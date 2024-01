Máy bay Hàn Quốc tóe lửa bốc cháy trên không: Hành khách trong khoang ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, nhà chức trách lên tiếng

Chưa đầy 2 tuần sau vụ cháy máy bay Nhật Bản ở sân bay Tokyo, thêm một sự cố thót tim nữa lại xảy ra với một chiếc máy bay của hãng hàng không T'way Air (Hàn Quốc) khiến nhiều hành khách rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Theo hãng tin tức Hàn Quốc Yonhap News, sự cố xảy ra vào ngày 10/1 mới đây. Chuyến bay mang số hiệu TW216 của hãng T'way Air đã khởi hành từ sân bay Narita ở Tokyo (Nhật Bản) đã gặp sự cố khi đang trong quá trình hạ cánh xuống đường băng ở sân bay quốc tế Incheon lúc 21h28'.

Một đoạn video do nhân chứng dưới mặt đất ghi lại cho thấy cảnh tia lửa tóe ra từ động cơ máy bay.

Một động cơ bên dưới thân máy bay bất ngờ tóe ra tia lửa sáng bừng cả một góc trời đồng thời có tiếng ồn lớn phát ra.

Ngay lập tức phi công đã phát hiện sự cố và báo với đài kiểm soát không lưu. Máy bay được lệnh bay vòng trên bầu trời, sau đó hạ cánh an toàn trên đường băng vào khoảng 9h41' tối, tức khoảng 13 phút sau khi tia lửa tóe ra. Được biết, có 122 hành khách trên máy bay nhưng không ai bị thương.

Ngay lập tức, báo cáo về hỏa hoạn đã được gửi đến cho quản lý sân bay và đội cứu hỏa sân bay Incheon đã được điều động đến hiện trường.

Truyền thông Hàn Quốc đăng tải đoạn video do hành khách ngồi ở gần cửa sổ máy bay ghi lại cho thấy ngọn lửa tóe ra như chập điện, sáng một lúc rồi tự tắt. Một vài hành khách bày tỏ cảm xúc sợ hãi sau khi máy bay hạ cánh an toàn.

Cảnh tượng nhìn từ bên trong máy bay.

Nguyên nhân về vụ việc được cho là do một con chim bị cuốn vào động cơ máy bay. May mắn là tia lửa tóe ra nhưng không lan rộng, máy bay hạ cánh an toàn mà không gặp sự cố nghiêm trọng. Hãng hàng không T'way Air hiện đang có kế hoạch tiến hành kiểm tra chi tiết động cơ để đảm bảo hoạt động an toàn.

Một quan chức của hãng hàng không T'way Air cho biết: "Tại thời điểm va chạm, ngọn lửa đã bùng lên trong thời gian ngắn, có thể nhìn thấy lửa phát ra từ động cơ nhưng nó không lan rộng ra thân máy bay".

"Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng động cơ để đảm bảo vận hành an toàn", ông nói thêm.

Máy bay hạ cánh an toàn mà không có ai bị thương.

Hiện tượng chim trời bị hút vào động cơ hoặc va vào thân máy bay khi cất cánh, hạ cánh hoặc đang bay không phải là hiếm gặp. Đây là một trong những yếu tố rủi ro tự nhiên và có thể gây hư hỏng động cơ, hư hỏng thân máy bay...

Trong 5 năm từ 2019 đến hết tháng 8 năm ngoái, có tổng cộng 500 vụ va chạm với chim xảy ra khi cất cánh và hạ cánh tại các sân bay nội địa Hàn Quốc.

Có 108 trường hợp xảy ra vào năm 2019, 76 trường hợp vào năm 2020, 109 trường hợp vào năm 2021, 131 trường hợp vào năm 2022 và 76 trường hợp vào năm 2023 (tính đến tháng 8). Sân bay Gimpo là điểm có nhiều vụ chim va chạm với máy bay nhất, với tổng số 115 trường hợp. Tiếp theo là sân bay Gimhae với 112 trường hợp, sân bay Jeju với 81 trường hợp và sân bay Seoul với 63 trường hợp.

Nguồn: Yonhap News