MB: Bảo vệ tài khoản bằng bộ giải pháp nâng cấp liên tục

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, bên cạnh những giá trị to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến là một thách thức lớn. Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2023 có gần 16.000 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trên mạng, trong đó, 91% liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Rủi ro từ hoạt động giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng là thách thức mà tất cả các ngân hàng đều phải đối mặt trong xu hướng chuyển đổi số các dịch vụ ngân hàng hiện nay. Trong bối cảnh đó, MB luôn là ngân hàng mạnh tay đầu tư cho công nghệ và chủ động thực hiện cam kết bảo vệ tài sản của khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Từ nhiều năm nay, ngân hàng này liên tục phát triển và áp dụng hàng loạt giải pháp bảo vệ ví tiền khách hàng trên không gian mạng, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Khởi đầu của một cuộc cách mạng bảo mật

Ngay từ năm 2017, khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số, MB nhận thức rõ ràng về thách thức kép: số hóa dịch vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Mỗi năm, ngân hàng chi hơn 1000 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng công nghệ, xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích hành vi khách hàng chính xác, phát hiện giao dịch bất thường và đảm bảo giao dịch thông suốt.

Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi, MB đã chủ động làm chủ công nghệ trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). AI không chỉ giúp ngân hàng phân tích hành vi khách hàng một cách chính xác mà còn có khả năng dự đoán và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra.

Tuy nhiên, MB hiểu rằng công nghệ chỉ hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Ngân hàng đã xây dựng một quy trình hậu kiểm AI nghiêm ngặt, kết hợp giữa sức mạnh của máy móc và sự giám sát của con người. Điều này tạo ra một hệ thống bảo mật đa lớp, liên tục cập nhật và hoàn thiện để đối phó với các mối đe dọa mới.

Chung tay ngăn ngừa và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nhận thức rằng an ninh mạng là một thách thức toàn cầu, MB đã đầu tư mạnh mẽ cho đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để mang những gói giải pháp tiên tiến nhất để bảo vệ khách hàng. Bên cạnh đó, MB đã hợp tác chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để liên tục cập nhật thông tin về các tài khoản lừa đảo, giúp hệ thống nhận diện và cảnh báo ngay cho khách hàng nếu khách hàng chuẩn bị chuyển tiền đến một tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ. Điều này không chỉ bảo vệ khách hàng mà còn góp phần ngăn chặn hoạt động của các đối tượng lừa đảo.

Công nghệ cảnh báo tài khoản lừa đảo của MB giúp khách hàng an tâm khi chuyển tiền

Tương lai của bảo mật: Bộ giải pháp App Protection

Không chỉ bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu, D-OTP, ngay từ cuối năm 2023, MB là ngân hàng đầu tiên triển khai xác thực sinh trắc học tới toàn bộ khách hàng, đảm bảo dữ liệu khớp chính xác với dữ liệu sinh trắc được lưu trữ trong chip của thẻ căn cước công dân do cơ quan Công an cấp, đóng vai trò như một phòng tuyến quan trọng ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, kể cả khi sử dụng công nghệ Deepfake tinh vi.

Không dừng lại ở đó, MB còn cho ra mắt bộ giải pháp App Protection trên App MBBank. Theo đại diện Ngân hàng, App Protection được thiết kế như một lớp bảo vệ tiên tiến nhất trong hệ thống an ninh của các ngân hàng hiện nay. Với bộ giải pháp này, App MBBank có thể phát hiện và cảnh báo người dùng khi thiết bị di động có dấu hiệu bị tấn công từ các yếu tố bên ngoài, gây mất kiểm soát thiết bị dẫn đến nguy cơ mất tiền trên tài khoản. Khách hàng sẽ được thông báo nếu có các phần mềm độc hại, gián điệp hoặc các thiết bị không an toàn do bị can thiệp trái phép hay bị điều khiển từ xa từ thiết bị khác.

Bộ giải pháp này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Nó giúp ngăn chặn việc đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm như thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng, mã PIN, số thẻ tín dụng, từ đó ngăn chặn các hành vi gian lận và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Quy trình hoạt động của App Protection được thiết kế để đảm bảo an toàn mà vẫn duy trì trải nghiệm người dùng tốt nhất. Cụ thể, khi mở App MBBank, hệ thống sẽ tự động quét và kiểm tra môi trường. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, một cảnh báo sẽ ngay lập tức được gửi đến khách hàng. Điều này cho thấy, trong quá trình nâng cao bảo mật, MB đặt trải nghiệm người dùng ở vị trí ưu tiên ngang bằng với an toàn thông tin. Ngân hàng đã tập trung phát triển các giải pháp bảo mật "vô hình" - những công nghệ tiên tiến hoạt động mạnh mẽ ở hậu trường mà không gây gián đoạn đến quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Chiến lược này đảm bảo rằng khách hàng có thể tận hưởng sự tiện lợi của ngân hàng số trong một môi trường an toàn, mà không cảm thấy bị hạn chế bởi các biện pháp bảo mật phức tạp.

Đi đầu trong an toàn và phát triển bền vững: Hành trình 30 năm và xa hơn

MB đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng bảo mật và an toàn hàng đầu Việt Nam, đồng thời hướng đến phát triển bền vững lâu dài.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, MB kiên định với mục tiêu trở thành "Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu", chinh phục sự tin yêu của 30 triệu khách hàng Việt Nam. Ngân hàng không chỉ áp dụng công nghệ tiên tiến như AI trong bảo mật, mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp số toàn diện, hướng tới Top 3 về hiệu quả và an toàn trong ngành.

Hành trình của MB minh chứng rằng an toàn và đổi mới là hai yếu tố cốt lõi để thành công trong kỷ nguyên số, mang đến cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ từ hệ thống an ninh tiên tiến mà còn là một phần của tương lai tài chính số hóa, an toàn và bền vững. Đối với những khách hàng của MB, mỗi giao dịch không chỉ là một trải nghiệm an toàn mà còn là một bước tiến trong hành trình số hóa tài chính cá nhân, phản ánh cam kết của ngân hàng trong việc bảo vệ và phát triển "ví tiền" của mỗi khách hàng.