MBS lãi nghìn tỷ đồng sau 9 tháng, một nửa tài sản là dư nợ cho vay

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã: MBS, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu hoạt động 1.162 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.



Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động cho vay với 408 tỷ đồng, gấp 1,5 lần cùng kỳ. Nghiệp vụ môi giới đóng góp gần 370 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM cũng tăng gấp đôi lên hơn 83 tỷ đồng.

Riêng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 15% về mức 242 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ giảm mạnh nên lãi thuần mảng tự doanh kỳ này ở mức 147 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ chi phí hoạt động tăng 8,4% lên mức 406 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí, MBS báo lãi trước thuế 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 333 tỷ đồng, cùng tăng khoản 86% với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.623 tỷ đồng, tăng 11%. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế đạt 1.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Qua đó, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MBS ở mức 30.535 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm.

Một nửa tổng tài sản là các khoản cho vay xấp xỉ 15.700 tỷ đồng, tăng khoảng 5.400 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là cho vay ký quỹ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 7.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng sau 3 quý đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc hơn 2.700 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 1.000 tỷ đồng, giấy tờ có giá khác tăng gấp đôi lên hơn 1.600 tỷ đồng; riêng cổ phiếu được giảm tỷ trọng từ 157 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng và đang tạm lỗ gần 90%.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2025 của MBS

Danh mục tài sản tài chính AFS ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng với hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư trái phiếu còn hơn 300 tỷ đồng là cổ phiếu.

Về nguồn vốn, MBS có hơn 19.500 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, chủ yếu là vay ngân hàng. Dư nợ trái phiếu dài hạn hươn 1.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Các lô trái phiếu được MBS phát hành giai đoạn 2023-2025, lãi suất từ 6,8-7,6%/năm, sẽ đáo hạn vào năm 2027-2028.

Trong diễn biến khác, MBS đang trong quá trình triển khai chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Danh sách cổ đông được chốt ngày 25/9/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, MBS sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 6.587,1 tỷ đồng.



