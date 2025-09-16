Vợ Cường Đô La mua dây chuyền 300 triệu để "đu idol" GD

Ngày 12/9, thông tin "ông hoàng Kpop" G-Dragon chính thức trở lại Việt Nam, mang theo concert cá nhân đến Hà Nội vào tháng 11 đã nhanh chóng trở thành cú nổ khắp MXH. Nếu như hội fan thông thường sẽ nhanh chóng lùng mua lightstick hoa cúc, thì "phú bà" Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La lại có cách "đu idol" đắt gấp vài trăm lần.

Theo đó, cũng trong ngày 12/9, sau khi tấm poster Übermensch được tung ra, cựu người mẫu cũng đăng tải một video ngắn lồng ghép bài nhạc của trưởng nhóm BIGBANG cùng hình ảnh dây chuyền hoa cúc khuyết cánh lấp lánh. Đây là một 1 trong 2 phiên bản mặt dây từ bộ sưu tập kết hợp giữa Jacob & Co. x PEACEMINUSONE ra mắt cách đây 3 tháng.

Tháng 6/2025, G-Dragon hợp tác cùng Jacob & Co. tung ra 2 mẫu dây chuyền phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ biểu tượng PEACEMINUSONE. Tất cả đều được làm thủ công, đánh số riêng và kèm chứng nhận chính hãng.

Hai phiên bản được giới thiệu gồm: một mẫu chế tác bằng bạc 925, điểm xuyết chi tiết vàng 18K, đính đá tsavorite xanh và sapphire vàng, giá bán 1.200 USD (hơn 31 triệu đồng). Phiên bản cao cấp hơn, cũng là phiên bản mà Đàm Thu Trang lựa chọn, làm từ vàng trắng 18K, đính kim cương trắng, đá tsavorite pavé cùng một viên kim cương vàng fancy vivid. Thiết kế này có giá 11.000 USD (gần 300 triệu đồng).

Thời gian đầu ra mắt, bộ sưu tập được phát hành cực kỳ giới hạn. Tại Nhật Bản chỉ 75 chiếc bản bạc và 5 chiếc bản vàng trắng có mặt tại cửa hàng Jacob & Co. Ginza. Một số ít khác được phân phối qua Sincere Fine Watches và các cửa hàng SHH tại những thị trường chọn lọc. Nhưng hiện tại, người mua đã có thể dễ dàng đặt hàng qua website của hãng.

Trước đó vào tháng 2 năm nay, tại sự kiện của Jacob & Co. diễn ra ở Seoul, G-Dragon cùng có mặt và khoe cận cảnh chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị: Astronomia Solar G-Dragon. Theo tạp chí WWD, thiết kế này này có giá lên đến 1 triệu USD (26 tỷ đồng). Bên trong kiệt tác đồng hồ của Jacob & Co. không thể thiếu hình ảnh hoa cúc thiếu cánh, ngoài ra còn có quả địa cầu xoay, hình rồng chạm khắc.



