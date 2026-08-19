"Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách ăn không?": Câu hỏi của nhân viên quán ở TP.HCM khiến dân mạng quốc tế thích thú

Việt Nam trong mắt nhiều du khách nước ngoài luôn là một điểm đến đầy sức hút. Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, nền ẩm thực phong phú, đất nước hình chữ S còn dễ khiến du khách nhớ mãi bởi những điều rất đỗi giản dị: một lời chào niềm nở, nụ cười thân thiện hay những câu chuyện đời thường được chia sẻ giữa người dân địa phương và khách phương xa.

Mới đây, cư dân mạng lại thích thú trước một khoảnh khắc như vậy trong đoạn video của một du khách nước ngoài có tài khoản tên Kesh. Trong chuyến đi TP.HCM, anh ghé một quán ăn để thưởng thức bánh xèo. Không nhạc nền sôi động, không hiệu ứng cầu kỳ, video chỉ ghi lại một tình huống rất đời thường nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp.

Vị khách Tây chia sẻ khoảnh khắc ghé một quán ăn tại TPHCM để thưởng thức bánh xèo

Đính kèm đoạn clip, Kesh viết: “Bánh xèo. Such a wholesome moment and genuinely made my day. Love the Vietnamese people, culture and food.” (Tạm dịch: “Bánh xèo. Một khoảnh khắc thật sự ấm áp và chân thành khiến ngày của tôi trở nên tuyệt vời hơn. Tôi yêu con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam”).

Trong video, Kesh ngồi trước một mẹt bánh xèo vàng ruộm, bên cạnh là rổ rau sống xanh mướt và chén nước chấm sóng sánh. Tuy nhiên, thay vì lập tức thưởng thức, anh chàng lại có chút bối rối, dường như chưa biết phải bắt đầu từ đâu với món ăn khá đặc biệt này.

Nhận ra sự lúng túng của vị khách, một chàng trai được cho là nhân viên quán chủ động bước tới và hỏi: “Do you want me to show you how to do it?” (Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách ăn không?). Kesh lập tức đồng ý.

Nhân viên quán nhiệt tình hướng dẫn khách Tây cách ăn bánh xèo

Nhân viên sau đó kiên nhẫn hướng dẫn vị khách Tây từng bước. Anh lấy một miếng bánh tráng, đặt rau xà lách lên trên rồi thêm các loại rau thơm. Trước khi tiếp tục, anh còn cẩn thận hỏi vị khách nước ngoài có ăn được rau thơm hay không.

“Đây là lá tía tô, đây là bạc hà. Đặt bánh xèo lên như thế này rồi cuốn lại giống như cuốn nem, bạn thấy không?”- nhân viên quán tận tình hướng dẫn.

Sau khi cuốn bánh thành một phần vừa vặn, nhân viên tiếp tục chỉ cho Kesh cách chấm vào nước chấm để thưởng thức.

Vị khách Tây hào hứng cảm ơn nhân viên quán vì màn hướng dẫn cách ăn bánh xèo

Điều khiến nhiều người chú ý là cách nhân viên quán hướng dẫn khách rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Anh cũng đeo găng tay trong suốt quá trình chuẩn bị món ăn cho khách. Trong khi đó, Kesh chăm chú lắng nghe, làm theo từng bước và không quên gửi lời cảm ơn. Không có khoảng cách hay sự ngại ngùng giữa hai người, chỉ đơn giản là một người tận tình hướng dẫn và một người vui vẻ học cách thưởng thức món ăn mới.

Nhận được phần bánh xèo cuốn gọn gàng, Kesh tỏ ra vô cùng hào hứng. Sau khi nếm thử, anh nhận xét: “Món này rất tươi ngon, cách chế biến cũng rất độc đáo và tôi thực sự thích nó”.

Kesh giới thiệu địa điểm mình đang thưởng thức là Bếp Mẹ Ỉn tại TP.HCM và cho biết: “Tôi hiểu lý do tại sao nhà hàng này được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand. Không gian rất tuyệt, dịch vụ cũng tuyệt vời, tôi thực sự rất vui”.

Kesh dành lời khen cho món bánh xèo Việt Nam. Nguồn: Keshmoney.eats

Đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực, đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Không ít người dành lời khen cho cách hai người tương tác với nhau, cho rằng sự kiên nhẫn, lịch sự và thân thiện trong khoảnh khắc nhỏ này khiến video trở nên đặc biệt.

- Tôi thích cách họ tương tác với nhau, thật tử tế và kiên nhẫn

- Khoảnh khắc này thật ấm áp. Tôi thích cách cả hai bạn đối xử nhẹ nhàng với nhau, một người chăm chú học hỏi và một người kiên nhẫn chỉ dạy.

- Cả hai đều cư xử thật tử tế và tôn trọng nhau.

Quán bánh xèo được du khách nước ngoài yêu thích ở trung tâm TP.HCM

Địa điểm xuất hiện trong video là Bếp Mẹ Ỉn, tại 136/9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM, một địa chỉ quen thuộc với nhiều du khách khi ghé khu vực trung tâm.

Theo giới thiệu của nhà hàng, Bếp Mẹ Ỉn phục vụ các món ăn Việt Nam trong không gian mang phong cách gần gũi, gợi nhớ đến những căn bếp và bữa cơm gia đình. Nhà hàng đã được Michelin Guide trao danh hiệu Bib Gourmand trong 3 năm liên tiếp, nhằm ghi nhận chất lượng món ăn tốt với mức giá hợp lý.

Địa điểm xuất hiện trong video là Bếp Mẹ Ỉn, tại 136/9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: Google Review

Không gian quán mang đậm nét Việt Nam, được bài trí gọn gàng, sạch sẽ và tạo cảm giác ấm cúng. Dù thường xuyên đón lượng khách khá đông, đặc biệt là khách du lịch, nhà hàng vẫn duy trì không khí tương đối dễ chịu và ngăn nắp.

Đây là một địa chỉ quen thuộc với nhiều du khách khi ghé khu vực trung tâm. Ảnh: Google Review

Nằm ở khu vực trung tâm, gần chợ Bến Thành, Bếp Mẹ Ỉn cũng thuận tiện cho du khách trong hành trình khám phá TP.HCM. Thực đơn tập trung vào các món ăn quen thuộc của nhiều vùng miền Việt Nam, với những lựa chọn như canh bầu nấu tôm, canh chua cá lóc, cơm tấm, gỏi ngó sen, bánh xèo, bún thịt nướng, nem nướng… Trong đó, bánh xèo là món được nhiều khách gọi nhất khi tới đây.

Thực đơn quán tập trung vào các món ăn quen thuộc của nhiều vùng miền Việt Nam. Ảnh: Google Review

Bánh xèo là một trong những món ăn mang tính trải nghiệm khá rõ đối với du khách nước ngoài. Nếu phở hay bánh mì có thể dễ dàng ăn ngay sau khi được phục vụ, bánh xèo lại có một “nghi thức” riêng: dùng bánh tráng cuốn cùng phần bánh, rau sống và các loại rau thơm, sau đó chấm vào nước chấm.

Bánh xèo là món được nhiều khách gọi nhất khi tới đây. Ảnh: Google Review

Với người Việt, những thao tác này có thể quá quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ. Nhưng với một du khách lần đầu thưởng thức, việc làm sao cuốn bánh, chọn loại rau nào và chấm thế nào lại có thể trở thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Và đôi khi, chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy lại khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn. Không chỉ là một bữa ăn ngon, Kesh còn có thêm một câu chuyện để kể về Việt Nam: một người xa lạ sẵn sàng kiên nhẫn chỉ cho mình cách thưởng thức một món ăn truyền thống.

Ảnh: Google Review

Ẩm thực Việt Nam có thể chinh phục du khách bằng hương vị, nhưng sự thân thiện của người Việt lại có khả năng khiến họ nhớ lâu hơn. Một lời hướng dẫn tận tình, một thái độ niềm nở hay đơn giản là sự sẵn lòng giúp đỡ đôi khi chính là thứ “dịch vụ đặc biệt” không nằm trong bất kỳ thực đơn nào nhưng lại có thể trở thành điều đọng lại lâu nhất sau một chuyến đi.