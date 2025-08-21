MBS tuyển 100 môi giới chứng khoán với hoa hồng 95% - 100% ở mức cao hàng đầu thị trường

Mức hoa hồng vượt chuẩn thị trường

Trước đây, các công ty chứng khoán chủ yếu cạnh tranh bằng lương cứng, thưởng theo doanh số, hoặc đầu tư vào nền tảng công nghệ để hỗ trợ môi giới. Theo thống kê nội bộ và so sánh nhanh từ nhiều nguồn, mức hoa hồng môi giới hiện phổ biến tại Việt Nam dao động từ 50% - 70%, thậm chí ở những công ty "chịu chi" nhất cũng chỉ 80% - 85%. Tuy nhiên, MBS vừa "phá trần" khi công bố chính sách hoa hồng 95% - 100% dành cho 100 môi giới trong đợt tuyển dụng đặc biệt này.

"Không chỉ chia sẻ hoa hồng cao nhất, MBS còn có hệ sinh thái MB Group đứng sau. Điều này mang đến nguồn khách hàng dồi dào và đáng tin cậy cho môi giới nên thu nhập sẽ không giới hạn, lương thưởng cạnh tranh và theo kết quả công việc" - Bà Phan Thị Cẩm Thanh, Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán MBS cho biết.

Có thể nói, mức hoa hồng 95% - 100% của MBS lần này không chỉ là con số, mà là lời cam kết: môi giới xứng đáng được hưởng trọn giá trị từ công sức của mình. Trong khi nhiều công ty chứng khoán khác vẫn duy trì mức chia thấp hơn để cân đối chi phí, MBS lựa chọn "đặt môi giới ở trung tâm" – ưu tiên thu nhập và sự chủ động cho mỗi cá nhân. Hãy hình dung khi bạn tạo ra 1 tỷ đồng phí giao dịch, thay vì nhận về 500 - 700 triệu đồng, bạn sẽ nhận được trọn vẹn lên đến 1 tỷ đồng. Đây chính là cú hích lớn, mở ra cơ hội trở thành môi giới triệu đô hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Công cụ mạnh – Hậu thuẫn vững

Không chỉ được hưởng hoa hồng cao, môi giới tại MBS còn được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại S24 và MBS Mobile App tích hợp Dolphin AI (trợ lý tư vấn chứng khoán ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên phong tại Việt Nam) với nhiều tính năng vượt trội, cá nhân hóa và độ bảo mật cao; Nhiều công cụ/nền tảng digital marketing hiện đại phục vụ khai thác, tìm kiếm, chăm sóc và mở rộng tệp khách hàng; Nguồn khách hàng lớn trong hệ sinh thái MB Group; Danh mục sản phẩm đa dạng: cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền, trái phiếu, tư vấn đầu tư; Chính sách dành cho khách hàng linh hoạt theo từng đối tượng, áp dụng nhiều thời điểm.

Ngoài thu nhập từ hoa hồng, môi giới tại MBS được tham gia đào tạo chuyên sâu, huấn luyện bởi mentor top thị trường về quản lý tài sản, quản lý rủi ro cũng như cách sử dụng các công cụ marketing sao cho hiệu quả nhất để dẫn đầu xu hướng thị trường. Đánh giá khách quan thì MBS đang đầu tư vào con người để tạo ra một tầng lớp môi giới giỏi sẵn sàng bứt phá.

Tư vấn chuyên sâu dành cho khách hàng

Trên thị trường, mỗi công ty chứng khoán đều định hình dịch vụ dành cho khách hàng Priority - Private theo cách riêng: thiên về truyền thống, nổi bật nhờ công nghệ, hướng tới phong cách sống, tận dụng hệ sinh thái ngân hàng hay tập trung boutique. Trong bức tranh đó, MBS tạo điểm nhấn khi vừa có nền tảng uy tín lâu năm, vừa ứng dụng công nghệ hiện đại, vừa có mạng lưới khách hàng rộng lớn trong hệ sinh thái MB Group... nhưng đặc biệt tập trung phát triển chất lượng tư vấn chuyên sâu 1:1 cho khách hàng Priority - Private. Với việc tuyển dụng 100 môi giới giỏi lần này, MBS kỳ vọng sẽ nâng cao dịch vụ tư vấn này lên một tầm mới.

Môi giới giỏi của MBS sẽ đồng hành cùng khách hàng trong từng quyết định, từ chiến lược danh mục đến nhận định cập nhật xu hướng thị trường. Nhờ việc bổ sung nhân lực vào nguồn 200 chuyên gia tư vấn Pro-Advice hiện có, khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều chuyên gia tư vấn của MBS phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình dựa trên các thông tin của chuyên gia như số năm kinh nghiệm, độ tuổi, chiến lược đầu tư, hiệu quả đầu tư… Bên cạnh đó, MBS cũng đưa ra mức phí cạnh tranh và lãi suất margin ưu đãi hơn so với biểu phí thông thường theo các chương trình của MBS từng thời kỳ cho tệp khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới, tiêu biểu như ưu đãi phí giao dịch cơ sở từ 0,1% - 0,15%, gói lãi suất margin 8,9% dành cho khách hàng mở mới tài khoản và nhiều gói lãi suất margin hấp dẫn khác.

Với chính sách hoa hồng 95% - 100% cùng chiến lược đầu tư vào con người, MBS đang cho thấy tham vọng bứt phá trong cuộc đua môi giới. Bước đi này tạo không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn mà còn xây dựng nền tảng bền vững cho dịch vụ tư vấn chuyên sâu của MBS trong dài hạn.