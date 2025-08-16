Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện

Toyota bZ4X - mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe Nhật - sẽ chính thức được lắp ráp CKD tại Indonesia. Đây là bước đi chiến lược của Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành ô tô trong bối cảnh chuyển dịch sang kỷ nguyên xe điện, đồng thời tận dụng lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế nội khối ASEAN.

Toyota bZ4X được giới thiệu tại Indonesia. Ảnh: Toyota

Nếu tỷ lệ nội địa hóa đạt yêu cầu, bZ4X có hoàn toàn khả năng được xuất khẩu từ Indonesia sang Việt Nam sẽ hưởng thuế nhập khẩu 0%, mở ra cơ hội có giá “mềm” hơn đáng kể so với xe nhập từ Nhật Bản. Trước đó, tại Việt Nam, bZ4X từng xuất hiện lần đầu ở Vietnam Motor Show 2022 dưới dạng trưng bày, nhưng chưa mở bán chính thức.

Phiên bản có mặt tại Indonesia có một số khác biệt ở ngoại hình so với bản concept từng được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Toyota

Theo ông Nandi Julyanto - Chủ tịch TMMIN - bZ4X sản xuất nội địa sẽ dùng chung mô-đun pin với Hilux BEV, nhưng hiện giá thành vẫn cao do sản lượng hạn chế và sẽ giảm khi nhu cầu thị trường tăng.

Ông Bob Azam - Phó Chủ tịch TMMIN - cho biết việc chọn bZ4X làm mẫu xe điện CKD đầu tiên ở Indonesia xuất phát từ phản hồi tích cực của thị trường, đồng thời phù hợp với mục tiêu biến Indonesia thành trung tâm sản xuất pin và phát triển công nghiệp phụ trợ trong tương lai.

bZ4X có tiềm năng xuất khẩu trong Đông Nam Á. Ảnh: Kompas

Toyota dự kiến khởi động sản xuất bZ4X tại Indonesia trong vòng 6 tháng tới, bắt đầu từ các mẫu cao cấp và từng bước mở rộng sang dòng phổ thông. Quyết định này không chỉ củng cố chuỗi cung ứng nội địa, mà còn giúp Indonesia trở thành quốc gia ASEAN duy nhất sản xuất bZ4X theo dạng CKD, qua đó nâng cao sức cạnh tranh khi xuất khẩu sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Về Toyota bZ4X, mẫu xe này có nhiều cấu hình động cơ. Phiên bản lắp ráp tại Indonesia sẽ dùng động cơ điện có công suất 221 mã lực, pin 73,1 kWh cho tầm vận hành 573 km theo chuẩn WLTP. Xe dùng dẫn động cầu trước.