Vé máy bay Tết 2026 mở bán đợt đầu, đây là hạng hết nhanh nhất: Rẻ hơn hẳn thương gia, vẫn được ưu tiên

Từ đầu tháng 9 vừa qua, các hãng hàng không trong nước bắt đầu đồng loạt công bố mở bán vé phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Theo Tạp chí Hàng không, tổng cộng có khoảng 6 triệu ghế đã được các hãng hàng không lớn mở bán cho giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2026.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chiếm hơn 3,5 triệu ghế, còn Vietjet Air đóng góp khoảng 2,5 triệu vé. Các chuyến bay tập trung vào giai đoạn từ ngày 3/2 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng). Cục Hàng không Việt Nam cũng xác nhận đây là đợt mở bán đầu tiên trong kế hoạch phục vụ Tết. Các đợt tiếp theo sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế và slot được phê duyệt.

Ảnh minh hoạ

Chỉ sau vài ngày, nhiều đường bay cao điểm như TP.HCM – Hà Nội, TP.HCM – Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng đã ghi nhận tình trạng khan hiếm vé, thậm chí gần như hết toàn bộ vé ở một số hạng ghế. Đó là hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt.

Nếu như hạng phổ thông đã rất quen thuộc, thì phổ thông đặc biệt lại có sự khác biệt nhất định. Đây được xem là “lựa chọn vàng” với nhiều tiện ích vượt trội so với hạng phổ thông cơ bản nhưng giá vẫn mềm hơn đáng kể so với thương gia.

Ghế "phổ thông đặc biệt" là gì?

Về cơ bản, hạng phổ thông đặc biệt (Premium Economy) nằm ở khoảng giữa giữa phổ thông và thương gia. Đây là sản phẩm được nhiều hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách vừa muốn thoải mái hơn phổ thông, vừa không cần chi trả quá cao như thương gia.

Đặc điểm đầu tiên của hạng ghế này đó là chỗ ngồi rộng rãi hơn so, ghế thường có có độ ngả lớn hơn phổ thông, khoảng cách hàng ghế rộng hơn 15–20 cm, mang lại không gian thoải mái trong chuyến bay kéo dài hơn 2 giờ. Tiếp đến là hành khách khi mua vé hạng này sẽ được làm thủ tục tại quầy riêng, được ưu tiên lên máy bay trước và số cân hành lý ký gửi cũng nhiều hơn so với vé phổ thông.

Ảnh minh hoạ

Với những chuyến bay có phục vụ đồ ăn, hành khách đi vé phổ thông đặc biệt sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn phong phú hơn, đồ uống đặc biệt hơn, gần tiệm cận với tiêu chuẩn thương gia. Và cuối cùng là giá cả, tất nhiên giá sẽ cao hơn hạng phổ thông khoảng 30-40%, nhưng rẻ hơn những 60% - 70% so với hạng thương gia.

Quay lại với tình hình vé máy bay Tết 2026. Theo Báo Dân Trí, từ ngày 30/1 đến 17/2/2026 (tức 13 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), hạng phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines trên đường bay TP.HCM – Hà Nội gần như đã hết sạch, hành khách chỉ còn lựa chọn thương gia. Tiền Phong cũng ghi nhận, chặng TP.HCM – Hà Nội giai đoạn 30/1 – 22/2, gần như toàn bộ ghế phổ thông đặc biệt đã “bay” khỏi hệ thống đặt chỗ.

Trong khi đó, ZNews cho biết giá vé khứ hồi Vietnam Airlines cho chặng này rơi vào khoảng 7,8 – 8,4 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí), mức giá phổ thông đặc biệt còn sót lại cũng không còn nhiều, khiến hành khách phải cân nhắc sang thương gia với chi phí cao hơn gấp đôi.

Theo Hiệp hội Hàng không Việt Nam, nhu cầu đi lại trong dịp Tết 2026 được dự báo tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở các chặng Bắc – Nam. Do đó, việc các hạng ghế “giữa” như phổ thông đặc biệt nhanh chóng hết vé là điều dễ hiểu.

Lưu ý khi săn vé phổ thông đặc biệt

Để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm hạng ghế “vừa túi tiền, vừa thoải mái”, hành khách nên lưu ý một số điểm khi đặt vé phổ thông đặc biệt. Trước hết, cần theo dõi lịch mở bán của các hãng và đặt sớm nhất có thể, vì số lượng ghế ở hạng này thường ít hơn nhiều so với phổ thông.

Hành khách cũng nên chủ động linh hoạt về ngày bay, chọn các chuyến ngoài khung giờ cao điểm (sáng sớm, đêm muộn) để tăng khả năng tìm được ghế. Ngoài ra, chỉ nên mua vé qua kênh chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền để đảm bảo quyền lợi, tránh tình trạng mua phải vé giả hoặc bị đội giá.

Ảnh minh hoạ

Trong quá trình đặt, cần kiểm tra kỹ điều kiện vé, chính sách hoàn đổi, hành lý đi kèm, bởi mỗi hãng có quy định riêng. Với những ai đi công tác, du lịch dài ngày hoặc muốn tận hưởng chuyến bay dễ chịu hơn mà không muốn chi quá nhiều, phổ thông đặc biệt chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Lời khuyên chung cho những ai có nhu cầu đặt mua vé máy bay dịp Tết 2026:

Đặt vé sớm: Càng gần Tết, vé càng khan hiếm và giá càng cao.

Linh hoạt thời gian: Lựa chọn bay vào sáng sớm hoặc đêm muộn có thể giúp tìm được giá mềm hơn.

So sánh nhiều hãng: Dù Vietnam Airlines đang dẫn đầu ở hạng phổ thông đặc biệt, nhưng một số hãng giá rẻ cũng bắt đầu thí điểm gói dịch vụ cộng thêm, mang lại trải nghiệm tương tự.