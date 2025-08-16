Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu iPhone rẻ chưa từng có, giá đập hộp chỉ hơn 11 triệu đồng

16-08-2025

Đây là lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone mới, mạnh mẽ, đẹp mắt mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí.

Thời gian gần đây, Apple đã dừng phân phối ba mẫu iPhone gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam. Sau khi Apple chính thức dừng bán 3 dòng iPhone quen thuộc với nhiều người, iPhone 13 hiện đang là chiếc iPhone chính hãng có giá thấp nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, giá iPhone 13 đang dao động khoảng 11,3 - 11,5 triệu đồng, thấp hơn từ 300.000 - 400.000 đồng so với cuối tháng 7, đánh dấu mức giá rẻ chưa từng có cho một mẫu iPhone còn được Apple phân phối.

iPhone 13 sở hữu chip A15 Bionic mạnh mẽ, camera cải tiến với cảm biến lớn hơn, khả năng quay phim và chụp ảnh tốt hơn đáng kể so với iPhone 11 vừa bị "khai tử". Ngoài ra, máy cũng có khả năng cập nhật iOS lâu dài và viên pin cho thời lượng sử dụng ấn tượng.

Không chỉ iPhone 13, các dòng iPhone 14 và 15 cũng đang được điều chỉnh giảm, mức giảm lên tới 700.000 đồng tùy dung lượng bộ nhớ và màu sắc.

Đại diện CellPhoneS cho biết trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, bộ ba iPhone 13, 14 và 15 sẽ là những lựa chọn chủ lực, và hệ thống đã chủ động tăng nhập hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Trong khi đó, Viettel Store tập trung vào hai mẫu được xem là “át chủ bài” là iPhone 13 và iPhone 15 Plus. Trong đó, iPhone 15 Plus gây chú ý nhờ màn hình lớn, pin tốt, cổng sạc USB-C cùng mức giá khởi điểm từ 19 triệu đồng.

Một điểm đáng lưu ý là giá niêm yết trên website của các đại lý vẫn chưa là mức thấp nhất mà người dùng phải chi. Khi tận dụng thêm mã giảm giá, khuyến mãi thanh toán và ưu đãi từ các sàn thương mại điện tử, mức giá thực tế còn rẻ hơn. Điển hình, iPhone 15 Plus bản 128GB có thể xuống dưới 17 triệu đồng, thấp hơn tới 2 triệu đồng so với giá niêm yết tại cửa hàng.

Theo FPT Shop, thị trường iPhone năm nay ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số tăng trưởng ngay trong giai đoạn thường chững lại để chờ iPhone mới ra mắt. Chuyên gia nhận định mức giá “mềm” hơn cùng với các chương trình kích cầu mùa tựu trường đã góp phần tạo nên sự sôi động hiếm thấy ở thị trường năm nay.

Nếu đúng theo thông tin rò rỉ, iPhone thế hệ mới sẽ được Apple ra mắt 0h ngày 10/9 tới (giờ Việt Nam) và nhiều khả năng sẽ bán sớm hơn mọi năm tại thị trường Việt Nam.

Theo Huỳnh Duy

