Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

30-09-2025 - 07:59 AM | Thị trường

Xe chính thức được mở bán trước tại Trung Quốc với 2 phiên bản về phạm vi hoạt động 510 km và 630 km.

Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng- Ảnh 1.

Mẫu sedan điện cỡ trung Changan Nevo A06 vừa chính thức mở bán trước tại Trung Quốc, với giá khởi điểm từ 119.900 – 159.900 nhân dân tệ (tương đương 16.800 – 22.400 USD). Xe có 6 phiên bản, phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 510 km và 630 km. Một biến thể EREV cũng sẽ được ra mắt sau.

Nevo A06 giữ phong cách đặc trưng của dòng sedan gia đình, nổi bật với hệ số cản gió thấp 0,205 Cd. Hệ thống chiếu sáng gây chú ý khi dải đèn pha dài tới 2.258 mm, tích hợp 236 bóng LED, trong khi cụm đèn hậu gồm 274 bóng LED, có khả năng hiển thị các ký hiệu tùy chỉnh.

Xe có kích thước 4.885 x 1.916 x 1.496 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.922 mm. Trọng lượng không tải của bản 510 km là 1.750 kg, bản 630 km nặng 1.887 kg. Bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5,5 mét.

Người mua có 6 tùy chọn màu ngoại thất: xanh, đen, tím, xám, trắng và bạc.

Toàn bộ dải sản phẩm trang bị động cơ điện cầu sau:

  • - Bản 510 km: động cơ 120 kW (161 mã lực), mô-men xoắn 190 Nm, pin LFP 51,48 kWh, nền tảng 400V, tốc độ tối đa 160 km/h.
  • - Bản 630 km: động cơ 210 kW (282 mã lực), mô-men xoắn 290 Nm, pin LFP 63,18 kWh, nền tảng 800V, tốc độ tối đa 188 km/h.

Xe hỗ trợ sạc nhanh 6C, cho phép nạp từ 10% đến 80% chỉ trong 12 phút.

Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng- Ảnh 2.

Các bản cao cấp bổ sung lidar gắn nóc, đi kèm 3 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 11 camera. Hệ thống hỗ trợ lái Tianshu Intelligent lidar vận hành trên chip Horizon Robotics J6M (128 TOPS), hỗ trợ tính năng NOA trên cao tốc, tự động đỗ xe và xử lý tình huống khẩn cấp.

Khoang cabin trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch 2.5K và bảng đồng hồ 10,17 inch, kết hợp hệ thống âm thanh 20 loa. Xe có sạc không dây, cùng tủ lạnh hai tầng dung tích 9,5 lít trên một số phiên bản.

Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng- Ảnh 3.

Ghế phụ lái tích hợp massage điện Maldives 28 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với Mercedes-Benz S-Class. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 2,5 m², hàng ghế sau ngả tối đa 145°.

Xe tổng cộng có 38 ngăn chứa đồ, trong đó hộc chứa 11,6 lít có thể dùng làm bàn nhỏ. Cốp trước 108 lít chống nước, cốp sau dung tích 656 lít, mở rộng tối đa 1.770 lít khi gập hàng ghế sau.

Tập đoàn CHANGAN Automobile được biết đến tại Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Dự án này đã được ký kết hợp tác vào tháng 1 năm 2025, với mục tiêu sản xuất các dòng xe du lịch 5-7 chỗ ngồi, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe năng lượng mới.

Theo CNC﻿

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình chuẩn bị ra mắt sedan ăn xăng 2,8L/100 km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mỏ vàng dưới nước vừa giúp Việt Nam bỏ túi hơn 1.300 tỷ đồng: Xuất khẩu tăng cao nhất 5 năm, là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại Mỹ

Một mỏ vàng dưới nước vừa giúp Việt Nam bỏ túi hơn 1.300 tỷ đồng: Xuất khẩu tăng cao nhất 5 năm, là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại Mỹ Nổi bật

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo': 'Tôi sẽ đầu tư ngay loại tài sản này, 100 USD hôm nay có thể thành 500 USD trong một năm'

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo': 'Tôi sẽ đầu tư ngay loại tài sản này, 100 USD hôm nay có thể thành 500 USD trong một năm' Nổi bật

Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'

Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'

07:57 , 30/09/2025
Việt Nam nguy cơ thành 'bãi rác công nghệ' nếu chậm siết nhiên liệu ô tô?

Việt Nam nguy cơ thành 'bãi rác công nghệ' nếu chậm siết nhiên liệu ô tô?

06:47 , 30/09/2025
'Bia kèm lạc' không chỉ có tại Việt Nam: Đại lý này công khai kênh giá gần 400 triệu đồng đối với Civic Type R

'Bia kèm lạc' không chỉ có tại Việt Nam: Đại lý này công khai kênh giá gần 400 triệu đồng đối với Civic Type R

20:59 , 29/09/2025
Nhiều mẫu xe mới đổ bộ thị trường Việt

Nhiều mẫu xe mới đổ bộ thị trường Việt

20:01 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên