MB lên kế hoạch mua lại một lô trái phiếu trước hạn

Thông tin trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu MBBL2330012 (MBB12303).

Cụ thể, MB muốn mua lại toàn bộ 150 trái phiếu MBB12303 với giá gần 1,065 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại ở mức gần 160 tỷ đồng.

Ngày thanh toán tiền mua lại là 29/12/2025. Trong ngày này, MB thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.

Ảnh minh họa

Theo thông tin công bố trên HNX, lô MBBL2330012 được phát hành ngày 29/12/2023; giá trị phát hành là 150 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 29/12/2030. MB có quyền yêu cầu (nhưng không bắt buộc) mua lại toàn bộ trái phiếu vào ngày thanh toán lãi thứ hai (29/12/2025). Như vậy, MB muốn tất toán lô trái phiếu này ngay khi có quyền mua lại.

MB cũng lên kế hoạch mua lại toàn bộ 199 trái phiếu MBB12302 với giá gần 1,065 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại ở mức gần 212 tỷ đồng.

Ngày thanh toán tiền mua lại là 29/12/2025. Theo tìm hiểu, lô trái phiếu MBBL2330011 được phát hành ngày 29/12/2023; giá trị phát hành là 199 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 29/12/2030.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2025, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt 15.597 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động cũng tăng 21% lên 4.545 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 23,5% lên mức 11.051 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ tăng mạnh 132% lên mức 3.802 tỷ đồng đã "bào mòn" lợi nhuận kỳ này của MB. Lợi nhuận trước thuế quý III/2025 giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ, xuống 7.250 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, MB ghi nhận 48.165 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 11,6% và hoàn thành khoảng 73% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MB ghi nhận mức 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Trong đó, cho vay khách hàng 931.498 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng chạm mốc 788.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của MB tại thời điểm 30/9/2025 ghi nhận 17.423 tỷ đồng, tăng 38,4% sau 9 tháng đầu năm. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,6% lên mức 1,87%.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 42,5% lên mức gần 4.818 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng tới 55% lên mức 7.126 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng gần 19% lên mức 5.479 tỷ đồng.