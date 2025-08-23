Cả nhà Cường Đô La chuộng áo của giới thượng lưu: Logo bé xíu mà mặc lên sang cỡ này

Gia đình doanh nhân Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang gần đây được chú ý nhiều hơn về phong cách thời trang sang trọng và kín đáo. Theo đó, bên cạnh những đôi Loro Piana được xem là "giày của tỷ phú" mà cả nhà từng mang cùng nhau trong ngày được con gái nhập học, một thương hiệu khác mang đậm tinh thần quiet luxury chính là Polo Ralph Laurent cũng được gia đình Cường Đô La đặc biệt ưa chuộng.

Polo Ralph Lauren được xem là cái tên định nghĩa phong cách preppy cổ điển của Mỹ. Nhắc đến cái tên này, nổi tiếng nhất vẫn là những chiếc polo tối giản, thiết kế casual, đa năng đại diện cho sự tinh tế và phóng khoáng được Cường Đô La yêu thích. Nam doanh nhân được bắt gặp chọn mặc đủ gam màu khi đến công ty hay trong những khoảnh khắc đời thường giản dị ở bên vợ con. Dù ở bối cảnh nào, chiếc polo Ralph Lauren vẫn giữ cho anh một hình ảnh thanh lịch, trẻ trung, gợi lên dấu ấn của một quý ông thành đạt.

Những chiếc áo thun của Polo Ralph Lauren xuất hiện bên Cường Đô La trong nhiều khoảnh khắc.

Vẻ ngoài đơn giản mà đẳng cấp của Cường Đô La rất có thể nhờ vào đôi mắt của bà xã anh, Đàm Thu Trang cũng là một nàng dâu hào môn đáng chú ý của Vbiz, tuy nhiên cựu người mẫu không chọn gắn liền với hình ảnh xa hoa với đồ hiệu lắp đầy người. Thời trang của Đàm Thu Trang toát lên nét tinh tế, sang ngầm và phóng khoáng. Ngắm loạt ảnh OOTD của mẹ 2 con này hội công sở từ U30 đến U40 đều có thể học hỏi, từ những bộ suit basic đến thanh lịch như bộ cánh quy tụ toàn những cái tên tiêu biểu của thẩm mỹ quiet luxury dưới đây: Sơ mi Polo Ralph Lauren, giày Loro Piana Summer Walk và túi Bottega Veneta Hop Bag.

Đàm Thu Trang trong bộ cánh "sang ngầm".

Gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng có xu hướng cho con cái mặc theo những thương hiệu mà ba mẹ yêu thích, Polo Ralph Lauren cũng không ngoại lệ. Trong bức ảnh mới nhất của Suchin và Sutin trên trang cá nhân của mẹ, 2 nhóc tỳ cùng mặc áo của thương hiệu nước Mỹ. Nếu như một chiếc polo shirt của người lớn có giá khoảng 115 USD (khoảng 3 triệu đồng) thì 2 chiếc áo bé xinh cũng xấp xỉ khoảng này, với giá từ 1,8 triệu - 2,6 triệu đồng.

2 con của cặp đôi cũng diện thương hiệu giống ba mẹ.

Thương hiệu Ralph Lauren được thành lập bởi nhà thiết kế cùng tên năm 1967 và đến năm 1968, ông ra mắt dòng sản phẩm Polo với logo biểu tượng hình người chơi polo cưỡi ngựa. Cùng với các thiết kế như áo polo, quần chinos, áo sơ mi Oxford, Ralph Lauren đã định hình phong cách American luxury và Ivy League đặc trưng, mang lại cảm giác sang trọng, cổ điển và thoải mái. Tinh thần này vốn gắn liền với các tầng lớp thượng lưu và giới trẻ ưu tú ở Mỹ, Polo Ralph Lauren đã thành công trong việc đưa chúng trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Thương hiệu không chỉ bán quần áo mà còn bán một tầm nhìn về cuộc sống sang trọng, tinh tế, vượt thời gian, hấp dẫn những người muốn theo đuổi một phong cách sống đẳng cấp nhất định.