Tin vui cho những người đang trồng tía tô

Tía tô không phải loại cây khiến người ta phải chăm chút quá nhiều. Bởi đôi khi chỉ một góc đất nhỏ, vài chiếc chậu ngoài sân cũng đủ để cây lớn dần, hết lứa này lại có thể gây thêm lứa khác. Bởi vậy, nhà nào đang có tía tô xanh tốt thì đừng vội coi đó chỉ là một bụi cây quen thuộc trong vườn. Có ít nhất 3 tin vui đáng để người đang trồng tía tô biết ngay lúc này.

Tin vui 1: Lá tía tô không chỉ là thứ rau thơm cho có

Nhắc đến tía tô, nhiều người chỉ nghĩ đây là loại rau thơm ăn kèm, thái vào cháo hoặc thêm vào một số món ăn cho dậy mùi. Thực tế, lá tía tô cũng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý chứ không đơn thuần làm nhiệm vụ tạo mùi thơm.Lá tía tô cung cấp một số vitamin, khoáng chất và các sắc tố thực vật như beta-carotene. Bên cạnh đó, trong lá còn có nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây cũng là một trong những lý do tía tô được giới khoa học quan tâm và nghiên cứu khá nhiều, thay vì chỉ được nhìn nhận như một loại rau gia vị. Vì vậy, nhà nào đang có một bụi tía tô xanh tốt thì hoàn toàn có thể tận dụng thường xuyên trong bữa ăn. Từ ăn kèm, thái nhỏ cho vào cháo, canh đến dùng với các món hấp, luộc, một loại rau vốn mọc ngay trong vườn lại có khá nhiều cách để đưa lên mâm cơm.

Tin vui 2: Tía tô lên nhiều, có thể tận dụng làm nước uống

Đây là cách sử dụng khá phù hợp với những nhà có tía tô mọc thành bụi, lượng lá nhiều hơn nhu cầu ăn trong từng bữa. Ngoài ăn sống, nấu cháo, cho vào canh hay các món hấp, lá tía tô còn có thể dùng để pha hoặc nấu nước uống. Cách làm cũng không cầu kỳ. Có thể chọn những lá tươi, không sâu bệnh, rửa thật sạch rồi đun với nước trong thời gian vừa phải, sau đó dùng như một loại nước thảo mộc. Mùi vị khá đặc trưng nên lượng lá có thể điều chỉnh theo khẩu vị, không nhất thiết phải nấu thật đặc. Các nghiên cứu cũng đã xác định rosmarinic acid có mặt trong nước sắc từ tía tô. Tuy vậy, nên coi nước tía tô đơn giản là một cách khác để sử dụng loại rau đang có sẵn trong nhà, không nên uống quá nhiều hay kỳ vọng những công dụng như chữa bệnh, giảm cân, làm trắng da... chỉ từ một bình nước tía tô.

Tin vui 3: Một lứa tía tô có thể để lại hạt cho lứa sau

Tía tô là cây hàng năm nên cây già rồi cũng sẽ kết thúc vòng đời. Nhưng nếu trong vườn đang có những cây khỏe, mọi người không nhất thiết phải thu hái sạch toàn bộ. Có thể giữ lại một vài cây tốt, để cây tiếp tục phát triển, ra hoa và hình thành hạt. Khi hạt đã già và khô, thu lại để làm giống cho lần trồng tiếp theo. Với những nhà thường xuyên ăn tía tô, đây là cách khá tiện để duy trì nguồn rau thay vì mỗi lần muốn trồng lại đều phải tìm cây giống mới. Còn trong thời gian cây đang phát triển mạnh, nên thu lá và ngọn từng đợt thay vì nhổ cả cây nếu chưa cần thiết. Nhờ vậy, một bụi tía tô có thể được tận dụng lâu hơn.

Muốn bụi tía tô tiếp tục xanh tốt, đừng bỏ mặc sau khi trồng

Tía tô không phải loại cây quá khó chăm nhưng cũng không có nghĩa cứ trồng xuống là cây sẽ xanh tốt mãi. Khi bụi bắt đầu rậm, nên chú ý vài việc đơn giản:

- Đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp, tránh góc quá tối khiến cây vươn dài, yếu.

- Giữ đất đủ ẩm nhưng phải thoát nước tốt; tía tô không thích tình trạng rễ bị ngâm trong đất sũng nước kéo dài.

- Khi thu hoạch, ưu tiên hái lá và ngọn vừa phải, không vặt trụi cả cây trong một lần.

- Nếu cây mọc quá dày, nên tỉa bớt để các cây còn lại có không gian phát triển và thông thoáng hơn.

- Quan sát mặt dưới lá và ngọn non để phát hiện sớm sâu, côn trùng chích hút; lá bị bệnh hoặc hư hỏng nên loại bỏ.