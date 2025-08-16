Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ổ dịch tả heo châu Phi tăng 187%, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

16-08-2025

Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi tại 20 xã, buộc tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch tăng 187,5%.

Ngày 16-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ký văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.

Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi tại 20 xã, buộc tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định; huy động cả hệ thống chính trị triển khai phòng, chống dịch; chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại các xã thiếu quan tâm, chỉ đạo, để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y.

Đồng thời, bố trí kinh phí, hoá chất khử trùng để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; xử nghiêm những trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh….

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai Nguyễn Trường Giang, kết quả điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh cho thấy, nguyên nhân phát sinh dịch bệnh có thể do chủ nuôi không thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; người, phương tiện ra vào chuồng trại không thực hiện sát trùng tiêu độc. Đặc biệt, tất cả cơ sở điều tra đều có sử dụng thịt heo sống để chế biến thức ăn, rất nhiều cơ sở có tình trạng nước rửa thịt heo chảy qua khu vực chăn nuôi. Các cơ sở chăn nuôi vẫn còn tình trạng giấu dịch, bán tháo heo bệnh và vận chuyển, giết mổ trái phép...

Tình hình dịch bệnh tại một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp ở xã Phước Sơn và phường An Lộc. Xã Phước Sơn dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 6 hộ dân ở 4 thôn của xã với tổng số heo tiêu hủy 97 con, trọng lượng gần 5 tấn.

Phường An Lộc có tổng đàn heo hơn 11.800 con, chủ yếu chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư. Trên địa bàn phường xảy ra 3 ổ dịch tả heo châu Phi với tổng số heo tiêu hủy hơn 2.100 con.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

