Mẹ 9x "sốc nhẹ" với tổng chi phí đầu năm học cấp 2 cho bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình: Nhoằng 1 cái hết hơn 11 triệu!

07-08-2025 - 10:23 AM | Sống

Có những khoản do chính bạn nhỏ Gen Alpha yêu cầu và đàm phán với bố mẹ nên không thể tự ý cắt mất của con.

Cú sốc chi phí đầu cấp của con trai

Chị Phương Anh - 33 tuổi, là một nhân viên văn phòng, mẹ của 2 cậu con trai và bạn lớn năm nay vừa bước vào lớp 6. Suốt mùa hè, chị đã chuẩn bị tinh thần cho con bước vào một môi trường mới với nhiều hy vọng và kỳ vọng.

Tuy nhiên, không ai nói với Phương Anh rằng ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho con thì cũng phải chuẩn bị cả tinh thần cho mẹ nữa!

Khối nhập họp háo hức bao nhiêu thì khối đi làm choáng váng bấy nhiêu, khi tổng hợp tất cả các khoản chi đầu năm học lên tới hơn 11 triệu đồng .

Chị Phương Anh chia sẻ trong một hội nhóm:

“Mọi năm cấp 1 chi cũng kha khá, nhưng năm nay con học trường mới, lên cấp 2 rồi, mọi thứ tăng vọt. Ngồi cộng lại thấy đúng là... xót xa ví.”

Dưới đây là bảng chi tiết chị Phương Anh đã liệt kê để "tự trấn an bản thân" rằng mình không tiêu hoang mà thật sự là... mọi thứ cần thiết:

Mẹ 9x "sốc nhẹ" với tổng chi phí đầu năm học cấp 2 cho bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình: Nhoằng 1 cái hết hơn 11 triệu!- Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Bảng chi phí đầu năm lớp 6

Khoản mục Chi phí (VNĐ) Ghi chú
Đồng phục mùa hè (2 bộ) 400,000 Giá của trường
Đồng phục thể dục 200,000 1 bộ
Quần áo mùa đông (2 bộ) 500,000 Áo khoác + quần dài có logo trường
Giày đi học 450,000 Giày thể thao
Cặp sách mới 650,000 Balo chống gù
Sách giáo khoa + bài tập 1,200,000 Trọn bộ lớp 6 theo chương trình mới
Đồ dùng học tập (vở, bút, thước...) 350,000 Mua lẻ từng món
Học phí tháng đầu + tiền bán trú 2,200,000 Bao gồm học, ăn trưa và các khoản đầu năm
Quỹ lớp, quỹ phụ huynh 600,000 Nộp đầu năm
Học thêm Toán buổi tối 2,000,000 8 buổi/tháng tại trung tâm gần nhà
Đăng ký CLB Tiếng Nhật 800,000 CLB gần nhà để hỗ trợ chương trình học ở lớp
Điện thoại cục gạch cho con 750,000 Tự lập giờ giấc từ lớp 6
Mua ghế bàn học mới ở nhà 1,200,000 Điều chỉnh tư thế học phù hợp độ tuổi
Mẹ 9x "sốc nhẹ" với tổng chi phí đầu năm học cấp 2 cho bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình: Nhoằng 1 cái hết hơn 11 triệu!- Ảnh 2.

Ảnh: NVCC

Tổng cộng : 11,500,000 VNĐ

Nhìn cả cái bảng chi phí này thật sự không biết cắt giảm ở đâu mà cũng không dám cắt giảm ở chỗ. Cặp sách và giày là 2 thứ bạn nhỏ Gen Alpha nhà chị Phương Anh tự oder theo sở thích.

Ngoài ra, lựa chọn đăng ký vào lớp học tiếng Nhật cũng như CLB tiếng Nhật là đề xuất cậu bé đưa ra cho bố mẹ ngay ở thời điểm nộp hồ sơ vào trường. Đây được xem là "deal" - đàm phán giữa cậu bé và bố mẹ nên không thể cắt giảm của con.

Tóm lại, mặc dù tốn và cũng có sốc thật nhưng chị Phương Anh không cảm thấy tiếc tiền và đã có sự chuẩn bị cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Mẹ 9x "sốc nhẹ" với tổng chi phí đầu năm học cấp 2 cho bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình: Nhoằng 1 cái hết hơn 11 triệu!- Ảnh 3.

Ảnh: NVCC

Kết

Với các bậc phụ huynh, nhất là những người có con bước vào cấp 2 năm học mới không chỉ là chuyện của con, mà còn là cả một phép tính chi tiêu lớn của gia đình. Việc chuẩn bị tốt cả tinh thần lẫn tài chính giúp cả nhà bắt đầu năm học một cách nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Miễn toàn bộ học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026

Theo Mạn Ngọc

Thanh niên Việt

