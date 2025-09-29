Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!

29-09-2025 - 11:19 AM | Lifestyle

Cậu út Sutin đã những hành động quan tâm đến chị gái, khiến ai nấy đều tan chảy.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) và bà xã Đàm Thu Trang đã chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vô cùng đáng yêu trong gia đình nhỏ. Trong video, bé Suchin - con gái đầu lòng của cặp đôi, đang bị ốm và nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh Suchin, cậu út Sutin đã những hành động quan tâm đến chị gái, khiến ai nấy đều tan chảy.

Cách cậu út Sutin quan tâm đến chị gái Suchin khi bị ốm khiến ai cũng tan chảy.

Cậu út Sutin nằm sát cạnh chị, đưa bàn tay nhỏ bé vỗ về, quan tâm chị Suchin. Cậu bé còn dùng tay chạm vào trán mình rồi chạm sang trán chị để "so sánh" xem chị có còn sốt không. Thậm chí, em trai còn nhẹ nhàng xoa tay cho chị, như thể muốn giúp chị đỡ mệt phần nào.

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 1.
Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 2.

Những cử chỉ giản dị nhưng chứa chan tình cảm ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Trong đoạn clip, người xem còn nghe thấy cách Cường Đô La hướng dẫn con trai rất nhẹ nhàng, mềm mại. Anh dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng để dạy Sutin cách quan tâm đến chị Suchin, vừa khích lệ, vừa ân cần. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng góp phần quan trọng trong việc giáo dục các con biết yêu thương và chăm sóc nhau ngay từ khi còn nhỏ.

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 3.
Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 4.

Nhiều khán giả đã để lại bình luận sau khi xem đoạn video: "Ngọt ngào quá!", "Hai em bé đáng yêu hết phần thiên hạ ", hay "Nhìn cách cậu út chăm chị mà thấy ấm lòng".. . Rõ ràng, cách nuôi dạy con của Cường Đô La và Đàm Thu Trang không chỉ chú trọng vật chất, mà còn hướng đến tình cảm, sự gắn kết gia đình, giúp các bé biết cách thể hiện tình cảm và quan tâm lẫn nhau.

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 5.
Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 6.

Hai chị em Suchin và Sutin

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 7.

Được biết, bé Suchin tên thật là Tuệ San, sinh năm 2020, hiện nay đã 4 tuổi. Cậu út Sutin sinh năm 2023, mới hơn 1 tuổi nhưng đã thể hiện rõ sự thông minh, tình cảm. Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019. Sau hơn 5 năm bên nhau, tổ ấm của họ ngày càng trọn vẹn và hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ.

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 8.
Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, anh cả Subeo - con trai của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà, cũng thường xuyên thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho hai em nhỏ. Dù đã lớn, Subeo vẫn luôn được khen ngợi vì tính cách chững chạc, hay chơi cùng em, chăm sóc và nhường nhịn Suchin lẫn Sutin. Chính sự đồng hành của anh trai càng giúp tình cảm trong gia đình thêm gắn bó, các em nhỏ lớn lên trong môi trường tràn ngập sự yêu thương.

Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 10.
Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!- Ảnh 11.

Cả nhà Cường Đô La chuộng áo của giới thượng lưu: Logo bé xíu mà mặc lên sang cỡ này

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới

Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới Nổi bật

Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ

Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ Nổi bật

Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức

Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức

11:18 , 29/09/2025
Đại Nghĩa gặp sự cố

Đại Nghĩa gặp sự cố

10:38 , 29/09/2025
Trấn Thành khen ‘Tử chiến trên không’ có gì mà lạ

Trấn Thành khen ‘Tử chiến trên không’ có gì mà lạ

10:26 , 29/09/2025
Mỹ nhân Việt duy nhất đọ sắc với Thư Kỳ lẫn Lưu Diệc Phi, kết quả thế nào mà netizen chấm thẳng 0 điểm

Mỹ nhân Việt duy nhất đọ sắc với Thư Kỳ lẫn Lưu Diệc Phi, kết quả thế nào mà netizen chấm thẳng 0 điểm

10:17 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên