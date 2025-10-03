Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

McDonald’s Bến Thành bất ngờ thay đổi kế hoạch khai trương, lý do khiến nhiều người bất ngờ

03-10-2025 - 22:43 PM | Lifestyle

Sau hơn một năm vắng bóng, cửa hàng McDonald's Bến Thành sắp trở lại, nhưng lễ khai trương bất ngờ thay đổi khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa gật gù đồng cảm.

Ngày 5/10 tới đây, McDonald's Bến Thành dự kiến sẽ chính thức hoạt động trở lại sau thời gian chạy thử. Đây là sự kiện được nhiều người mong chờ, bởi chi nhánh này từng là một trong những cửa hàng được yêu thích nhất từ những ngày đầu thương hiệu McDonald's đặt chân vào Việt Nam.

Thế nhưng gần tới ngày khai trương chính thức, McDonald's lại bất ngờ thông báo thay đổi về kế hoạch.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, buổi khai trương sẽ có chương trình biểu diễn ca nhạc vào buổi tối để chào đón khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước đang hướng về đồng bào tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi cùng mưa lũ, McDonald's đã thông báo tạm hoãn phần biểu diễn này. Thay vào đó, thương hiệu cho biết đây là cách để chia sẻ cùng những mất mát, đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

McDonald's chia sẻ trên fanpage: "Sự gắn kết cộng đồng cùng tinh thần tương thân tương ái là một trong các giá trị cốt lõi mà McDonald's luôn tin tưởng và thực hiện. Với tinh thần chia sẻ khó khăn, McDonald's sẽ cùng chung tay hỗ trợ đồng bào khu vực bị thiệt hại bởi bão lũ, chi tiết cụ thể sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất."

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc tạm gác lại phần lễ hội âm nhạc để tập trung hướng về miền Trung và miền Bắc trong lúc khó khăn là hành động nhân văn, đúng với tinh thần sẻ chia mà nhiều thương hiệu quốc tế khi đặt chân vào Việt Nam đều nỗ lực thực hiện.

Trước đó, McDonald's Bến Thành được khai trương vào năm 2014 tại số 2-2A Trần Hưng Đạo, trở thành cửa hàng thứ 2 của chuỗi tại Việt Nam. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm, diện tích rộng rãi cùng không gian hiện đại, nơi đây từng là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, khách du lịch và dân văn phòng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, cửa hàng bất ngờ đóng cửa sau hành trình 10 năm, để lại nhiều tiếc nuối. Suốt một năm qua, mặt bằng này vẫn bỏ trống cho đến khi người dân phát hiện logo vàng quen thuộc của McDonald's xuất hiện trở lại, báo hiệu ngày tái ngộ.

Dù sự kiện khai trương có chút thay đổi, nhiều người tin rằng việc McDonald's Bến Thành trở lại sẽ vẫn mang lại không khí rộn ràng, nhất là khi thương hiệu này đang khéo léo gắn kết hình ảnh của mình với tinh thần cộng đồng, sẻ chia và nhân văn - những giá trị mà người Việt luôn trân trọng.

Theo Châu Anh

Đời sống và Pháp luật

