Máy bay đâm nhau bốc cháy dữ dội tại sân bay ở Mỹ

Khói đen bốc lên sau vụ va chạm máy bay tại sân bay thành phố Kalispell, bang Montana, Mỹ hôm 11/8 (Ảnh: AP)

Vụ việc hy hữu này xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/8 (giờ địa phương) tại sân bay thành phố Kalispell, bang Montana (Mỹ).

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Kalispell - ông Jordan Venezio - và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay một động cơ chở 4 người bị mất kiểm soát trong lúc hạ cánh, đâm vào loạt máy bay khác đang đỗ và gây ra vụ cháy dữ dội tại sân bay. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng cháy lan sang bãi cỏ gần đó trước khi đám cháy được dập tắt.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Kalispell Jay Hagen cho biết toàn bộ hành khách đã thoát được ra ngoài sau khi máy bay dừng lại. Hai người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.

(Ảnh: AP)

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chuyến bay khởi hành từ Pullman, Washington. FAA cho hay chiếc máy bay gặp nạn được chế tạo năm 2011, sử dụng động cơ tua bin cánh quạt Socata TBM 700 và thuộc sở hữu của Meter Sky LLC tại Pullman.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti - người từng điều tra các vụ tai nạn cho cả FAA và NTSB - nhận định, các vụ va chạm giữa máy bay đang hạ cánh và máy bay đỗ không phải hiếm trong hàng không dân dụng, thường xảy ra vài lần mỗi năm.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 2/2025, máy bay cỡ nhỏ Learjet của ca sĩ Vince Neil chệch khỏi đường băng ở bang Arizona, đâm vào chiếc Gulfstream đang đỗ, khiến 1 người thiệt mạng. NTSB nhận định nguyên nhân vụ tai nạn hôm 11/8 có thể liên quan đến càng đáp bị hỏng. Vụ việc vẫn đang được điều tra.