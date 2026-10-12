Máy giặt tràn bọt, không vắt, có mùi: 7 dấu hiệu dễ khiến nhiều người gọi thợ oan

Máy giặt là một trong những thiết bị được sử dụng thường xuyên nhất trong gia đình. Bởi vậy, chỉ cần máy xuất hiện tiếng động lạ, dừng giữa chừng hay quần áo giặt xong vẫn còn ướt, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghĩ ngay đến chuyện gọi thợ sửa.

Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi mới nhận ra: Có những biểu hiện nhìn rất giống máy hỏng nhưng thực tế chỉ xuất phát từ cách dùng chưa đúng.

Đặc biệt là 7 tình huống dưới đây. Trước khi vội vàng kết luận máy giặt có vấn đề nghiêm trọng, bạn có thể kiểm tra những nguyên nhân đơn giản hơn.

1. Bọt tràn khỏi máy giặt

Đang giặt bình thường nhưng bọt bất ngờ tràn ra từ ngăn chứa nước giặt hoặc mép cửa. Có lúc kết thúc chu trình, mở cửa ra vẫn thấy bên trong đầy bọt.

Nguyên nhân phổ biến nhất không phải máy hỏng mà là sử dụng quá nhiều chất giặt tẩy hoặc cho sai ngăn.

Máy giặt cửa trước thường có các ngăn riêng cho nước giặt chính, nước xả vải và giặt sơ. Nếu đổ nước giặt vào nhầm ngăn nước xả, chất giặt có thể được đưa xuống máy ở giai đoạn không phù hợp, khiến quần áo khó được xả sạch và lượng bọt tăng lên.

Một sai lầm khác là nghĩ rằng quần áo càng bẩn thì càng phải cho nhiều nước giặt. Thực tế, máy cửa trước sử dụng lượng nước tương đối ít nên nếu cho quá tay, chất giặt khó được xả hết, vừa tạo nhiều bọt vừa để lại cặn trên quần áo và bên trong máy.

Cách đơn giản nhất là dùng đúng loại chất giặt tẩy dành cho máy, cho đúng ngăn và tuân theo liều lượng nhà sản xuất khuyến nghị.

Nếu máy đã xuất hiện quá nhiều bọt, có thể chạy thêm một chu trình xả mà không cho thêm chất giặt.

Đặc biệt, với chế độ vệ sinh lồng giặt, không nên tự ý đổ nước giặt thông thường vào máy. Chỉ sử dụng sản phẩm vệ sinh chuyên dụng nếu hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép.

2. Máy đang giặt bỗng dừng giữa chừng

Một tình huống khác khiến nhiều người hoảng là máy đang chạy thì bất ngờ đứng im, lồng không quay, chương trình dường như không tiếp tục.

Ngoài những lỗi điện hoặc điện tử thực sự, một nguyên nhân khá thường gặp là máy không thể thoát nước bình thường.

Tóc, xơ vải, tiền xu, cúc áo hoặc các vật nhỏ bỏ quên trong túi quần có thể mắc tại bộ lọc bơm xả. Khi nước không thoát được, nhiều máy sẽ tạm dừng chương trình để bảo vệ thiết bị.

Với những máy có bộ lọc bơm xả ở phía dưới, người dùng có thể kiểm tra theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Trước khi mở bộ lọc nên ngắt điện, chuẩn bị khăn hoặc chậu vì nước bên trong có thể chảy ra khá nhiều.

Sau khi loại bỏ xơ vải và dị vật, lắp bộ lọc lại đúng vị trí rồi thử chạy máy. Nếu không chắc chắn về cấu tạo máy, tốt nhất không nên cố tháo các bộ phận khác.

3. Giặt xong nhưng cửa máy không mở được

Máy giặt cửa trước thường có cơ chế khóa cửa khi bên trong còn nước hoặc chương trình chưa kết thúc hoàn toàn. Vì vậy, cửa không mở chưa chắc là tay khóa đã hỏng.

Tình huống này thường gặp khi mất điện giữa chu trình hoặc hệ thống chưa thoát hết nước.

Việc đầu tiên nên làm là chờ vài phút sau khi máy kết thúc hoặc có điện trở lại. Một số máy cần thời gian để cơ chế khóa cửa tự nhả. Nếu bên trong vẫn còn nhiều nước, có thể phải sử dụng ống xả khẩn cấp hoặc chức năng thoát nước theo hướng dẫn của từng mẫu máy.

Một số máy còn có lẫy mở cửa khẩn cấp đặt gần bộ lọc bơm xả, nhưng không phải máy nào cũng có.

Điều quan trọng nhất là không dùng lực để cạy cửa, bởi nếu khóa cửa chưa nhả, việc cố kéo có thể làm hỏng tay nắm hoặc cơ cấu khóa.

4. Máy không vắt hoặc quần áo vẫn ướt

Máy vẫn chạy nhưng đến cuối chu trình, quần áo còn rất ướt, thậm chí máy liên tục quay chậm mà không chuyển sang tốc độ vắt cao.

Trước khi nghĩ động cơ có vấn đề, hãy kiểm tra lượng và cách phân bố quần áo.

Nếu nhồi quá nhiều đồ, lồng giặt có thể mất cân bằng. Ngược lại, giặt quá ít nhưng lại chỉ có một món lớn như chăn, áo khoác hoặc khăn tắm cũng dễ khiến trọng lượng dồn sang một phía.

Khi phát hiện lồng mất cân bằng, nhiều máy hiện đại sẽ tự giảm tốc độ hoặc không thực hiện vòng vắt mạnh để hạn chế rung lắc.

Bởi vậy, không nên cố nhét đầy kín lồng giặt. Với đồ lớn, nên phân bố đều và chọn chương trình phù hợp.

Nếu máy liên tục rung mạnh hoặc không thể vắt dù lượng quần áo bình thường, lúc đó mới nên kiểm tra sâu hơn.

5. Máy vừa chạy đã báo lỗi cấp nước

Một số máy vừa bắt đầu chương trình đã phát tiếng báo và hiển thị mã lỗi.

Mã lỗi khác nhau tùy hãng và model nên không thể chỉ nhìn một ký hiệu rồi kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu máy báo vấn đề liên quan đến cấp nước, có ba vị trí rất dễ kiểm tra.

- Đầu tiên là vòi cấp nước có đang mở hoàn toàn hay không.

- Thứ hai là ống cấp nước có bị gập, xoắn hoặc đè bởi đồ vật phía sau máy hay không.

- Cuối cùng là lưới lọc nhỏ tại đầu cấp nước có bị cặn bẩn làm tắc hay không.

Nếu muốn vệ sinh khu vực này, cần khóa vòi nước và ngắt điện trước khi tháo ống.

Nếu đã kiểm tra những nguyên nhân đơn giản mà lỗi vẫn xuất hiện, khi đó mới cần tham khảo bảng mã lỗi chính xác của máy hoặc gọi kỹ thuật viên.

6. Máy giặt có mùi khó chịu

Đây là tình trạng rất nhiều gia đình gặp phải.

Máy nhìn bên ngoài vẫn sạch nhưng mỗi khi mở cửa lại xuất hiện mùi ẩm, thậm chí quần áo vừa giặt xong cũng không có cảm giác thơm sạch.

Nguyên nhân thường nằm ở cặn nước giặt, xơ vải, độ ẩm và bụi bẩn tích tụ tại gioăng cửa, ngăn chứa chất giặt, bộ lọc hoặc đường thoát nước.

Ngoài việc chạy chương trình vệ sinh lồng định kỳ, nên tháo và làm sạch hộp đựng nước giặt, lau khô gioăng cao su và kiểm tra các vị trí dễ đọng nước.

Sau mỗi lần giặt, quần áo cũng nên được lấy ra sớm. Nếu để đồ ướt trong lồng nhiều giờ, môi trường nóng ẩm rất dễ tạo ra mùi khó chịu.

Sau khi lấy quần áo, có thể hé cửa máy và ngăn chứa nước giặt một thời gian để hơi ẩm thoát bớt.

Với các vết mốc trên gioăng, nên ưu tiên sản phẩm vệ sinh được nhà sản xuất cho phép. Nếu dùng chất có chứa clo, phải pha đúng hướng dẫn, đeo găng, thông gió tốt và tuyệt đối không trộn chung với giấm, axit hoặc các chất tẩy rửa khác.

7. Quần áo bị rách sau khi giặt

Khi thấy chiếc áo vừa lấy khỏi máy bị thủng hoặc rách, nhiều người lập tức nghi ngờ lồng giặt làm hỏng quần áo.

Tuy nhiên, nguyên nhân đôi khi nằm ngay trong mẻ giặt.

Khóa kéo kim loại, móc áo ngực, phụ kiện trang trí, đồng xu hay vật sắc trong túi có thể va chạm và kéo rách những món đồ mỏng hơn.

Trước khi giặt, nên kéo khóa, kiểm tra túi quần áo và cho các món đồ mỏng, đồ ren hoặc đồ có phụ kiện vào túi giặt.

Việc phân loại theo chất liệu cũng rất quan trọng. Quần áo mỏng không nên giặt chung với những món quá nặng hoặc có nhiều chi tiết kim loại.

Ngoài ra, không phải chương trình nào cũng phù hợp với mọi loại vải. Đồ len, lụa hay các chất liệu mỏng thường cần chế độ nhẹ hơn so với quần áo mặc hằng ngày.

Nhiều lần tưởng máy hỏng, hóa ra chỉ là dùng chưa đúng

Điều tôi rút ra sau thời gian dài sử dụng máy giặt là: Khi thiết bị xuất hiện một biểu hiện bất thường, chưa cần vội nghĩ tới tình huống xấu nhất.

Không ít vấn đề đến từ những việc rất nhỏ như cho quá nhiều nước giặt, nhồi quá nhiều quần áo, quên vệ sinh bộ lọc hay đóng kín cửa máy suốt ngày.

Tất nhiên, nếu máy có mùi khét, rò điện, rò nước nghiêm trọng, phát tiếng kim loại bất thường hoặc liên tục báo lỗi dù đã kiểm tra các nguyên nhân cơ bản, việc ngắt điện và gọi kỹ thuật viên vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Nhưng với nhiều lỗi nhỏ thường gặp, sử dụng máy đúng cách ngay từ đầu không chỉ giúp tránh những lần gọi thợ không cần thiết mà còn có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị đáng kể.