Mazda CX-5 hybrid sẽ khó bán, phải đến 2030 mới bùng nổ và đây là lý do

Dù được phát triển dựa trên động cơ SkyActiv-Z “đốt cháy tiết kiệm” mới, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định hệ thống hybrid của Mazda có thể cạnh tranh với các đối thủ về công suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Giám đốc Mazda Úc, ông Vinesh Bhindi, chia sẻ với Drive rằng doanh số của Mazda CX-5 phiên bản hybrid sẽ khó có thể vượt qua phiên bản xăng truyền thống cho đến năm 2030.

Mazda không tự tin CX-5 hybrid sẽ gây tiếng vang ngay khi ra mắt. Ảnh: Mazda

Ông Bhindi nhận định: "Nhu cầu, áp lực và mong muốn về xe điện hóa từ cả khách hàng lẫn cơ quan quản lý sẽ tăng tốc vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, đây là một quá trình chuyển đổi, sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, vì vậy chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp lựa chọn động cơ xăng 2.5L cho người tiêu dùng".

Thế hệ thứ ba của CX-5 sẽ có mặt tại các showroom ở Úc vào nửa cuối năm 2026, trong khi phiên bản hybrid sẽ ra mắt muộn nhất là vào năm 2027.

Mazda CX-5 hybrid sẽ gia nhập thị trường SUV gia đình vốn đã rất cạnh tranh và ngày càng trở nên đông đúc kể từ khi Toyota RAV4 thế hệ thứ năm ra mắt vào năm 2019 với tùy chọn hybrid. Kể từ đó, RAV4 đã vượt mặt CX-5 để trở thành mẫu SUV phổ biến nhất tại Úc, và Toyota cũng đã ngừng sản xuất tất cả các phiên bản RAV4 thuần xăng (cùng các mẫu SUV và xe chở khách không phải GR khác).

Toyota RAV4 đã nhanh chân nắm giữ mảng hybrid của nhóm SUV cỡ C. Ảnh: Toyota

Sự cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid gia đình ngày càng gay gắt với sự tham gia của các thương hiệu như Hyundai, Kia, Subaru và Honda với các mẫu xe Tucson, Sportage, Forester và CR-V. Mitsubishi và Nissan cũng không đứng ngoài cuộc đua với Outlander và X-Trail cùng công nghệ điện khí hóa riêng.

Các thương hiệu Trung Quốc cũng đang tăng cường sức ép với sự xuất hiện của GWM Haval H6 và MG HS, đều là xe hybrid như RAV4, chưa kể đến các mẫu xe hybrid sạc điện như BYD Sealion 6, Chery Tiggo 7 và Jaecoo J7. Thậm chí, các mẫu xe thuần điện như Geely EX5, Leapmotor C10 và Deepal S07 hiện cũng được bán với mức giá tương đương các mẫu xe hybrid phổ thông.

Một yếu tố quan trọng đối với Mazda Úc sẽ là giá bán của CX-5 hybrid mới. Với lời hứa về hiệu suất tương đương động cơ xăng tăng áp, hệ truyền động này dự kiến sẽ được định vị là bản cao cấp nhất (bản đắt nhất của Mazda CX-5 hiện có giá 55.650 AUD (962,8 triệu đồng) trước khi cộng các chi phí khác). Nếu giá bán không đủ hấp dẫn cũng sẽ là một bất lợi của Mazda CX-5 hybrid so với các đối thủ.