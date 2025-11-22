MBS muốn tiếp tục phát hành hơn 342 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS, sàn HNX) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/12/2025 tại tòa nhà trụ sở MB tại Hà Nội. Trước đó, danh sách cổ đông đã được chốt ngày 19/11/2025.



Nội dung trọng tâm của cuộc họp lần này là việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, HĐQT trình đại hội phê duyệt tiếp tục Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 và phê duyệt Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình.

Cụ thể, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

Trước đó, tại Nghị quyết số 85 ngày 29/9/2025, HĐQT MBS đã phê duyệt danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này.

Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh dự mua 528.194 cổ phiếu; Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...

Thứ hai, MBS trình phương án chào bán thêm tối đa 333,6 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức cổ đông thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 01 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.

Trong 2 tháng gần đây, MBS đã liên tiếp hoàn thành 2 phương án tăng vốn điều lệ. Trong đó, ngày 25/9/2025, công ty hoàn tất phân phối 17,18 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đến ngày 13/11/2025, MBS tiếp tục hoàn tất chào bán 68,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Hoàn thành 2 phương án trên, MBS hiện nâng vốn điều lệ lên mức 6.587,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.623 tỷ đồng, tăng 11%. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế đạt 1.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Qua đó, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MBS ở mức 30.535 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm.

Một nửa tổng tài sản là các khoản cho vay xấp xỉ 15.700 tỷ đồng, tăng khoảng 5.400 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là cho vay ký quỹ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 7.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng sau 3 quý đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc hơn 2.700 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 1.000 tỷ đồng, giấy tờ có giá khác tăng gấp đôi lên hơn 1.600 tỷ đồng; riêng cổ phiếu được giảm tỷ trọng từ 157 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng và đang tạm lỗ gần 90%.

Danh mục tài sản tài chính AFS ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng với hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư trái phiếu còn hơn 300 tỷ đồng là cổ phiếu.

Về nguồn vốn, MBS có hơn 19.500 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, chủ yếu là vay ngân hàng. Dư nợ trái phiếu dài hạn hươn 1.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Các lô trái phiếu được MBS phát hành giai đoạn 2023-2025, lãi suất từ 6,8-7,6%/năm, sẽ đáo hạn vào năm 2027-2028.



