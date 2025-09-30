Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu xe Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang sedan cỡ B

30-09-2025 - 16:30 PM | Thị trường

Dòng MPV XL7 Hybrid được giảm giá khoảng 70 triệu đồng tại đại lý, đưa giá khởi điểm thực tế xuống ngang với một số mẫu sedan cỡ B.

Thị trường ô tô nói chung trong tháng 8 chứng kiến sự suy giảm ở nhiều phân khúc, bao gồm cả MPV cỡ nhỏ. So với tháng 7 trước đó, doanh số của phân khúc này đã giảm đáng kể 29,4%, chỉ đạt 2.549 xe bán ra trên toàn thị trường.

Để vực dậy doanh số, các hãng đã đẩy mạnh chương trình khuyến mãi từ đầu tháng. Điều này giúp một số mẫu như Hyundai Stargazer và Suzuki XL7 có doanh số tăng nhẹ trong tháng 8.

Bước sang tháng 9, tất cả mẫu xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ đồng loạt chạy đua khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong đó, Suzuki XL7 là một trong những mẫu xe được giảm giá nhiều nhất.

Mẫu xe Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang sedan cỡ B- Ảnh 1.

Khảo sát một số đại lý Suzuki tại TP.HCM, mẫu XL7 Hybrid đang được chào bán với mức giảm lên đến 70 triệu đồng, bao gồm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và 10 triệu đồng tiền mặt. Sau khi trừ ưu đãi, giá của mẫu xe 7 chỗ này được giảm từ 599,9 triệu đồng xuống còn 529,9 triệu đồng.

Theo giới tư vấn bán hàng, chương trình ưu đãi này áp dụng cho xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) cũng như phiên bản XL7 Hybrid Black Edition mới ra mắt. Đây là phiên bản đặc biệt với ngoại thất đen, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm Suzuki Việt Nam.

Mẫu xe Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang sedan cỡ B- Ảnh 2.

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition tại đại lý.

Con số khoảng 530 triệu đồng được đánh giá là mức giá khá dễ tiếp cận đối với một mẫu xe 7 chỗ, có thể đáp ứng cả nhu cầu phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Mức giá này thậm chí còn đang tiệm cận một số mẫu xe gầm thấp hạng B như Honda City - hiện có giá sau ưu đãi khoảng 512 triệu đồng cho bản cao nhất.

Còn nếu tính trong phân khúc xe hybrid, Suzuki XL7 đang là cái tên có giá bán dễ tiếp cận nhất. Đây cũng là mẫu xe hybrid bán chạy thứ ba thị trường từ đầu năm, với doanh số lũy kế đạt 1.596 chiếc.

Tuy nhiên ở phân khúc chính của mình là MPV cỡ nhỏ, Suzuki XL7 Hybrid đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua doanh số. Kết thúc tháng 8/2025, mẫu MPV Nhật Bản đứng thứ 6 trong phân khúc, xếp dưới Hyundai Stargazer (2.168 xe), Kia Carens (2.400 xe), Honda BR-V (2.572 xe), Toyota Veloz Cross (4.593 xe) và Mitsubishi Xpander (10.646 xe).

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

