Mẹ Nhật chia sẻ: 9 vật dụng nhà bếp tôi dùng suốt hơn một năm, nếu hỏng chắc chắn mua lại, không cần giảm giá

1. Chảo sắt không tráng – càng dùng càng “lên tay” nấu nướng

Không chống dính, không phủ lớp men bóng bẩy, nhưng chảo sắt truyền thống lại là thứ tôi tin dùng nhất sau một năm. Chảo dẫn nhiệt đều, giữ nhiệt tốt và đặc biệt không sợ bong lớp phủ độc hại như nhiều loại chảo tráng men giá rẻ.

Chỉ cần tôi dưỡng chảo đúng cách (tôi dùng mỡ lợn nung nóng ban đầu), thì chuyện dính thức ăn gần như không xảy ra. Giờ cả nhà tôi đều nấu bằng chiếc chảo này – và tôi thấy kỹ năng bếp núc lên thật!

2. Hộp lưu trữ treo tường kiêm để bàn – gọn, sạch, đa năng

Tôi từng thử nhiều loại hộp đựng, nhưng chỉ có chiếc hộp trong suốt nhỏ gọn này là “trụ” được qua thời gian. Dùng được cả khi treo tường hay để bàn, có tay cầm, chân đế chống trượt – và phần nắp còn có thể biến thành móc treo nhỏ. Vừa đẹp, vừa tiện, vừa tiết kiệm diện tích.

3. Cốc đong đa năng – từ vo gạo tới đánh trứng đều dùng được

Chiếc cốc đong thủy tinh có bộ lọc rời này là vũ khí thầm lặng trong mọi bữa ăn. Tôi dùng nó để:

- Đo nước – gia vị

- Vo gạo – rửa rau nhỏ

- Đánh trứng nhanh gọn

Chất liệu thủy tinh dày, chắc tay, dễ rửa. Đây là món đồ đơn giản nhưng tôi dùng… gần như mỗi ngày.

4. Tấm cách nhiệt bằng vải – rẻ, bền, dùng mãi không hỏng

Tôi từng thử miếng lót gỗ, lót silicon, thậm chí loại giả da. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trung thành với tấm cách nhiệt bằng vải: rẻ, dày vừa phải, dễ giặt, dùng được làm lót nồi lẩu, chảo nóng hoặc bát súp. Mua vài chiếc, thay đổi màu theo mùa cũng rất vui mắt.

5. Tô mì ăn liền hình chú hề – đáng yêu nhưng cực kỳ tiện dụng

Tôi là fan của mì ăn liền, và chiếc tô hình chú hề với hai “tai” cầm và nắp đội mũ đã theo tôi hơn một năm. Dùng đựng mì, cơm trộn, súp, thậm chí làm tô đánh trứng cũng ổn.

Dáng tròn, sâu, đường kính lớn – thiết kế này không chỉ để vui mà còn cực kỳ thực dụng.

6. Nồi sữa mini cán gỗ – dành riêng cho một người nấu

Đun sữa, luộc mì gói, chiên xúc xích ăn sáng – chiếc nồi mini bằng thép không gỉ có cán gỗ này là bạn đồng hành mỗi buổi sáng của tôi.

Nhỏ, dễ cầm, dễ rửa. Mỗi lần chỉ cần dùng lượng nước – dầu vừa đủ, tiết kiệm chi phí và thời gian. Nhược điểm duy nhất là hơi dễ cháy đáy nếu để quên, nên tôi dùng thêm với bếp điện.

7. Nồi đồng có nắp – đẹp như bát cơm nhà hàng

Tôi mua chiếc nồi đồng nhỏ có nắp này vì… màu đẹp. Nhưng hóa ra, nó quá hợp để:

- Nấu cơm cháy

- Hầm một phần nhỏ

- Trộn cơm hoặc salad cá ngừ

Chất liệu đồng giữ nhiệt rất tốt, rửa sạch không khó. Bỏ vào khung bếp cũng làm góc nấu ăn sang hẳn lên.

8. Găng tay cách nhiệt caro – dày, đẹp, dễ treo

Tôi từng dùng khăn lau làm lót tay cầm nồi – và hậu quả là bỏng nhẹ vài lần. Sau đó, tôi mua chiếc găng tay caro dày, vừa để nhấc nồi – vừa làm điểm nhấn dễ thương trong bếp. Có sẵn vòng treo nên không chiếm diện tích, lại khô nhanh.

9. Khăn tay nhỏ nhiều màu – bếp sạch và vui mắt hơn hẳn

Treo ngay cạnh bồn rửa là chiếc khăn tay Bear nhiều màu, tôi đổi mẫu thường xuyên nhưng vẫn giữ thói quen chỉ dùng loại nhỏ này: để lau tay nhanh, lau cạnh bếp, hoặc đôi khi lau miệng bát.

Nhỏ thôi, nhưng treo một chiếc khăn xinh là cảm giác… căn bếp cũng sống động hơn hẳn.

Kết: Dụng cụ bếp không cần đắt – chỉ cần đúng người, đúng nhu cầu

Tôi từng mua theo cảm hứng, chạy theo đồ “đẹp để đăng mạng”. Nhưng sau một năm, những món thực sự xứng đáng là những món dùng mỗi ngày mà không thấy phiền, giặt – rửa – cất cũng tiện, và nếu hỏng – tôi sẵn sàng mua lại mà không chờ sale.

Bếp không cần quá to, đồ không cần quá sang – chỉ cần dễ dùng – dễ sống – dễ yêu, là đáng tiền rồi.