Những triển lãm "hot" nhất Hà Nội dịp 2/9 này: Điểm nhấn tại Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới

Không chỉ rợp trời cờ đỏ sao vàng, không khí rộn ràng, náo nức lan toả khắp nơi, Hà Nội những ngày này còn trở thành điểm hẹn văn hoá với hàng loạt triển lãm độc đáo, mang đến cho người dân và du khách cơ hội sống trong bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa giàu cảm hứng nghệ thuật.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều triển lãm đồng loạt được tổ chức, trưng bày từ tư liệu lịch sử quý giá, nghệ thuật đương đại cho tới những sưu tập hiếm. Đặc biệt, điểm nhấn năm nay là một triển lãm được tổ chức tại tổ hợp trung tâm triển lãm thuộc Top 10 lớn nhất thế giới, hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút đông đảo công chúng.

Chuyên đề "Bút sắc, lòng son" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (đến hết 31/8)

Đây là chuyên đề do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.



Trưng bày gồm 3 nội dung: "Trong chốn lao tù", "Bút sắc, lòng son" và "Gắn kết yêu thương", tái hiện cảnh thực dân Pháp áp bức tù nhân, đồng thời tôn vinh 10 chiến sĩ cách mạng tiêu biểu như Nguyễn Thị Quang Thái, Phạm Hướng, Nguyễn Minh Vân… Họ đã dùng ngòi bút - từ thơ, thư tay đến bài báo - làm "vũ khí" phản ánh hiện thực tù đày, giữ vững tinh thần lạc quan và lòng kiên trung. Trưng bày kéo dài đến hết 31/8/2025, là lời tri ân những người con yêu nước đã chiến đấu bằng cả trái tim và cây bút để giành tự do cho thế hệ hôm nay.

(Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Hoa Lo Prison Relic)

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (28/8 - 5/9)

Ngày 19/8 vừa qua, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chính thức khánh thành, ghi dấu ấn khi nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Ngay tại đây, một sự kiện trọng điểm sắp diễn ra: triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm sẽ tái hiện những thành tựu nổi bật của đất nước suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, trải dài từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, cho đến an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Không gian trưng bày khổng lồ gần 260.000m² được thiết kế trong nhà và ngoài trời, chia thành nhiều mảng chuyên đề hấp dẫn như: khu trưng bày khái quát, kinh tế xanh - năng lượng sạch, công nghiệp hàng không và vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng, cùng khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

(Ảnh: Trung Lê)

Chuỗi triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng sẽ lần lượt khai mạc loạt chuyên đề: "80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác" (15/8), "Mùa thu Độc lập" (26/8), cùng triển lãm tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa xuân Độc lập" ngoài trời vào đúng ngày 2/9. Đây sẽ là những không gian để công chúng chiêm ngưỡng và cảm nhận rõ hơn tinh thần thời đại Hồ Chí Minh.

(Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh Museum)

Triển lãm "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai" tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (khai mạc 22/8)

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 22/8 đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai". Tái hiện không khí hào hùng của phong trào xóa mù chữ trong kháng chiến, triển lãm khẳng định tinh thần "khai dân trí" đã trở thành ngọn lửa thắp sáng ý chí độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Các tư liệu được trưng bày trong chuyên đề "Bình dân học vụ – thắp sáng tương lai" được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Ảnh: VTV)

Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nổi bật với 2 sự kiện: "Những người con của Tổ quốc" (15/8) - tôn vinh hình ảnh các chiến sĩ, anh hùng; và "Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng" (22/8) - khám phá sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống.

Các tác phẩm trưng bàu trong triển lãm "Những người con của Tổ quốc" (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Hoạt động trưng bày tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long

Tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, từ ngày 19/8, khách tham quan có thể ghé thăm các điểm như: Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng, Hầm Cơ Yếu - Bộ Tổng tham mưu. Đặc biệt, từ ngày 1/9, Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội sẽ khai mạc chuyên đề "Tổ quốc và khát vọng hòa bình", mang thông điệp nhân văn sâu sắc, gắn kết lịch sử và khát vọng hiện tại.

(Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long)

Với không khí rộn ràng của những ngày thu lịch sử, 6 địa điểm triển lãm này chắc chắn sẽ là hành trình khám phá không thể bỏ lỡ, để mỗi người thêm tự hào và thấu hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do.