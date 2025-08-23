Sống chung với bố mẹ chồng tại Hà Nội, con dâu giỏi chi tiêu vẫn tiết kiệm hơn 20 triệu để dành tiền mua đất: Bí quyết là đây

Chị Liên mới lập gia đình đầu năm 2025, sống cùng chồng và bố mẹ chồng tại căn nhà hai tầng ở ngoại thành Hà Nội. Là nhân viên văn phòng, chị làm giờ hành chính, còn chồng chị là anh Nam, làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân. Cả hai có tổng thu nhập khoảng 30 triệu/tháng.

"Mọi người cứ nghĩ mới cưới, sống chung với bố mẹ chồng thì nhiều thứ phức tạp lắm, lại thêm thu nhập vừa phải thì chắc khó mà để dành. Nhưng thật ra, tháng 6 vừa rồi, vợ chồng tôi vẫn tiết kiệm được hơn 20 triệu dù chi tiêu vẫn thoải mái, vui vẻ, không thiếu thốn gì cả" – chị Liên (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Sống với bố mẹ, thu nhập 30 triệu/tháng, vẫn để ra được hơn 20 triệu

Chị Liên chia sẻ rằng, sau khi cưới, hai vợ chồng đã thống nhất phải ghi chép, phân chia tài chính rõ ràng theo từng mục. Mỗi tháng, hai người đều ngồi lại để tổng kết và điều chỉnh nếu cần.

Cụ thể, trong tháng 6 vừa rồi chi tiêu của gia đình như sau:

Chi tiêu của vợ chồng anh Nam, chị Liên trong tháng 6 vừa qua.

1 - Ăn uống cho cả nhà 4 người: 7 triệu đồng

"Tôi là người đi chợ chính, nên rất rõ mình chi gì. Ăn ở nhà là chủ yếu, mẹ chồng nấu ăn ngon, cả nhà lại hợp khẩu vị. Tôi thường mua rau ở chợ gần công ty, đôi khi tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty, tạt qua chợ xem còn rau củ quả gì không, nên cũng được giảm giá khá nhiều" - chị Liên chia sẻ.

Với 7 triệu cho 4 người, trung bình mỗi ngày cả nhà ăn uống chỉ khoảng 230 nghìn đồng. Không có bữa nào quá sang trọng, nhưng bữa cơm luôn đủ chất, đủ vị.

2 - Xăng xe đi làm: 750 nghìn đồng

Hai vợ chồng chị Liên đều đi xe máy. Chị Liên đi làm gần hơn nên hết ít xăng, còn anh Nam chồng chị Liên, đi xa hơn chút. Tính ra mỗi tháng hết khoảng 700 - 800 nghìn.

3 - Điện nước: Trích riêng 1 triệu/tháng, nhưng được bố mẹ chồng hỗ trợ 100%

"Cái này tôi thấy may mắn ki sống cùng bố mẹ chồng. Nhà có máy lạnh, máy giặt, nhưng bố mẹ bảo: 'Các con mới cưới, để bố mẹ lo khoản điện nước'. Vậy là tiết kiệm được hẳn 1 triệu mỗi tháng" - chị Liên tâm sự.

4 - Tiều hiếu hỉ, đám cưới: Trích riêng 1 triệu, tháng 6 này tiêu hết 300 nghìn

Vợ chồng chị Liên dành một khoản riêng cho các dịp hiếu hỉ là 1 triệu đồng, tuy nhiên khoản này không cố định, có tháng sẽ hơn, có tháng thì không dùng đến. Tháng 6 vừa qua, vợ chồng chị đi một đám hiếu 300 nghìn, nên tiết kiệm được 700 nghìn cho khoản này.

5 - Ăn hàng quán hâm nóng tình cảm: 1,6 triệu

"Chúng tôi thống nhất mỗi tháng phải có ít nhất 1-2 buổi đi chơi hoặc ăn ngoài. Có khi là dẫn bố mẹ đi uống cà phê, có hôm hai đứa ra Hồ Tây đi dạo, ăn kem. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần vậy" - chị Liên tâm sự.

6 - Shopping, chi tiêu linh tinh: Trích riêng 2 triệu, tháng 6 tiêu 175 nghìn đồng

Vợ chồng chị thường dành 2 triệu mỗi tháng cho một khoản shopping để mua sắm đồ thiết yếu trong nhà cũng như quần áo, mỹ phẩm... Nhưng tháng 6 này, gia đình không phát sinh nhu cầu gì, chỉ mua một vài vật dụng hết 175 nghìn. Số còn lại anh chị tiết kiệm.

Với tổng thu nhập 30 triệu, gia đình chị Liên tiết kiệm được hơn 20 triệu trong tháng 6, một con số nhiều gia đình phải ngưỡng mộ khi sống ở Hà Nội.

Lập kế hoạch chi tiêu: Tưởng mất thời gian ghi lặt vặt từng món nhưng hiệu quả bất ngờ

"Nhiều người nghĩ phải sống khắt khe lắm mới tiết kiệm được, nhưng không hẳn. Tôi không tiếc tiền cho những gì cần thiết, ăn uống đủ dinh dưỡng, có thời gian cho nhau, sống chan hòa với bố mẹ. Nhưng với những khoản không cần thiết, tôi sẽ hạn chế chi tiêu lại, còn hơn tiêu xong lại tiếc hay vượt mức kế hoạch chi tiêu hàng tháng của cả nhà" - chị Liên tâm sự.

Với chị Liên, hạnh phúc sau hôn nhân không nằm ở việc tiêu bao nhiêu tiền, mà là hai vợ chồng hiểu nhau, đồng lòng vun vén, và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

"Vợ chồng tôi đang để dành tiền mua đất. Chưa biết bao giờ mới đủ, nhưng mỗi tháng bớt một chút, tự nhiên thấy mình có mục tiêu để sống và cố gắng hơn" . Vậy nên mỗi tháng vợ chồng anh chị đều lập một bảng kế hoạch chi tiêu cụ thể, để riêng từng khoản cố định và ghi rõ chi tiêu trong khoản ấy.

Việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể mỗi tháng giúp các gia đình chủ động kiểm soát dòng tiền ra vào, tránh tình trạng "không hiểu sao lại hết tiền". Khi mọi khoản từ ăn uống, đi lại đến hiếu hỉ, mua sắm... đều được dự trù rõ ràng, việc tiêu xài trở nên hợp lý hơn, hạn chế những chi tiêu bốc đồng.

Không chỉ giúp tiết kiệm hiệu quả, thói quen này còn tạo nền tảng tài chính vững chắc, giúp các cặp vợ chồng trẻ từng bước thực hiện được những mục tiêu lớn hơn như mua nhà, nuôi con, hoặc đầu tư lâu dài. Quan trọng hơn cả, nó khiến mỗi thành viên trong gia đình hiểu và đồng hành cùng nhau trong việc vun vén cho tương lai.