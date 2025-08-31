MC song ngữ Trà My gây ấn tượng với thông điệp về lòng yêu nước tại chung kết The TVFace 2025

Trong dàn thí sinh của Gương mặt truyền hình - The TVFace 2025, Nguyễn Ngọc Trà My gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1,75m. Bên cạnh đó, cô còn ghi điểm bởi lối dẫn dắt duyên dáng, vốn tiếng Anh tốt. Nhờ sự nỗ lực của mình, Trà My vượt qua hàng trăm ứng viên để vào top 20 chung cuộc và đoạt danh hiệu “Gương mặt quảng bá”.

Trong đêm chung kết phát sóng tối 30/8 trên HTV9, Trà My cho thấy phong độ ổn định khi mang đến góc nhìn mới kèm thông điệp ý nghĩa từ chính hành trình nỗ lực của mình. Nữ thí sinh cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng khi đưa ra các số liệu như có đến 90% dân số Việt Nam mù chữ sau Cách mạng tháng Tám. Từ đó, cô trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như cách gửi gắm thông thông điệp: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Là một du học sinh Việt Nam, Nguyễn Ngọc Trà My đã mang theo lý tưởng ấy đến với thành phố Melbourne (Úc). Trong hành trình tiếp thu tri thức tại đây, người đẹp đã nỗ lực lồng ghép những câu chuyện về văn hóa nước nhà trên giảng đường quốc tế hay sẵn sàng dạy tiếng Việt cho những bạn trẻ yêu thích và mong muốn tìm hiểu về ngôn ngữ này. Chưa kể, nữ thí sinh của Gương mặt truyền hình tâm sự khoảnh khắc diện áo dài sải bước tại xứ người khiến cô không khỏi tự hào khi có dịp được giới thiệu về những nét đẹp nơi mình sinh ra và lớn lên.

Hành trình đó với Nguyễn Ngọc Trà My cũng có nhiều trăn trở, đó là khi cô phải đứng giữa 2 sự lựa chọn: hoặc ở lại Úc với nhiều cơ hội mới, hoặc trở về Việt Nam làm việc và cống hiến - nơi quê hương đang từng ngày trở về. Sự có mặt của người đẹp trên sân khấu Gương mặt truyền hình cũng chính là câu trả lời của cô sau quãng thời gian đắn đo, suy nghĩ.

“Tôi chọn trở về, vì tôi tin: yêu nước không phải là khẩu hiệu, mà là sự dấn thân. Trở thành một công dân tri thức, bản lĩnh và thịnh vượng chính là cách tôi góp phần nâng tầm vị thế quốc gia. Với tôi, mỗi bước đi, mỗi đóng góp cho kinh tế – dù nhỏ – cũng đang viết tiếp giấc mơ về một Việt Nam hùng cường”, Trà My gây xúc động khi khép lại bài thi.

Bài thi của Trà My không chỉ được đánh giá cao về sự mạch lạc, mà còn mang thông điệp ý nghĩa khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với thành tích top 20 chung cuộc, không thể phủ nhận rằng những nỗ lực và cố gắng của cô gái này trong đêm chung kết đã chạm đến trái tim khán giả, mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa về lòng yêu nước và tinh thần chung tay xây dựng quê hương cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chia sẻ thêm về hành trình tranh tài ở The TVFace, Trà My cho biết đây là lần đầu cô đến với một cuộc thi, đặt mục tiêu thử thách chính mình. Do đó, người đẹp không áp lực về thành tích mà đặt mục tiêu vượt qua những giới hạn của bản thân. Vậy nên khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô vui vì đã có thêm những cột mốc mới trong sự nghiệp.

“Từ một cô gái từng nghĩ mình không phải là người ăn nói giỏi, tôi đã học cách cất tiếng nói qua những đêm tập đến 1–2 giờ sáng, hàng trăm bản nháp và những giờ khổ luyện trên sân khấu. Điều quý giá nhất là tôi hiểu được rằng, mỗi câu hỏi không chỉ để trả lời, mà còn để soi chiếu và khám phá sâu hơn về bản thân”.

Theo Trà My, kết quả chung cuộc chỉ là một cột mốc, một bước đệm cho hành trình của mình. Do đó, cô không buồn khi chỉ dừng chân ở top 20 The TVFace 2025. Nhìn lại chặng đường đó, cô gái xinh đẹp thấy mình “được nhiều hơn mất” vì có thêm những trải nghiệm, có thêm những người thầy, người bạn đồng hành và cả những khán giả ủng hộ mình. Cô xem mỗi tràng vỗ tay, sự yêu thương của mọi người là chiếc cúp giá trị bản thân có được nên thay vì tiếc nuối, cô chọn biết ơn và dùng nó làm bàn đạp cho chặng đường kế tiếp.

Theo Trà My, The TVFace đã cho cô sự tự tin và một bước khởi đầu đầy ý nghĩa trong nghề dẫn chương trình. Qua quá trình rèn luyện về giọng nói, phong thái và khả năng ứng xử, cô nhận ra niềm đam mê thật sự của mình là đứng trên sân khấu và kết nối với khán giả. Do đó, nữ MC xinh đẹp đặt mục tiêu sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao kỹ năng để hướng đến hình ảnh một “MC song ngữ - người kiến tạo trải nghiệm cao cấp” và tiếp tục với chặng đường truyền cảm hứng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Nói về việc thử sức ở một cuộc thi nhan sắc vì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật, Trà My chia sẻ hiện tại, cô ưu tiên cho việc học tập và phát triển sự nghiệp MC, song song với ước mơ trở thành nhà ngoại giao văn hoá. Tuy nhiên, nếu có một cuộc thi sắc đẹp phù hợp với định hướng và sứ mệnh của mình, cô cũng sẵn sàng thử sức. “Vì tôi tin rằng ngoại hình giúp ta được chú ý, nhưng tri thức và bản lĩnh mới là điều giữ ta ở lại trong lòng công chúng”, cô nêu quan điểm.

Trà My tốt nghiệp ngành Truyền thông tại trường Đại học Quốc tế RMIT. Cô có hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cao cấp, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia. Người đẹp còn dẫn song ngữ cho nhiều sự kiện và đảm nhận vai trò diễn giả, truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ. Tại The TVFace 2025, Trà My cho thấy sự bản lĩnh và nỗ lực của mình khi từng vào top 3 Gương mặt được yêu thích nhất, đồng thời thắng giải Gương mặt quảng bá. Cô còn được tin tưởng trao cơ hội làm MC thảm đỏ của Miss World Vietnam 2025 và dẫn dắt talkshow An toàn cho nghề nói trên đa nền tảng. Ngoài ra với vốn tiếng Anh tốt, cô còn trở thành người thực hiện thành công thử thách phiên dịch trực tiếp phần trả lời của ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.









