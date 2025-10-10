Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-10-2025 - 09:43 AM | Lifestyle

Sau bão lũ, nhiều thiết bị điện tử bị ngập nước lâu, nếu không được xử lý đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa sự an toàn của người sử dụng.

Sau mỗi đợt lũ lụt, tại các gia đình, nhiều thiết bị điện, điện tử như quạt, tivi, tủ lạnh...bị chìm trong nước. Nguy cơ đồ bị hư hỏng rất cao. Tuy nhiên, nếu biết cách, một số đồ dùng điện tử vẫn có thể khắc phục được.

Người dùng nên áp dụng một số bước như dưới đây ngay sau khi phát hiện thiết bị bị ngập nước.

Mẹo 'cứu' đồ điện tử sau khi bị ngâm nước lâu- Ảnh 1.

Người dùng nên xử lý các thiết bị điện tử đúng cách sau khi để ngập nước. (Ảnh: 24h)

Làm khô an toàn

Đối với thiết bị điện, điện tử bị ngập trong nước, bước đầu tiên cần làm là rửa sạch. Cần mở vỏ thiết bị, sử dụng nước sạch dội nhẹ hoặc cần thiết dùng khăn lau mềm để lau các vết bùn đất bám vào linh kiện.

Sau đó, để thiết bị thoát hết nước bằng cách cho nước chảy ra tự nhiên hoặc dùng quạt thổi gió giúp bay hơi nước. Nếu được, dùng quạt thổi gió là tốt nhất cho đồ dùng.

Theo khuyến cáo của Điện lực Việt Nam (EVN), đồ điện tử thường chịu được nhiệt độ 50-60 độ C. Người dùng nên dùng máy sấy ở chế độ thấp nhất, cứ 2-3 phút nghỉ một lần rồi sấy tiếp cho đến khi khô hẳn.

Nếu không có máy sấy, người dùng có thể đặt thiết bị vào hộp kín cùng với 2-3 bóng đèn sợi đốt để tạo nhiệt độ giúp làm khô.

Kiểm tra linh kiện

Sau khi thiết bị đã khô, người dùng kiểm tra kỹ các linh kiện bên trong như dây dẫn, bảng mạch, công tắc và cầu chì. Nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng hoặc oxy hóa thì cần thay thế ngay để tránh sự cố sau này. Nếu không chắc chắn về tình trạng của thiết bị, hãy đưa đến trung tâm bảo hành uy tín để được kiểm tra.

Không sử dụng ngay

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng cũng không nên bật thiết bị ngay lập tức. Hãy để thiết bị khô hoàn toàn trong vài ngày để đảm bảo an toàn. Việc sử dụng thiết bị khi còn độ ẩm có thể dẫn đến chập điện hoặc cháy nổ.

Đo cách điện trước khi cắm

Theo các chuyên gia về điện, sau khi làm khô, người dùng không nên vội cắm điện để thử hay sử dụng. Bởi nếu cắm điện vội vàng sẽ có nguy cơ bốc khói, cháy máy.

Trước khi cắm lại thiết bị vào nguồn điện, người dùng cần đo điện trở cách điện bằng đồng hồ đo vạn năng, với yêu cầu đảm bảo điện trở cách điện đạt khoảng 0,5MΩ. Nếu không tự tin về kết quả, hãy mang thiết bị đến trạm sửa chữa để được tư vấn.

Trong quá trình xử lý, không chạm tay vào dây điện, không đi chân trần hay dép ướt, và không đứng trong nước để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Các chuyên gia điện cũng khuyến cáo, trong trường hợp không nắm chắc về kỹ thuật, điện, người dùng không nên tự ý tháo mở hoặc thay thế linh kiện, gây mất an toàn. Với những đồ điện tử phức tạp như tủ lạnh, máy giặt, tivi, người dùng nên mang máy đến các trung tâm bảo dưỡng uy tín để sửa chữa.

Mất điện sang ngày thứ ba, dân Thái Nguyên chạy máy phát dọn nhà sau lũ

Theo Minh Hoàn/VTCnews

VTCnews

