MayBank Securities: NHNN hút tiền qua bán tín phiếu là bước đi khôn ngoan

Trong 2 ngày liên tiếp 21 và 22/9, NHNN đã hút gần 20.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, lãi suất lần lượt là 0,69% và 0,5%. Lãi suất trúng thầu của đợt phát hành ngày 22/9 thấp hơn ngày 21/9.



Chứng khoán Maybank nhận định việc cân nhắc hút tiền trong hệ thống hiện nay của NHNN là một biện pháp giảm áp lực tỷ giá, đưa về mức mục tiêu (+/- 3% cho năm nay). Trong tháng 8 – 9, tỷ giá đã tăng nhanh và có dấu hiệu vượt khỏi ngưỡng mục tiêu (trên 3%).

Trong các công cụ can thiệp ổn định tỷ giá, NHNN sẽ có các giải pháp điều tiết cung tiền bao gồm hút/bơm tiền VND; hoặc bán/mua USD từ dự trữ ngoại hối; tăng lãi suất điều hành.

Hiện tại, NHNN đang sử dụng việc hút tiền VND về qua bán tín phiếu. Theo Maybank, đây là bước đi có tính toán kỹ từ việc quan sát thanh khoản của hệ thống (đang thừa) và bước đi khôn ngoan (chưa cần phải sử dụng đến công cụ bán ngoại hối như năm ngoái). Lưu ý, năm 2022, NHNN đã bán 25 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối. Việc bán sớm khiến NHNN “hết đạn” sớm, giảm khả năng can thiệp linh hoạt về sau.

Đồng thời, lãi suất trúng thầu thấp cho thấy thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn dư nhiều. Lý do thị trường đã thấy là do tăng trưởng tín dụng còn chậm cho đến giữa tháng 9, mới có 5,7% so với mục tiêu 14 – 15% năm nay.

MayBank quan sát và tin rằng, NHNN đang tính toán liều lượng hút tiền qua tín phiếu một cách thận trọng để đảm bảo liều lượng vừa đủ sao cho đạt các mục tiêu là tăng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lên, từ đó giảm bớt áp lực cho tỷ giá; không gây gián đoạn thanh khoản cho toàn bộ nền kinh tế; đảm bảo lãi suất thực của nền kinh tế (lãi suất cho vay) sẽ tiếp xu hướng giảm.