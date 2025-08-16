Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện

16-08-2025 - 13:39 PM | Thị trường

Indonesia là quốc gia đầu tiên trong Đông Nam Á lắp ráp Toyota bZ4X. Mẫu xe này từng được giới thiệu tại Việt Nam năm 2022 dưới dạng concept.

Toyota bZ4X - mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe Nhật - sẽ chính thức được lắp ráp CKD tại Indonesia. Đây là bước đi chiến lược của Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành ô tô trong bối cảnh chuyển dịch sang kỷ nguyên xe điện, đồng thời tận dụng lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế nội khối ASEAN.

Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện- Ảnh 1.

Toyota bZ4X được giới thiệu tại Indonesia. Ảnh: Toyota

Nếu tỷ lệ nội địa hóa đạt yêu cầu, bZ4X có hoàn toàn khả năng được xuất khẩu từ Indonesia sang Việt Nam sẽ hưởng thuế nhập khẩu 0%, mở ra cơ hội có giá “mềm” hơn đáng kể so với xe nhập từ Nhật Bản. Trước đó, tại Việt Nam, bZ4X từng xuất hiện lần đầu ở Vietnam Motor Show 2022 dưới dạng trưng bày, nhưng chưa mở bán chính thức. 

Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện- Ảnh 2.

Phiên bản có mặt tại Indonesia có một số khác biệt ở ngoại hình so với bản concept từng được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Toyota

Theo ông Nandi Julyanto - Chủ tịch TMMIN - bZ4X sản xuất nội địa sẽ dùng chung mô-đun pin với Hilux BEV, nhưng hiện giá thành vẫn cao do sản lượng hạn chế và sẽ giảm khi nhu cầu thị trường tăng.

Ông Bob Azam - Phó Chủ tịch TMMIN - cho biết việc chọn bZ4X làm mẫu xe điện CKD đầu tiên ở Indonesia xuất phát từ phản hồi tích cực của thị trường, đồng thời phù hợp với mục tiêu biến Indonesia thành trung tâm sản xuất pin và phát triển công nghiệp phụ trợ trong tương lai.

Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện- Ảnh 3.

bZ4X có tiềm năng xuất khẩu trong Đông Nam Á. Ảnh: Kompas

Toyota dự kiến khởi động sản xuất bZ4X tại Indonesia trong vòng 6 tháng tới, bắt đầu từ các mẫu cao cấp và từng bước mở rộng sang dòng phổ thông. Quyết định này không chỉ củng cố chuỗi cung ứng nội địa, mà còn giúp Indonesia trở thành quốc gia ASEAN duy nhất sản xuất bZ4X theo dạng CKD, qua đó nâng cao sức cạnh tranh khi xuất khẩu sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Về Toyota bZ4X, mẫu xe này có nhiều cấu hình động cơ. Phiên bản lắp ráp tại Indonesia sẽ dùng động cơ điện có công suất 221 mã lực, pin 73,1 kWh cho tầm vận hành 573 km theo chuẩn WLTP. Xe dùng dẫn động cầu trước.

Lần đầu tiên được trang bị công nghệ này - siêu du thuyền 645 triệu USD của Bill Gates có thể chạy 1 tuần không tốn một giọt dầu diesel, được gọi là 'cột mốc mới của ngành hàng hải'

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Toyota

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia sắp xuất khẩu hàng trăm tấn sầu riêng cho Trung Quốc: giảm 35% chi phí nhờ đường sắt chạy thẳng, mơ thành 'cường quốc vua trái cây'

Một quốc gia sắp xuất khẩu hàng trăm tấn sầu riêng cho Trung Quốc: giảm 35% chi phí nhờ đường sắt chạy thẳng, mơ thành 'cường quốc vua trái cây' Nổi bật

Vừa bị Mỹ mạnh tay trừng phạt, quốc gia BRICS vẫn ‘hiên ngang’ chốt đơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 8, chuyện gì đang xảy ra?

Vừa bị Mỹ mạnh tay trừng phạt, quốc gia BRICS vẫn ‘hiên ngang’ chốt đơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 8, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Loại quả "trăm triệu USD" của Việt Nam lọt Top 10 thế giới: Riêng Trung Quốc chốt đơn 1,69 triệu tấn

Loại quả "trăm triệu USD" của Việt Nam lọt Top 10 thế giới: Riêng Trung Quốc chốt đơn 1,69 triệu tấn

12:38 , 16/08/2025
Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Khách hàng bớt e dè với xăng E10

12:07 , 16/08/2025
Trung Quốc ồ ạt thu mua một "sản vật" triệu USD của Việt Nam: Nước ta là nhà xuất khẩu top 10 thế giới

Trung Quốc ồ ạt thu mua một "sản vật" triệu USD của Việt Nam: Nước ta là nhà xuất khẩu top 10 thế giới

10:03 , 16/08/2025
Lần đầu tiên được trang bị công nghệ này - siêu du thuyền 645 triệu USD của Bill Gates có thể chạy 1 tuần không tốn một giọt dầu diesel, được gọi là 'cột mốc mới của ngành hàng hải'

Lần đầu tiên được trang bị công nghệ này - siêu du thuyền 645 triệu USD của Bill Gates có thể chạy 1 tuần không tốn một giọt dầu diesel, được gọi là 'cột mốc mới của ngành hàng hải'

09:10 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên