MBS: Triển vọng thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn, song ngắn hạn cần tích lũy

Mặc dù, TTCK đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp vào ngày thứ 6 song tuần 11/8 – 15/8 vẫn tăng 45 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ 8 trong 9 tuần gần đây. Chốt tuần, VN-Index ở ngưỡng 1.630 điểm, tương đương tăng +2,8% so với tuần trước, +8,5% từ đầu tháng 8 và 28,7% kể từ đầu năm.

Đáng chú ý là quán tính tăng của VN-Index ngày càng mạnh khi lên các mức cao mới. Kể từ ngưỡng 1.400 điểm, chỉ số này phải mất 10 phiên để đạt ngưỡng 1.500 điểm, nhưng chỉ mất 5 phiên để từ ngưỡng 1.500 điểm lên 1.600 điểm.

Kể từ đầu tháng 8, đà tăng của thị trường đã lan tỏa sang các cổ phiếu vốn hóa trung bình, cụ thể: chỉ số VN30 và VNMidcap lần lượt tăng +10,4% và 9%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ chỉ tăng 3,9%, thậm chí chịu sức ép điều chỉnh lớn trong phiên 15/8. Trong khi VN30 và Midcap đã lần lượt vượt đỉnh và lập các mức cao mới thì Smallcap vẫn còn cách đỉnh 2022 khoảng 28%.

Từ đầu tháng 8 cho đến nay, hầu hết các ngành đều tăng điểm, trừ ngành công nghệ giảm 6,5%, các nhóm ngành có hiệu quả vượt trội bao gồm: chứng khoán (+34,2%), BĐS dân cư (+23,9%), Đầu tư công (+19%), BĐS Khu công nghiệp (+18,6%). Tính riêng trong tuần 11/8 – 15/8, ngành bảo hiểm bất ngờ tăng vượt mạnh +13,8%, tiếp đến là chứng khoán (+7,1%), ngân hàng (5,5%), vận tải (+5,4%).

Chất xúc tác cho đà tăng kỷ lục này đến từ dòng tiền nội, thanh khoản đã tăng từ ngưỡng 26.200 tỷ đồng (~ 1 tỷ USD) ở đầu tháng 7 lên ngưỡng 57.000 tỷ đồng (2 tỷ USD) trong 3 tuần gần đây. Các nhịp điều chỉnh trong phiên hoặc áp lực chốt lời từ lượng hàng khổng lồ về tài khoản đều được thị tường hấp thụ thành công, chỉ số VN-Index nhiều phiên giảm trước tăng sau lại càng kích thích dòng tiền vừa bán xong đã mua lại, trong đó cũng có dòng tiền mới gia nhập thêm. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 8,5 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp.

Thị trường cần một nhịp nghỉ

Sức hấp dẫn của TTCK trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn ﻿. MBS cho rằng nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thấp kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận hoạt động của các DN niêm yết trên nền thấp của cùng kỳ năm ngoái vẫn là các yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong năm 2025.

Về vĩ mô, ngành sản xuất lấy lại đà phục hồi nhờ số lượng đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số PMI đã tăng từ mức 48,9 của tháng 6, đã tăng lên trên ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong bốn tháng đạt 52,4 điểm trong tháng 7. Xuất khẩu trong tháng 7 cũng tăng tích cực 16% svck, trong khi nhập khẩu tăng 17,8% svck.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 14,8% và 17,9%, thặng dư thương mại đạt 10,2 tỷ USD. Theo Nghị định 57 và Nghị định 68, các chính sách cũng được triển khai quyết liệt nhằm thúc đẩy đầu tư công và mở rộng cơ chế cho các doanh nghiệp tư nhân có cơ hội tiếp cận các nguồn lực, bao gồm đất đai, công nghệ, tài chính và các dự án hạ tầng quan trọng.

Đối với nội tại thị trường, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt mức17%/16% svck giai đoạn 2025 - 2026 ở kịch bản cơ sở bao gồm yếu tố xuất khẩu chậm lại do quy định về “hàng trung chuyển”. Ở kịch bản tích cực, lợi nhuận thị trường 2025-26 có thể tăng cao hơn ở mức 18%/17% nếu xuất khẩu tốt hơn dự kiến nhờ qui định về “hàng trung chuyển” không qua khắt khe. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các TTCK mới nổi của FTSE trong năm 2025.

Tuy nhiên thị trường cần “một khoảng lặng” .﻿ Định giá thị trường đã không còn quá hấp dẫn. P/E trailing hiện tại của VN-Index hiện ở mức 15,3 lần, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và tương đương P/E bình quân 5 năm. Mặc dù mức định giá hiện tại vẫn thấp hơn so với thời điểm 2021 khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm, P/E trailing ở mức 20 – 21 lần.

Về phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng áp lực chốt lời đang tăng lên. Thị trường cũng có dấu hiệu phân phối phiên thứ 3 khi thanh khoản ở phiên cuối tuần được đẩy lên ngưỡng 66.000 tỷ đồng, trước đó là 2 phiên đạt 86.000 tỷ đồng (ngày 5/8) và 80.000 tỷ đồng (ngày 29/7).

Về kỹ thuật, sau các phiên phân phối, không có nghĩa thị trường sẽ giảm ngay mà là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn tái tích lũy trong quá trình đi lên hoặc tạo một vùng dao động sau quá trình tăng giá mạnh.

Dấu hiệu có thể cảm nhận trực quan là trong vòng 3 phiên gần đây (đủ 1 vòng T+), chỉ số VN-Index vẫn tăng thêm 1,1% nhưng phần lớn mặt bằng cổ phiếu đã giảm, có nhóm giảm bình quân từ -3% đến -4%, đối với cổ phiếu cụ thể mức giảm có thể còn mạnh hơn.

Theo MBS, đây có thể là giai đoạn mà chỉ số VN-Index tăng/giảm chưa phản ánh hết thực tại của thị trường, hay nói cách khác, chỉ số biến động sẽ không tương tương với mức tăng/giảm của mặt bằng giá. Hai phiên cuối tuần qua là một ví dụ cho điều đó và có thể tiếp diễn trong ngắn hạn. Nếu áp lực bán chốt lời ngắn hạn duy trì như phiên cuối tuần, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.566 – 1.588 điểm.

Chiến lược giao dịch: Thị trường có thể đi vào giai đoạn tái tích lũy, trong bối cảnh thanh khoản đang ở mức nền cao kỷ lục và mức tăng của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá nhiều, vòng quay của dòng tiền lại càng nhanh. Do vậy, nhà đầu tư nên chú trọng vào quản trị danh mục, nhất là trong giai đoạn thị trường xuất hiện dấu hiệu phân phối. Kỷ luật giao dịch sẽ là cách quan trọng nhất để bảo vệ thành khoản, hạn chế “fomo” và chọn lọc các mã ngành có chỉ số cơ bản tốt và triển vọng sản xuất kinh doanh tích cực.