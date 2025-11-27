Meey Map: "Bảo bối" quy hoạch giữa làn sóng dự án mới ở cửa ngõ Hà Nội

Giải mã "ma trận" quy hoạch vùng ven

Thị trường bất động sản Hà Nội và các vùng phụ cận đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo hạ tầng. Hàng loạt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới được công bố tại các "điểm nóng" như khu vực quanh sân bay Nội Bài hay các huyện chuẩn bị lên quận.

Cơ hội sinh lời là hiện hữu, nhưng đi kèm là rủi ro "dính" quy hoạch treo, đất nằm trong hành lang bảo vệ hoặc thuộc diện thu hồi. Với nhà đầu tư mới hoặc mua xa khu vực, cách tra cứu truyền thống qua hồ sơ giấy và cơ quan hành chính bộc lộ rõ hạn chế: thông tin chậm và thiếu trực quan.

Thay vì dò tìm trên hồ sơ giấy hoặc phải đến từng cơ quan chức năng hỏi thông tin, giờ đây người dùng có thể mở điện thoại, định vị vị trí thửa đất và xem trực tiếp trên bản đồ quy hoạch số.

Ra mắt từ năm 2021, Meey Map - Nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch do Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) phát triển - hiện là một trong những ứng dụng chiếm ưu thế khi cập nhật đầy đủ hai lớp dữ liệu quan trọng nhất của thị trường bất động sản: quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dữ liệu hiển thị trên Meey Map được số hóa, tổng hợp từ các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định phê duyệt… do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Trên giao diện bản đồ, người dùng có thể xem chi tiết từng ô đất theo quy hoạch xây dựng và lớp nền hiện trạng, hoặc phóng rộng ra cả một vùng thông qua lớp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các thao tác như phóng to, thu nhỏ, đo diện tích, đo khoảng cách đều được thực hiện ngay trên màn hình. Ở các khu vực được nhắc nhiều về hạ tầng tương lai, việc xem rõ chỉ giới, hành lang bảo vệ và khu chức năng trên Meey Map giúp nhà đầu tư tránh mua nhầm đất dính giải tỏa, mở đường hoặc sai mục đích sử dụng.

Đại diện Meey Map cho biết, mục tiêu của sản phẩm là "đưa quy hoạch lại gần người dân", biến việc tra cứu từ một thao tác phức tạp trên hồ sơ kỹ thuật thành hành động đơn giản trên ứng dụng di động.

Lọc rủi ro từ dữ liệu quy hoạch sử dụng đất

Bên cạnh thông tin về quy hoạch xây dựng, lớp dữ liệu được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đây là căn cứ để xác định khu vực nào được giữ lại đất ở, khu vực nào chuyển sang đất công cộng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật hay thuộc diện phải thu hồi.

Thông qua Meey Map, người dùng có thể kiểm tra nhanh xem thửa đất mình quan tâm thuộc loại đất gì, có nằm trong khu vực dự kiến chuyển đổi công năng hay không.

Với môi giới, việc kiểm tra này thường được thực hiện ngay khi nhận sản phẩm, trước cả khi đưa thông tin ra thị trường. Với nhà đầu tư cá nhân, nó hoạt động như một lớp "bộ lọc rủi ro" giúp hạn chế tối đa tranh chấp pháp lý.

Nhiều văn phòng môi giới cho biết đã đưa Meey Map thành công cụ bắt buộc trong quy trình làm việc: mỗi sản phẩm mới đều phải được check quy hoạch trên ứng dụng, vừa để tư vấn minh bạch hơn cho khách hàng, vừa giảm rủi ro phát sinh tranh chấp sau giao dịch.

Giao diện Meey Map giúp người dùng tra cứu bản đồ quy hoạch trực tuyến, nắm rõ thông tin trước khi giao dịch bất động sản.

Chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, Meey Map hiện cung cấp các gói tra cứu linh hoạt, được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ người mua nhà ở thực, môi giới cá nhân đến các sàn giao dịch chuyên nghiệp.

Các gói dịch vụ được phân theo thời gian sử dụng - tháng, quý hoặc năm - giúp người dùng tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo số lượt tra cứu. Số lượt tra cứu được tính cho tổng số lần xem quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất trong suốt thời hạn gói, giúp quá trình đánh giá pháp lý bao quát và chính xác hơn.

Nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của cả người dùng cá nhân lẫn các đơn vị môi giới, Meey Map đang trở thành công cụ quen thuộc tại nhiều phòng giao dịch và nhóm đầu tư.