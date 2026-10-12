Gia đình uống nước đóng bình mỗi ngày đừng bỏ qua 5 điều này

Kiểm tra kỹ nguồn gốc và thông tin sản phẩm

Khi mua nước đóng bình, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin cần thiết theo quy định.

Nên lựa chọn nhà cung cấp có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng và khả năng cung cấp hồ sơ chứng minh chất lượng sản phẩm khi cần thiết. Không nên mua nước đóng bình không nhãn mác, không rõ nguồn gốc hoặc có giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, cần quan sát tình trạng niêm phong trước khi nhận hàng. Nếu nắp bình lỏng, màng niêm phong có dấu hiệu bị bóc, bình có vết nứt hoặc nước bên trong xuất hiện những dấu hiệu bất thường, người tiêu dùng nên từ chối nhận hoặc ngừng sử dụng sản phẩm.

Không đánh giá chất lượng nước chỉ bằng mắt thường

Nước đóng bình có vẻ ngoài trong suốt, không mùi chưa chắc đã bảo đảm an toàn. Một số vi sinh vật hoặc chất ô nhiễm hóa học có thể tồn tại mà không làm thay đổi rõ rệt màu sắc, mùi vị của nước.

Ảnh minh họa

Vì vậy, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩm. Việc lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy, kiểm tra thông tin trên nhãn và bảo đảm điều kiện bảo quản là những biện pháp cần thiết.

Trong quá trình sử dụng, nếu nhận thấy nước có mùi lạ, vị khác thường, màu sắc bất thường hoặc xuất hiện cặn không rõ nguyên nhân, gia đình nên ngừng uống và liên hệ nhà cung cấp để được kiểm tra. Không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì bình nước vẫn còn hạn ghi trên nhãn.

Vệ sinh cây nước thường xuyên

Một bình nước đạt chất lượng khi xuất xưởng vẫn có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng nếu thiết bị lấy nước không được vệ sinh đúng cách.

Vòi lấy nước, khay hứng, khu vực đặt bình và các bộ phận tiếp xúc với nước có thể tích tụ bụi bẩn, cặn hoặc vi sinh vật. Nếu ít được làm sạch, những vị trí này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm thứ cấp.

Các gia đình nên vệ sinh vòi lấy nước và khay hứng thường xuyên, đồng thời làm sạch, khử khuẩn cây nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi vệ sinh, cần bảo đảm các bộ phận được tráng sạch và lắp đặt đúng cách.

Đặc biệt, không nên chạm tay trực tiếp vào miệng vòi hoặc để đầu lấy nước tiếp xúc với những bề mặt bẩn. Với thiết bị lâu ngày không sử dụng, cần vệ sinh trước khi đưa vào hoạt động trở lại.

Bảo quản bình nước đúng cách

Vị trí đặt bình cũng là yếu tố cần quan tâm. Bình nước nên được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

Không nên đặt bình gần khu vực chứa rác, nhà vệ sinh, hóa chất tẩy rửa, xăng dầu hoặc những nơi có nguy cơ phát tán bụi bẩn. Những điều kiện bảo quản không phù hợp có thể làm ảnh hưởng đến bao bì và tăng nguy cơ ô nhiễm trong quá trình sử dụng.

Đối với bình đã mở nắp, gia đình cần tuân thủ hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất, giữ khu vực lấy nước sạch và hạn chế để nước tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Không nên tự ý sang chiết nước sang chai, bình không bảo đảm vệ sinh vì có thể đưa thêm vi sinh vật hoặc chất bẩn vào nguồn nước.

Cẩn thận khi thay bình và sử dụng nước còn lại

Thao tác thay bình tưởng đơn giản nhưng nếu thực hiện không đúng cách có thể khiến bụi bẩn, vi sinh vật xâm nhập vào khu vực tiếp xúc với nước.

Trước khi thay bình, người sử dụng nên rửa tay sạch, kiểm tra tình trạng bình và vệ sinh khu vực lắp đặt khi cần thiết. Trong quá trình thay, tránh để miệng bình, nắp hoặc đầu lấy nước tiếp xúc với tay và các bề mặt không sạch.

Đối với bình đã mở nắp, không nên mặc định nước vẫn an toàn chỉ vì chưa hết hạn sử dụng. Thời gian sử dụng sau khi mở phụ thuộc vào hướng dẫn của nhà sản xuất, điều kiện bảo quản và cách lấy nước. Vì vậy, cần tuân thủ hướng dẫn cụ thể thay vì áp dụng một mốc thời gian chung cho mọi sản phẩm.

Nếu nghi ngờ bình nước hoặc cây nước bị nhiễm bẩn, gia đình nên ngừng sử dụng cho đến khi xác định được nguyên nhân. Khi có vấn đề về chất lượng, cần phản ánh với nhà cung cấp và lựa chọn nguồn nước thay thế bảo đảm an toàn.