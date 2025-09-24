Máy bay vừa cất cánh 20 phút, cơ trưởng và tiếp viên bị khống chế: Một người hùng hạ gục 4 tên không tặc

Bộ phim điện ảnh “Tử chiến trên không” vừa ra mắt gần đây đã gây chú ý khi tái hiện chân thực vụ không tặc trên chuyến bay năm 1978 – một trong những sự kiện hiếm hoi nhưng đầy kịch tính của lịch sử hàng không Việt Nam.

Trên màn ảnh, khán giả được chứng kiến những giây phút nghẹt thở khi bầu trời yên bình bỗng chốc biến thành chiến trường. Nhưng ngoài vụ việc năm 1978, lịch sử còn ghi dấu một cuộc đối đầu khác chỉ một năm sau đó: vụ không tặc 1979, nơi sự bình tĩnh và dũng cảm đã cứu sống hàng chục con người.

Phim điện ảnh vừa công chiếu "Tử chiến trên không" tái hiện vụ không tặc năm 1978 với máy bay Việt Nam

Cuộc khống chế giữa không trung

Báo Tiền Phong tường thuật, sáng 7/2/1979, chuyến bay thường lệ An-24 số hiệu VN-B226 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam khởi hành từ Gia Lâm, dừng ở Đà Nẵng để đón khách rồi tiếp tục vào TP.HCM. Trong nhóm hành khách lên từ chặng Đà Nẵng có một phụ nữ trẻ bế theo con nhỏ.

Khi qua cửa kiểm soát, chuông báo kim loại liên tục phát tín hiệu. Việc kiểm tra thủ công chỉ phát hiện vài món đồ ăn, cùng hai hộp sữa đặc và hai chai rượu, nên được cho qua. Thời bấy giờ, hệ thống soi chiếu an ninh chưa hiện đại, không ai ngờ rằng bên trong những vật dụng tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn giấu hung khí.

Khi máy bay đạt độ cao ổn định, khoảng 20 phút sau khi cất cánh, bốn tên không tặc bất ngờ xuất hiện và ra tay. Lựu đạn nằm trong chính hộp sữa mà người phụ nữ bế con nhỏ kia đem theo.

Ảnh Báo Tiền Phong

Một bài viết của Đại tá Trần Danh Bảng trên tờ Thời Đại mô tả, một tên hành khách ở hàng ghế đầu đứng bật dậy, tay giơ chai rượu, vung loạn để thị uy. Đồng bọn của hắn từ phía sau cũng lập tức đứng dậy, chắn ngang lối đi, quát lớn: “Tất cả thắt dây an toàn lại, để hai tay ra sau gáy. Ai chống cự, đập chết liền!”

Chúng nhanh chóng khống chế nữ tiếp viên tên Vui và một người đàn ông mặc sắc phục hàng không đang trên đường trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ phép. Nhóm không tặc tin rằng đã hoàn toàn kiểm soát chuyến bay, không hề hay biết rằng nhân viên an ninh Nguyễn Đắc Thoại vẫn đang ẩn mình giữa đám đông.

Những tên không tặc ép buộc cơ trưởng đổi hướng sang Thái Lan. Khoang hành khách rơi vào cảnh hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Trong tình thế đó, cơ trưởng và cơ phó buộc phải giả vờ chấp nhận yêu cầu, tìm cách kéo dài thời gian.

Ảnh minh họa cắt từ cảnh phim điện ảnh "Tử chiến trên không"

Người hùng chống lại 4 tên không tặc

Quay lại đồng chí Thoại, ngồi ở hàng ghế bên trái sát lối đi, ông quan sát kỹ từng động thái. Khi thấy hai tên phía trước lơ đãng ngoảnh sang hướng khác, ông lập tức hạ tay, rút súng ngắn K54 giắt sẵn trong người và bật chốt an toàn.

Theo Petrotimes, khoảnh khắc súng nổ vang lên trong khoang chật hẹp khiến hành khách hoảng loạn cực độ, nhưng cũng chính lúc đó, cục diện đã đổi chiều: một tên không tặc gục xuống ngay tại chỗ, đồng bọn bàng hoàng không kịp trở tay.

Trong không gian chật hẹp, trung úy Thoại vừa di chuyển vừa bình tĩnh nổ súng, hạ gục thêm hai tên khác. Tên cuối cùng tuyệt vọng dùng chai rượu thủy tinh lao tới khi khẩu súng đã hết đạn. Cuộc giằng co ngắn ngủi, nhưng bằng sự nhanh trí, người chiến sĩ an ninh đã quật ngã hắn bằng tay không, khống chế thành công.

Ông Nguyễn Đắc Thoại - người hạ gục 4 không tặc trên máy bay ngày hôm đó (Ảnh Báo Giao Thông)

Toàn bộ vụ việc khép lại chỉ trong vài phút. Cả bốn tên không tặc bị tiêu diệt, không một hành khách hay thành viên tổ bay nào thương vong. Máy bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sự vỡ òa của tất cả những người có mặt.

Báo Tiền Phong dẫn lời kể của một nhân chứng trên chuyến bay: “Khi súng nổ, tim chúng tôi như ngừng đập. Nhưng chỉ trong vài phút, tất cả được giải cứu. Nếu không có anh Thoại, có lẽ chẳng ai trong số mình còn sống để kể lại".

Chiến công của trung úy Nguyễn Đắc Thoại trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam trong thời kỳ khó khăn hậu chiến. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tóm tắt diễn biến vụ việc qua Infographic dưới đây: