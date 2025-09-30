Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

Mẫu sedan điện cỡ trung Changan Nevo A06 vừa chính thức mở bán trước tại Trung Quốc, với giá khởi điểm từ 119.900 – 159.900 nhân dân tệ (tương đương 16.800 – 22.400 USD). Xe có 6 phiên bản, phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 510 km và 630 km. Một biến thể EREV cũng sẽ được ra mắt sau.

Nevo A06 giữ phong cách đặc trưng của dòng sedan gia đình, nổi bật với hệ số cản gió thấp 0,205 Cd. Hệ thống chiếu sáng gây chú ý khi dải đèn pha dài tới 2.258 mm, tích hợp 236 bóng LED, trong khi cụm đèn hậu gồm 274 bóng LED, có khả năng hiển thị các ký hiệu tùy chỉnh.

Xe có kích thước 4.885 x 1.916 x 1.496 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.922 mm. Trọng lượng không tải của bản 510 km là 1.750 kg, bản 630 km nặng 1.887 kg. Bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5,5 mét.

Người mua có 6 tùy chọn màu ngoại thất: xanh, đen, tím, xám, trắng và bạc.

Toàn bộ dải sản phẩm trang bị động cơ điện cầu sau:

- Bản 510 km: động cơ 120 kW (161 mã lực), mô-men xoắn 190 Nm, pin LFP 51,48 kWh, nền tảng 400V, tốc độ tối đa 160 km/h.

động cơ 120 kW (161 mã lực), mô-men xoắn 190 Nm, pin LFP 51,48 kWh, nền tảng 400V, tốc độ tối đa 160 km/h. - Bản 630 km: động cơ 210 kW (282 mã lực), mô-men xoắn 290 Nm, pin LFP 63,18 kWh, nền tảng 800V, tốc độ tối đa 188 km/h.

Xe hỗ trợ sạc nhanh 6C, cho phép nạp từ 10% đến 80% chỉ trong 12 phút.

Các bản cao cấp bổ sung lidar gắn nóc, đi kèm 3 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 11 camera. Hệ thống hỗ trợ lái Tianshu Intelligent lidar vận hành trên chip Horizon Robotics J6M (128 TOPS), hỗ trợ tính năng NOA trên cao tốc, tự động đỗ xe và xử lý tình huống khẩn cấp.

Khoang cabin trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch 2.5K và bảng đồng hồ 10,17 inch, kết hợp hệ thống âm thanh 20 loa. Xe có sạc không dây, cùng tủ lạnh hai tầng dung tích 9,5 lít trên một số phiên bản.

Ghế phụ lái tích hợp massage điện Maldives 28 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với Mercedes-Benz S-Class. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 2,5 m², hàng ghế sau ngả tối đa 145°.

Xe tổng cộng có 38 ngăn chứa đồ, trong đó hộc chứa 11,6 lít có thể dùng làm bàn nhỏ. Cốp trước 108 lít chống nước, cốp sau dung tích 656 lít, mở rộng tối đa 1.770 lít khi gập hàng ghế sau.

Tập đoàn CHANGAN Automobile được biết đến tại Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Dự án này đã được ký kết hợp tác vào tháng 1 năm 2025, với mục tiêu sản xuất các dòng xe du lịch 5-7 chỗ ngồi, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe năng lượng mới.

