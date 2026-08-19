Mẹ đơn thân Vbiz được đại gia kim cương si mê: "Cưỡi" G63 cưới về, sống trong biệt thự 5 tầng ở phường Thạnh Mỹ Tây

Vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long. Theo đó, Phương Trinh Jolie gây chú ý với bộ váy cưới ôm sát, phần thân váy được xử lý bằng chất liệu ren xuyên thấu, tôn trọn đường cong. Nữ diễn viên để tóc dài uốn sóng, trang điểm sắc sảo, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa sang trọng. Đứng cạnh cô, Lý Bình cũng diện suit trắng lịch lãm. Khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện trong khung hình khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì trông chẳng khác nào một cặp đôi đang chuẩn bị bước vào lễ đường.

Đi sự kiện nhưng Phương Trinh Jolie và Lý Bình như chụp ảnh cưới

Cả hai phát "cẩu lương" không khác gì cặp đôi mới cưới

Nhìn những hình ảnh mới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình, không ít người cũng nhớ lại đám cưới từng gây sốt Vbiz của cả hai. Năm 2022, Lý Bình và Phương Trinh Jolie tổ chức đám cưới sau khoảng thời gian dài bên nhau.

Trong lễ ăn hỏi, nhà trai mang tới 88 cây vàng cùng bộ trang sức kim cương được cho là có giá khoảng 2 tỷ đồng. Đến ngày cưới, hình ảnh Lý Bình xuất hiện bên chiếc Mercedes-AMG G63 để đón cô dâu cũng từng khiến mạng xã hội bàn tán.

Lý Bình mang dàn xế hộp đắt đỏ rước Phương Trinh Jolie về dinh

Nữ diễn viên bật khóc trong ngày về chung một nhà với Lý Bình

Sính lễ trong đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người phải trầm trồ

Tuy nhiên, điều khiến hôn lễ này đặc biệt hơn cả không chỉ nằm ở những món quà cưới giá trị. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Trinh Jolie công khai con gái riêng Mia trước công chúng. Trước đó, nữ diễn viên từng giữ kín chuyện mình có con trong nhiều năm. Trong ngày trọng đại của mẹ, Mia xuất hiện với vai trò đặc biệt và sau đó gọi Lý Bình là "ba".

Việc công khai bé Mia ngay tại đám cưới là mong muốn của Lý Bình vì anh muốn nhóc tỳ xuất hiện theo cách đặc biệt nhất.

"Con thương ba Bình vì ba cũng thương con, lo cho con. Lúc con gãy tay, ba Bình vào viện chăm con. Con xúc động nên khóc. Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé", cô bé xúc động bày tỏ khi mang nhẫn cưới lên cho ba mẹ.

Con gái riêng của Phương Trinh Jolie xúc động mang nhẫn cưới lên sân khấu trong ngày trọng đại của mẹ

Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie và Lý Bình cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Cả hai cùng chăm sóc các con, đi du lịch và đồng hành trong công việc.

Đáng chú ý, Lý Bình không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn phát triển công việc kinh doanh với cửa hàng kim cương. Phương Trinh Jolie cũng duy trì công việc riêng, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Phương Trinh Jolie khiến nhiều người trầm trồ vì vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng chú ý ở tuổi U40. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ba lần làm mẹ, nữ diễn viên vẫn theo đuổi hình ảnh gợi cảm, thường xuyên diện những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ để khoe đường cong.

Sau đám cưới, cặp đôi dọn về ở tại căn nhà 5 tầng ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM)

Cặp đôi vừa làm lễ kỷ niệm ngày cưới vào tháng 4 vừa qua

Phương Trinh Jolie được chồng cưng chiều hết mực

Cả hai thường xuyên đi du lịch, thoải mái thể hiện cử chỉ tình tứ như lúc mới yêu nhau

Ảnh: Đi Soi Sao Đi, FBNV