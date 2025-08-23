Tình hình bất ổn của cô vợ lương cao gấp 4 lần chồng, dân mạng nghe xong ngơ ngác toàn tập!

Không phải cứ thiếu tiền hay nợ nần mà không thể trả, thì vợ chồng mới bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhiều khi về ở với nhau, xây dựng cuộc sống gia đình rồi mới hiểu cảm giác đau đầu, bế tắc chuyện tiền bạc đôi khi lại đến từ những "cái tôi" quá cao, chứ không hẳn là do thu nhập thấp.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy. Vừa cưới nhau chưa được bao lâu, tình hình tài chính tưởng chừng rất ổn nhưng càng nghĩ, càng không thấy "lối ra".

Chồng lương 10 triệu, vợ lương 40 triệu: Thế là thành ra bất đồng!

Trong bài trải lòng của mình, cô vợ cho biết hiện tại đang mang thai con đầu lòng, vợ chồng lấy nhau cũng chưa được bao lâu nhưng tình cảnh gói gọn trong 1 từ: Bế tắc. Căn nguyên vấn đề là khoảng cách trong thu nhập của hai người.

Ảnh minh họa

"Vợ chồng em bằng tuổi. Thu nhập của em 40 triệu/tháng, còn của chồng thì 8-10 triệu tùy tháng. Từ lúc cưới đến bây giờ, em là người chi các khoản chính, từ lo cho đám cưới, sinh hoạt phí, chi tiêu khi về ở chung, cả tiền khám thai và thuốc men em cũng tự lo. Chồng em phụ trách sắm vật dụng ở nhà, còn lại lương ai nấy giữ.

Chồng em hay tự ti và cho rằng em không xem trọng anh do lương em cao hơn nên em không muốn công khai thu nhập thực tế của mình. Em đề nghị mỗi tháng hai vợ chồng góp khoảng 80% lương vào quỹ chung để lo cho em bé, nội ngoại hai bên và tiết kiệm sau này. Nhưng chồng em không chịu, kêu 1 là gộp hết vào, 2 là tiền ai người đó giữ.

Em đang thấy bế tắc quá, không biết phải làm sao cho cân bằng. Nếu cứ im lặng mỗi tháng tự góp vào 1 khoản ít hơn tổng thu nhập hiện tại, mà sau này chồng biết thì e là gia đình xào xáo, vì chồng em muốn em công khai bảng lương nhưng em không muốn" - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên vì chưa thấy gia đình nào không nợ nần, tổng thu nhập 48-50 triệu/tháng mà lại vẫn... bế tắc như gia đình này. Không ít người thậm chí còn đặt ra thắc mắc: Chẳng lẽ trước khi cưới không tìm hiểu vấn đề thu nhập của nhau hay sao, mà mới kết hôn chưa lâu đã bất đồng quan điểm vì chuyện chẳng đáng thế này?

Ảnh minh họa

"Mình thấy là cái tôi của cả 2 đang không ai chịu ai, kiểu mỗi người nghĩ cho riêng mình thôi ấy. Chồng thì cái tôi cao nên tự ti vì thu nhập kém vợ, vợ thì cũng không muốn công khai thu nhập. Sao 2 bạn không nghĩ là mình đang có 50 triệu/tháng là đã ổn hơn rất nhiều người để mà cố gắng nhỉ?" - Một người băn khoăn.

"Lấy chồng xong mà khoản nào cũng phải tự lo hết, xong còn bị chồng thái độ thế này nữa thì kể cũng chán thật. Gom hết tiền vào 1 mối cũng không ổn vì nếu tương lai không lâu dài được với nhau thì bạn vợ thiệt đấy, nhưng tiền ai nấy giữ thì cũng lại quá nhẹ gánh cho chồng rồi" - Một người thở dài.



"Chồng tính kỳ, không nghĩ cách mà tăng thu nhập còn ở đó trách vợ nữa" - Một người thẳng thắn.

"Thì gom hết về 1 mối, xong chia ra các khoản chung, khoản riêng là được mà" - Một người đề xuất.

2 điều cần thỏa thuận rõ để tránh mâu thuẫn tiền bạc trong hôn nhân

Vợ chồng bất đồng vì chuyện tiền bạc là điều không ai mong muốn, nhưng đó vẫn là thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình. Nguyên nhân xâu sa thì mỗi nhà một kiểu, nhưng tựu trung lại, có lẽ, vấn đề cốt lõi chính là cả hai chưa thành thật, chưa nghiêm túc bàn bạc chuyện tài chính gia đình với nhau.

Vậy phải làm sao để hạn chế tình trạng này? Câu trả lời gói gọn trong 2 điều rất quan trọng mà các cặp đôi cần trò chuyện, làm rõ và thống nhất.

1 - Mức thu nhập và các khoản nợ của mỗi người

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát chỉ là chuyện khả thi khi chưa về chung một nhà. Chẳng ai muốn kết hôn xong lại phải đi gánh những khoản nợ mà bản thân mình chẳng phải người đi vay.

Lúc ấy, bỏ thì thương, vương thì tội. Tựu trung là cả hai chẳng ai vui vẻ, hạnh phúc được.

Ảnh minh họa

Vì vậy, hãy thành thật với nhau về mức thu nhập hoặc các khoản nợ, không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương, mà còn hạn chế nhiều cuộc xung đột không đáng có trong hôn nhân.

2 - Làm rõ trách nhiệm tài chính của từng người trong hôn nhân

Sau khi thành thật với nhau về mức thu nhập hiện tại cũng như các khoản nợ, có 4 câu hỏi mà các cặp đôi nên làm rõ:

1. Ai là người quản lý tài chính trong gia đình?

2. Tỷ lệ đóng góp của mỗi người cho các khoản chi phục vụ đời sống, khoản tích lũy, khoản tiết kiệm phục vụ các mục tiêu lớn (sinh con, mua nhà, mua xe,...)?

3. Hàng tháng hoặc lễ Tết, sẽ biếu nhà nội - nhà ngoại bao nhiêu tiền? Số tiền này là cả hai vợ chồng cùng đóng góp và cùng lo, hay vợ lo nhà vợ, chồng lo nhà chồng?

4. Mỗi người sẽ dành bao nhiêu % thu nhập để phục vụ sở thích cá nhân của mình?

Phải làm rõ được 4 vấn đề này, việc quản lý tài chính trong hôn nhân, cũng như việc tích lũy tiền bạc để thực hiện các mục tiêu lớn trong tương lai, mới bớt phần trắc trở.