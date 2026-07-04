Mẹ đuối nước, con 8 tuổi nhảy xuống cứu

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn, ghi lại khoảnh khắc một bé trai 8 tuổi dũng cảm cứu mẹ thoát khỏi tình huống đuối nước nguy kịch.

Người chia sẻ câu chuyện là bà Xu, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trong dòng trạng thái đầy xúc động, bà viết: "Con trai 8 tuổi của tôi đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó".

Theo lời kể, sự việc xảy ra vào chiều 26/6 tại khu vực sông thuộc phố cổ Liulin, quận Shihe, thành phố Tín Dương. Hôm đó, bà Xu đưa con trai tên Tongtong đi chơi ven sông. Lo lắng con gặp nguy hiểm dù không biết bơi, bà đã xuống nước để theo dõi con, vẫn mặc nguyên quần áo và giày dép.

Ban đầu, bà nghĩ mực nước chỉ ngang eo nên khá an toàn. Tuy nhiên, khi di chuyển, bà bất ngờ trượt chân và bị dòng nước cuốn ra xa.

"Tôi cảm thấy nước tràn vào miệng, vào tai. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ không sống sót", bà Xu nhớ lại.

Bé trai 8 tuổi nhảy xuống sông cứu mẹ đuối nước. Ảnh: Douyin @ChaoNews.

Thời điểm đó, khu vực xung quanh chỉ có vài trẻ em đang chơi đùa. Hai bé gái gần đó đã cố gắng giúp kéo bà lên bờ, nhưng lực quá yếu. Những người lớn ở xa khoảng 50 mét nên không kịp ứng cứu.

Trong lúc nguy cấp nhất, bé Tongtong nghe tiếng mẹ kêu cứu liền lao xuống nước. Vừa khóc, cậu bé vừa nắm lấy tay mẹ và cố gắng kéo bà vào bờ. Nhờ nỗ lực của con trai, bà Xu dần nổi lên mặt nước và thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, Tongtong vẫn còn hoảng sợ: "Cháu thấy tay mẹ cứ vùng vẫy dưới nước. Cháu sợ mẹ sẽ chết đuối".

Khi được hỏi có tự hào vì đã cứu mẹ không, câu trả lời của cậu bé khiến nhiều người lặng đi: "Cháu không thấy tự hào. Cháu chỉ vui vì mẹ vẫn còn sống. Cháu sẽ không bao giờ đến những nơi nguy hiểm để chơi nữa".

Sau khi được đưa lên bờ, bà Xu bị sặc nước và nôn ra thức ăn nhưng may mắn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trải nghiệm cận kề cái chết khiến bà nhận ra giá trị của sự an toàn và cho biết sẽ cẩn trọng hơn khi đưa con đến những khu vực gần sông, hồ.

"Chỉ cần con tôi chậm vài giây thôi, có lẽ tôi đã không còn cơ hội làm mẹ nữa. Tôi biết ơn con suốt đời", bà nghẹn ngào chia sẻ.

Các chuyên gia cứu hộ sau đó cũng lên tiếng cảnh báo. Dù hành động của bé trai xuất phát từ tình yêu thương, nhưng việc trẻ nhỏ trực tiếp xuống nước cứu người là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho cả hai.

Theo ông Tan Zhang, đội trưởng Đội cứu hộ Blue Sky Yuelu, trong tình huống tương tự, trẻ em không nên tự lao xuống nước. Thay vào đó, cần nhanh chóng tìm người lớn, hô hoán trợ giúp và gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và giám sát trẻ nhỏ khi vui chơi gần sông, hồ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.