePlus 13. Hiệu năng này đảm bảo "chiến" mượt mọi game nặng trong nhiều năm tới. Màn hình 165Hz AMOLED kích thước 6.83-inch với độ phân giải "1.5K" (2800x1272) , vượt trội so với chuẩn 120Hz thông thường.

Khi cầm 10 triệu đồng đi mua điện thoại chính hãng tại Việt Nam cuối năm 2025, người dùng thường có các lựa chọn tầm trung mới như Samsung Galaxy A56, OPPO Reno12, Redmi Note 14 Pro+ (với pin 5.000-6.000mAh và chip tầm trung), hoặc các mẫu iPhone cũ như iPhone 12, 14, hay iPhone 13 Pro Max.

OnePlus Ace 6 dường như là một lựa chọn vượt trội tuyệt đối. Thậm chí còn được ví như một chiếc flagship của phân khúc 10 triệu.

Dù so sánh với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra là điều khá khập khiễng OnePlus Ace 6 vẫn tỏ ra không hề kém cạnh khi nói đến pin và sạc. Về Pin, Ace 6 có dung lượng pin lớn hơn 55% so với cả hai đối thủ.

Ace 6 sạc nhanh gấp 2.6 lần S25 Ultra (120W vs 45W) và 3 lần iPhone 17 Pro Max (120W vs 40W).

Dù nổi trội với các thông số nói trên, điểm cắt giảm lớn nhất của Ace 6 chính là camera. Máy chỉ có 2 camera sau: một cảm biến chính 50MP và một camera góc siêu rộng (ultrawide) 8MP. Máy cũng không có camera telephoto (zoom quang học).

Cảm biến chính 50MP (được cho là Sony IMX906 ) là một cảm biến tốt, đủ sức cho ra ảnh đẹp trong điều kiện đủ sáng, nhưng thực chất chỉ có thể gọi là cho có, khó có thể so sánh với các thiết bị thậm chí là cùng mức giá.

Tuy nhiên, với những người chú trọng vào thời lượng pin và cấu hình mạnh mẽ, OnePlus Ace 6 có lẽ là lựa chọn khó chối từ ở thời điểm hiện tại.