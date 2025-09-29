Mê cái cách cậu út Sutin quan tâm chị Suchin bị ốm, bố Cường Đô La - mẹ Đàm Thu Trang dạy con khéo ghê!

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) và bà xã Đàm Thu Trang đã chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vô cùng đáng yêu trong gia đình nhỏ. Trong video, bé Suchin - con gái đầu lòng của cặp đôi, đang bị ốm và nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh Suchin, cậu út Sutin đã những hành động quan tâm đến chị gái, khiến ai nấy đều tan chảy.

Cách cậu út Sutin quan tâm đến chị gái Suchin khi bị ốm khiến ai cũng tan chảy.

Cậu út Sutin nằm sát cạnh chị, đưa bàn tay nhỏ bé vỗ về, quan tâm chị Suchin. Cậu bé còn dùng tay chạm vào trán mình rồi chạm sang trán chị để "so sánh" xem chị có còn sốt không. Thậm chí, em trai còn nhẹ nhàng xoa tay cho chị, như thể muốn giúp chị đỡ mệt phần nào.

Những cử chỉ giản dị nhưng chứa chan tình cảm ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Trong đoạn clip, người xem còn nghe thấy cách Cường Đô La hướng dẫn con trai rất nhẹ nhàng, mềm mại. Anh dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng để dạy Sutin cách quan tâm đến chị Suchin, vừa khích lệ, vừa ân cần. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng góp phần quan trọng trong việc giáo dục các con biết yêu thương và chăm sóc nhau ngay từ khi còn nhỏ.

Nhiều khán giả đã để lại bình luận sau khi xem đoạn video: "Ngọt ngào quá!", "Hai em bé đáng yêu hết phần thiên hạ ", hay "Nhìn cách cậu út chăm chị mà thấy ấm lòng".. . Rõ ràng, cách nuôi dạy con của Cường Đô La và Đàm Thu Trang không chỉ chú trọng vật chất, mà còn hướng đến tình cảm, sự gắn kết gia đình, giúp các bé biết cách thể hiện tình cảm và quan tâm lẫn nhau.

Hai chị em Suchin và Sutin

Được biết, bé Suchin tên thật là Tuệ San, sinh năm 2020, hiện nay đã 4 tuổi. Cậu út Sutin sinh năm 2023, mới hơn 1 tuổi nhưng đã thể hiện rõ sự thông minh, tình cảm. Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019. Sau hơn 5 năm bên nhau, tổ ấm của họ ngày càng trọn vẹn và hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ.

Bên cạnh đó, anh cả Subeo - con trai của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà, cũng thường xuyên thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho hai em nhỏ. Dù đã lớn, Subeo vẫn luôn được khen ngợi vì tính cách chững chạc, hay chơi cùng em, chăm sóc và nhường nhịn Suchin lẫn Sutin. Chính sự đồng hành của anh trai càng giúp tình cảm trong gia đình thêm gắn bó, các em nhỏ lớn lên trong môi trường tràn ngập sự yêu thương.