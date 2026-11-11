Meghan Markle không còn rạng rỡ

Ngày 10/11, Vương tử Harry và Meghan Markle cùng xuất hiện tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ, trong một sự kiện nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến cho trẻ em. Đây là chuyến công tác nước ngoài chung đầu tiên của vợ chồng Công tước xứ Sussex kể từ khi trở lại Anh. Tuy nhiên, thay vì những khoảnh khắc rạng rỡ và tự tin thường thấy, Meghan lần này thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài khá trầm lắng, ít biểu cảm. Đáng nói, cô còn bất ngờ hủy bài phát biểu đã được lên kế hoạch từ trước, để chồng một mình đảm nhận phần trình bày.

Meghan Markle xuất hiện trầm lắng, liên tục nắm tay chồng

Trong những hình ảnh được ghi lại tại Brussels, Meghan Markle xuất hiện bên Vương tử Harry với trang phục màu đen kín đáo. Cô lựa chọn phong cách tối giản, hạn chế phụ kiện cầu kỳ, phù hợp với tính chất nghiêm túc của sự kiện.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là thần thái của Nữ công tước xứ Sussex. Khác với hình ảnh thường xuyên mỉm cười trước ống kính, Meghan lần này có phần trầm lắng, gương mặt ít biểu cảm hơn. Dù không thể đánh giá tình trạng sức khỏe hay tâm lý chỉ qua những bức ảnh, sự thay đổi trong cách xuất hiện của cô vẫn trở thành chi tiết đáng quan tâm giữa lúc gia đình đang trải qua biến cố.

Theo ITV News, Meghan nắm chặt tay Harry khi hai người bước vào tòa nhà Paul-Henri Spaak, nơi diễn ra sự kiện. Các phóng viên có mặt liên tục hỏi thăm tình trạng của cô, nhưng vợ chồng Sussex không đưa ra bình luận.

Trong suốt chương trình, Meghan ngồi dưới hàng ghế khán giả để theo dõi chồng phát biểu. Sau khi Harry hoàn thành phần trình bày, cô đặt tay lên cánh tay anh. Những cử chỉ gần gũi giữa hai người trở thành điểm nhấn trong lần xuất hiện chung này.

Bất ngờ hủy phát biểu, nguyên nhân liên quan đến cha ruột

Theo kế hoạch ban đầu, Harry và Meghan sẽ cùng có bài phát biểu về an toàn trực tuyến dành cho trẻ em tại Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra, Meghan quyết định rút khỏi phần phát biểu, dù vẫn đến Brussels để đồng hành cùng chồng.

Một nguồn tin chia sẻ với The Telegraph rằng Meghan hiện không đủ vững vàng về mặt cảm xúc để phát biểu trước công chúng. Thông tin này xuất hiện sau khi cha ruột của cô, ông Thomas Markle Sr., 82 tuổi, bị bắt tại Mỹ vào ngày 6/11.

Ông Thomas bị cáo buộc sở hữu tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em và đã xuất hiện trước tòa án liên bang ở Florida. Sau phiên tòa, ông được tại ngoại với các điều kiện giám sát. Ông chưa nhận tội tại phiên điều trần và đã phủ nhận những cáo buộc liên quan. Vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng.

Theo Reuters, Meghan từng cho biết cô vô cùng đau lòng trước những cáo buộc liên quan đến cha mình. Mối quan hệ giữa hai cha con vốn đã rạn nứt từ trước đám cưới của cô với Vương tử Harry năm 2018.

Biến cố mới nhất khiến sự xuất hiện của Meghan tại Brussels càng được chú ý. Đáng nói, sự kiện mà hai vợ chồng tham dự lại tập trung vào vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi những tổn hại trên môi trường mạng, trong khi vụ án liên quan đến cha cô cũng có những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi xâm hại trẻ em. Dù vậy, người phát ngôn xác nhận Meghan vẫn đồng hành cùng Harry tại sự kiện và chỉ không tham gia phát biểu. Không có thông tin cho thấy cô hủy bỏ toàn bộ chuyến đi.

Vương tử Harry một mình phát biểu, gửi thông điệp về sự an toàn của trẻ em

Trong phần phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Vương tử Harry tập trung vào những nguy cơ trẻ em phải đối mặt trên môi trường trực tuyến và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ. Anh nhấn mạnh rằng trẻ em xứng đáng được cảm thấy an toàn ở bất cứ nơi đâu, không chỉ trong lớp học hay sân chơi mà còn cả khi sử dụng internet.

Harry cũng khẳng định mình đến sự kiện không phải với tư cách một chuyên gia hay chính trị gia, mà trước hết là một người cha. Anh cùng Meghan mong muốn đồng hành với những phụ huynh từng mất con hoặc chứng kiến con mình chịu tổn thương vì môi trường mạng.

Hai vợ chồng tham dự lễ khai mạc Lost Screen Memorial, một công trình tưởng niệm những trẻ em và thanh thiếu niên đã qua đời sau khi chịu những tổn hại liên quan đến mạng xã hội. Hoạt động này nằm trong những nỗ lực lâu dài của vợ chồng Sussex nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian số. Bài phát biểu của Harry không đề cập trực tiếp đến vụ việc liên quan đến cha vợ.

Ở tuổi 45, Meghan vốn quen thuộc với hình ảnh tự tin, thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong các hoạt động thiện nguyện và sự kiện truyền thông. Bởi vậy, việc cô quyết định rút khỏi một bài phát biểu quan trọng, trong khi vẫn có mặt để ủng hộ chồng, trở thành diễn biến đáng chú ý.

Giữa những thông tin gây xôn xao về gia đình, Meghan không đưa ra bình luận tại Brussels. Thay vào đó, cô lặng lẽ ngồi dưới khán đài, theo dõi Vương tử Harry phát biểu và cùng anh hoàn thành chuyến công tác.