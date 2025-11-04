Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm

Tôi nhớ có lần vài năm trước, hàng loạt các trang báo công nghệ đều tuyên bố rằng "cấu hình không còn là vấn đề ". Câu nói đó có lý do chính đáng, bởi các nhà sản xuất điện thoại đã dùng đủ mọi chiêu trò rẻ tiền để lấp đầy bảng thông số kỹ thuật mà không hề tăng thêm giá trị thực sự. Bạn còn nhớ những chiếc điện thoại giá rẻ với "bốn camera" ở mặt sau không? Đó thường là những chiếc điện thoại giá rẻ cố gắng tạo ấn tượng, nhưng cuối cùng lại trở thành "trò lừa bịp" vì camera thường chụp ảnh kém, và cuối cùng trò lừa bịp về mặt số lượng đã bị bại lộ.



Nhưng vào năm 2025, "cấu hình" đã quay trở lại. Và lần này, nó không phải là mốt nhất thời.

Một vài chiếc "điện thoại pin lớn" mới từ các công ty hàng đầu Trung Quốc như Oppo và Xiaomi đang gây ấn tượng mạnh với người dùng khắp Á, Âu. Chúng trông và cảm nhận khá giống những chiếc flagship thông thường, có thể dày hơn một chút, nhưng lại đi kèm với pin dung lượng lớn. Oppo Find X9 Pro và Xiaomi 17 Pro Max đều có pin 7.500 mAh.

Model Độ dày Cân nặng Oppo Find X9 Pro 8,3 mm 224 gram iPhone 17 Pro Max 8,75 mm 233 gram Galaxy S25 Ultra 8,2 mm 218 gram Pixel 10 Pro XL 8,5 mm 232 gram

Dung lượng này lớn hơn 50% so với iPhone 17 Pro Max hoặc Galaxy S25 Ultra mới nhất.

Và trong khi Apple và Samsung có thể lấy hiệu quả nền tảng của họ làm cái cớ, thì sự thay đổi trong trải nghiệm người dùng thực tế với những chiếc điện thoại này thực sự lớn đến mức bạn không thể không nhận ra.

Những con số không biết nói dối

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ tin tưởng vào một con số, PhoneArena đã tiến hành xác minh xem những viên pin lớn hơn đó có thực sự mang lại nâng cấp thực tế.

Kết quả đúng là như vậy.

Điện thoại Thời lượng pin ước tính Lướt web Video Chơi game Oppo Find X9 Pro 9h50' 25h34' 13h30' 11h17' Apple iPhone 17 Pro Max 7h46' 20h9' 9h37' 11h34' Samsung Galaxy S25 Ultra 8h 20h49' 8h54' 14h21' Google Pixel 10 Pro XL 6h58' 19h41' 10h 4h35'

Trong bài kiểm tra duyệt web của PhoneArena, Oppo Find X9 Pro đạt khoảng 25 giờ sử dụng, cao hơn 25% so với iPhone, Galaxy và Pixel. Đối với phát trực tuyến video trên YouTube, Oppo đạt điểm cao hơn gần 45%.

Những con số này cho thấy thời lượng pin không phải lúc nào cũng dài hơn 50% với pin lớn hơn 50%, nhưng dù sao thì bạn cũng đang có được sự cải thiện rất đáng chú ý.

Tất cả những con số phức tạp đó, dẫn đến một điều đơn giản: những "điện thoại pin khủng" mới này có thể dùng được hai ngày. Bạn không cần phải nhớ sạc pin qua đêm. Và khi đi du lịch cuối tuần, bạn có thể quên mang theo bộ sạc mà vẫn có một chiếc điện thoại bền bỉ.

Điều khiến sự thay đổi này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết là người dùng đang rất "lười" nâng cấp điện thoại vì không thực sự tìm được các lý do chính đáng.

Thông thường, chất lượng camera là lý do lớn nhất khiến người dùng nâng cấp, nhưng hãy nhìn vào dòng iPhone 17 mới nhất. Apple đã phải nhắc đến các tính năng như ProRes RAW và Genlock, mà 99% người dùng không thực sự cần và sẽ không bao giờ sử dụng. Tương tự, đối với Samsung - điện thoại Galaxy trong vài năm qua sử dụng cùng một cảm biến và chất lượng ảnh và video không thay đổi nhiều.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, những chiếc smartphone cao cấp Trung Quốc đều không quá cồng kềnh về mặt hình thức.

Khi tất cả điện thoại đều có chất lượng camera tương đương nhau, người mua sẽ chú ý đến những điểm mà tốc độ đổi mới nhanh hơn và tạo ra sự khác biệt thực sự. Và vào năm 2025/2026, đó chính là thời lượng pin.

Apple, Samsung - Quyết liệt hơn hay bị bỏ lại phía sau?

Chúng ta đều biết rằng Apple và Samsung có thể là những công ty đầu tiên giới thiệu những công nghệ mới này.

Suy cho cùng, họ vẫn nắm giữ thị phần và nguồn lực tài chính lớn nhất để thực hiện bất cứ thay đổi lớn nào. Nhưng họ không vội vàng - và đó chính là vấn đề.

Trước đây, hai ông lớn này lấy lý do pin lớn, dẫn đến những chiếc điện thoại dày và cồng kềnh đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng lần này thì khác. Những tiến bộ trong công nghệ pin xếp chồng, cực dương silicon-carbon và quản lý năng lượng dựa trên AI đã giúp việc tích hợp nhiều năng lượng hơn vào cùng một thể tích một cách an toàn trở nên khả thi.

Kết quả là sự chậm chạp của Apple và Samsung giờ đây không còn là quan tâm đến an toàn của người dùng mà giống như sự trì trệ. Khi đối thủ cạnh tranh cung cấp pin dung lượng lớn hơn 50%, sạc nhanh hơn và chất lượng thiết kế tương đương, thì cụm từ "cao cấp" bắt đầu nghe có vẻ sáo rỗng.

Pin silicon-carbon đang là "át chủ bài" của nhiều hãng di động Trung Quốc.

Hiện tại, cả hai công ty đều được "bảo vệ" bởi một mạng lưới dày đặc các quy định. Thực tế, nhiều thương hiệu Trung Quốc bị cấm hoặc hạn chế tại Hoa Kỳ do các hạn chế thương mại, lo ngại về bảo mật dữ liệu và các yếu tố chính trị. Ngay cả ở nhiều nước châu Âu, sự hiện diện của họ cũng bị hạn chế bởi các rào cản nhập khẩu và thách thức về phân phối. Apple và Samsung đơn giản là không cần phải cạnh tranh trực tiếp với những "ông lớn" này tại Mỹ.

Nhưng sự cô lập về quy định không đồng nghĩa với sức mạnh cạnh tranh. Thị trường luôn phát triển và công nghệ luôn tìm cách lan tỏa. Những sản phẩm cao cấp luôn có cách vượt qua biên giới, dù là thông qua hàng nhập khẩu chợ đen, truyền thông công nghệ hay thông qua những so sánh lan truyền chóng mặt. Khi một người dùng ở Mỹ xem một bài đánh giá trên YouTube về một chiếc điện thoại OnePlus hoặc Xiaomi có thời lượng pin hai ngày chỉ với một lần sạc và sạc đầy trong nửa giờ, họ sẽ nảy sinh sự bất mãn. Những câu hỏi khó chịu bắt đầu xuất hiện: Tại sao chiếc iPhone hoặc Galaxy giá 1.200 đô la của tôi lại không thể làm được điều đó?

Những chiếc điện thoại Trung Quốc đó có thể sẽ chính thức không còn được bán ra ở Mỹ, nhưng áp lực so sánh sẽ ngày càng tăng. Chúng ta đã thấy điều này vài năm trước. Khi Huawei đang ở đỉnh cao, họ đã thúc đẩy Samsung và Apple cải thiện chế độ chụp ban đêm trên điện thoại của họ và bổ sung thêm ống kính zoom. Giờ đây, động lực tương tự đang nổi lên xung quanh vấn đề pin.

Với khoảng cách quá lớn về độ bền và tốc độ sạc, người tiêu dùng phương Tây sẽ bắt đầu cảm thấy Apple và Samsung đang tụt hậu, ngay cả khi họ không thể mua trực tiếp các sản phẩm thay thế còn người dùng ở các quốc gia châu Á thì đơn giản là có thể cảm nhận, so sánh trực tiếp và tự đưa ra những đánh giá của riêng mình.



