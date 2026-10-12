Có sẵn ngải cứu trong bếp, đừng bỏ qua 2 món ăn dân dã tốt cho sức khỏe

Ngải cứu mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ngải cứu là loại thảo dược quen thuộc trong y học dân gian, chứa nhiều hợp chất có tiềm năng chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Theo trang sức khỏe Health, ngải cứu có thể mang lại một số lợi ích sau:

Hỗ trợ tiêu hóa: Ngải cứu có thể giúp thư giãn đường tiêu hóa, kích thích tiết mật và hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo.

Chống oxy hóa: Nghiên cứu đăng trên tạp chí Molecules năm 2020 ghi nhận ngải cứu có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp: Nghiên cứu đăng trên Healthcare năm 2023 cho thấy cứu ngải có thể giúp hạ huyết áp. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác nhận hiệu quả.

Ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt: Ngải cứu từng được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm kích thích kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh, nhưng bằng chứng lâm sàng còn hạn chế.

Kháng khuẩn, kháng nấm: Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy tinh dầu ngải cứu có khả năng tác động lên nấm Candida và một số vi khuẩn.

Những món ăn bài thuốc từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau xương khớp

Dưới đây là 2 món ăn bài thuốc từ ngải cứu giúp hỗ trợ giảm đau xương khớp có thể dễ dàng chế biến tại nhà:

Ảnh minh họa

Trứng rán ngải cứu

Đây là món ăn dân dã, dễ làm và rất phổ biến. Ngải cứu kết hợp với trứng cung cấp protein, năng lượng và các hoạt chất kháng viêm giúp làm dịu các cơn đau khớp cơ bản.

Cách làm: Lấy một nắm (khoảng 30 - 50 g) lá ngải cứu tươi rửa sạch, thái nhỏ; 1 đến 2 quả trứng gà. Đập trứng gà vào bát, thêm lá ngải cứu, một chút nước mắm, hạt tiêu và đánh đều. Đổ hỗn hợp vào chảo dầu nóng, rán chín vàng đều hai mặt rồi ăn nóng.

Canh gà ngải cứu

Canh gà ngải cứu giúp giảm tình trạng cứng khớp và xoa dịu các cơn đau nhức.

Thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao dồi dào, cung cấp các acid amin thiết yếu giúp tái tạo mô cơ và hỗ trợ phục hồi hệ vận động. Khi kết hợp cùng ngải cứu, các hợp chất chống viêm trong thảo dược này sẽ hiệp đồng hỗ trợ làm giảm tình trạng cứng khớp và xoa dịu các cơn đau nhức.

Cách làm: Khoảng 50 g đến 70 g lá ngải cứu tươi cho một nồi canh nhỏ 1 - 2 người ăn kết hợp với khoảng 200 g - 300 g thịt gà nên chọn phần ức hoặc đùi, chặt miếng vừa ăn, ướp gia vị rồi xào sơ cho săn lại. Cho nước vào đun sôi, sau đó cho một lượng lá ngải cứu vừa đủ vào đun cùng đến khi gà chín mềm. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn và dùng khi canh còn nóng.

Phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng ngải cứu khi chưa có chỉ định của bác sĩ do nguy cơ kích thích tử cung. Người mắc tiểu đường, hen suyễn hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Lưu ý: Ngải cứu không thay thế thuốc điều trị. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc kê đơn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.



