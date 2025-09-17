Thông tin mới nhất với khách đi máy bay

Để thực hiện thủ tục hàng không bằng công nghệ VNeID toàn trình 100% tại các cảng hàng không trên toàn quốc, hành khách cần có tài khoản VNeID mức 2, thông tin trùng khớp với vé và ứng dụng VNeID kết nối với hãng bay để sử dụng.

Cách mua vé máy bay trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn "Dịch vụ khác", sau đó bấm chọn "Dịch vụ hàng không" và nhập mật khẩu.

Bước 3: Chọn mục "Mua vé", rồi nhấn vào mục "Mua vé máy bay" và chọn hãng hàng không muốn mua vé.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo chuyển tiếp đến tiện ích của hãng máy bay đã chọn. Hành khách ấn chọn "Đồng ý" để tiếp tục.

Bước 5: Tại phần xác nhận chia sẻ, nếu đồng ý chia sẻ thông tin bạn ấn vào ô vuông và ấn "Xác nhận chia sẻ".

Hệ thống chuyển hướng sang ứng dụng của hãng máy bay đã chọn, hành khách hoàn tất mua vé tại ứng dụng của hãng. Sau khi mua vé thành công, thông tin vé máy bay sẽ được lưu tại mục “Mua vé” trong VNeID.

Làm thủ tục check-in qua VNeID

Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID

Bước 2: Chọn "Dịch vụ khác"

Bước 3: Chọn "Dịch vụ hàng không"

Bước 4: Chọn "Check in online" và hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air (hiện chỉ có 2 hãng này được tích hợp trên VNeID). Điền mã đặt chỗ, họ tên và các thông tin yêu cầu.

Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng hãng hàng không để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6: Chọn "Thực hiện eKYC", hệ thống chuyển sang chụp ảnh, đối chiếu khuôn mặt.

Bước 7: Sau khi đã check - in online, đến sân bay hành khách chỉ cần thực hiện xác định danh tính bằng sinh trắc học để qua cổng an ninh sân bay, lên máy bay bằng VNeID (trong điều kiện hệ thống ổn định).

Thực hiện sinh trắc học ở cửa kiểm soát an ninh

Bước 1: Hành khách đi qua lối sinh trắc học, đứng trước thiết bị quét khuôn mặt.

Hành khách làm thủ tục sinh trắc học tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Bước 2: Hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu khuôn mặt với thông tin đã định danh trên VNeID hoặc dữ liệu vé máy bay.

Bước 3: Nếu khớp, cửa kiểm soát mở để hành khách tiếp tục làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Lưu ý: Hành khách không cần trình thẻ căn cước hoặc boarding pass giấy (trừ trường hợp hệ thống không nhận diện được).

Thực hiện sinh trắc học tại cửa lên máy bay (boarding gate)

Bước 1: Thay vì quét vé giấy hoặc mã QR, hành khách đứng trước thiết bị camera sinh trắc.

Bước 2: Hệ thống xác thực khuôn mặt và đối chiếu với danh sách hành khách của chuyến bay.

Bước 3: Khi khớp, cửa boarding tự động mở để hành khách lên tàu bay.

Hành khách thực hiện sinh trắc học tại cửa lên máy bay. Ảnh: ACV.

Lưu ý khi sử dụng VNeID đi máy bay: Để đảm bảo quá trình làm thủ tục bay bằng VNeID diễn ra suôn sẻ, hành khách chú ý đảm bảo thông tin giấy tờ trên VNeID phải còn hiệu lực. Nếu CCCD đã hết hạn, dữ liệu tương ứng trên VNeID cũng không còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, hành khách nên mang theo giấy tờ gốc để dự phòng trong một số trường hợp như điện thoại hết pin , sự cố kỹ thuật hoặc yêu cầu kiểm tra bổ sung.

Mã định danh phải được tạo trực tiếp trên ứng dụng VNeID tại thời điểm làm thủ tục. Ảnh chụp màn hình sẽ không được bộ phận an ninh sân bay chấp nhận. Đối với trẻ dưới 14 tuổi, ngoài thông tin định danh, vẫn cần xuất trình giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản trích lục) để hoàn tất thủ tục bay.